Errori, bug, domande - pagina 639
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
E quale numero di barre sul grafico è impostato? "Illimitato"? E quanti grafici con quanti indicatori sono aperti?
È auspicabile mostrare una schermata di tutto il terminale, non solo di un grafico selezionato.
L'ho eseguito di nuovo, nessun errore finora. Schermata nel trailer.
Tuttavia, la questione delle risorse rimane.
C'è stato un aggiornamento alla build 586.
Expert ora apre la finestra dei parametri immediatamente all'avvio.
Ma dopo aver premuto il pulsante OK Expert non appare per circa 1-2 secondi.
Immagino che gli indicatori siano incorporati?
Non riesco a riprodurli. Cosa c'è nei log del terminale/esperto?
Gli indicatori sono predefiniti in fabbrica dalla consegna standard del terminale.
La prima immagine mostra il funzionamento dell'indicatore per diverse coppie di valute sul periodo H1. Come si può vedere, ci sono problemi su EURUSD. E il problema è con questa coppia dal timeframe H1 in su
Allo stesso tempo, non ci sono problemi con il periodo M30 e inferiore.
C'è stato un aggiornamento alla build 586.
Expert ora apre la finestra dei parametri immediatamente all'avvio.
Ma dopo aver premuto il pulsante OK l'esperto non appare per circa 1-2 secondi.
Posso avere il codice sorgente di Expert per controllare.
Potete anche usare il servicedesk.
Il meta-editor ha un tooltip di contesto per l'inserimento rapido di funzioni predefinite - questa è una buona cosa. Ma la sua natura case-sensitive non è così buona. Vuoi per esempio MathRound, digita math... - il menu non appare, devi solo digitare la matematica... È un difetto o è stato fatto deliberatamente? MT4 non ha questa sensibilità alle maiuscole e alle minuscole.
Comunque, mi scuso per il fastidio.
Posso avere il codice sorgente di un esperto per controllare?
Potete anche usare il servicedesk.
e non devi pensare alle ragioni. :)
Questo succede quando il terminale è disconnesso da internet.
Perché avete bisogno di controllare il mio Expert Advisor mentre è in esecuzione sui vostri server? :)
Questo bug è già stato postato sopra nella build 581, nella nuova build 586 è rimasto.
ZSY oggetti non hanno ancora rimosso, il terminale non ha ricaricato, il bug è presente, Mr. sviluppatori fare domande leader può prendere. In attesa.
Che cos'è il bug?