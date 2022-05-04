Errori, bug, domande - pagina 629
Cosa significa la modalità di ottimizzazione "Tutti i simboli selezionati in Market Watch"?
E non guardiamo affatto l'aiuto - Modalità di ottimizzazione? :)
:)
E questa strana frase: il cane è amico dell'uomo...
Onestamente, l'aiuto non ha chiarito la perplessità. Ok, darò voce alla mia ipotesi: la modalità "Tutti i simboli selezionati in Market Watch" secondo me significa che verrà utilizzata la modalità "single pass" con una scansione completa di tutti i simboli da Market Watch.
O sta ancora usando GA con un regolare cambio di simbolo, o forza bruta completa con cambio di simbolo?
:)O il GA è usato con la normale sostituzione dei simboli, o il superamento completo con la sostituzione dei simboli?
È scritto in russo:
A differenza delle due precedenti, questa modalità di ottimizzazione permette di testare l'Expert Advisor con gli stessi parametri di input, ma su diversi simboli. In ogni passaggio di ottimizzazione, solo il simbolo principale del test è cambiato, in altre parole, il simbolo del grafico a cui l'EA sarebbe collegato.
L'ottimizzazione viene eseguita solo su quei simboli che sono attualmente selezionati nella finestra "Market Watch". In questo modo, regolando l'insieme dei simboli selezionati, è possibile controllare l'ottimizzazione.
Ho provato un esempio, mostra ancora valori diversi
2012.02.01 12:54:02 (EURUSD,H1) 11.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Non capisco perché è 11
Scusate, la mia confusione è dovuta al fatto che ultimamente ho avuto a che fare con la multivaluta.
Ecco perché ho completamente dimenticato che ci sono EAs che aprono trade usando il simbolo corrente. Se hai un EA multivaluta, devi specificare i simboli nelle impostazioni, quindi mi chiedevo cosa stessi cercando nella modalità di sostituzione dei simboli :)
Guai davvero.
Non è l'11 che avete, è Handle 1 e avanti senza il separatore 1.0
Manca la mia domanda: https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page639#comment_146453 Ho bisogno di una risposta. :)
L'essenza della domanda:
Le proprietà di visualizzazione dei livelli di trading (CHART_SHOW_TRADE_LEVELS - (livelli di posizioni aperte, Stop Loss, Take Profit, ordini pendenti)) non sono incluse nelle limitazioni dell'oggetto grafico(OBJ_CHART).
---
Quando si applicano operazioni grafiche a un oggetto grafico (OBJ_CHART), si applicano le seguenti limitazioni
---
Non posso visualizzarli mentre tutte le altre proprietà sono abilitate/disabilitate. È un bug?
Una vera disgrazia è nella mente.
1. Il punto è che il tester ha una propria lista di simboli, che si forma indipendentemente dalla lista selezionata nel terminale.
Lo strumento principale nel tester (o quello a cui era collegato l'Expert Advisor) entra automaticamente in questa lista.
Se hai bisogno del trading multicurrency, i simboli rimanenti devono essere aggiunti lì indipendentemente dall'Expert Advisor.
Puoi fare trading su tutti i simboli, ma i tick arriveranno solo su quello principale.
2. Questa modalità è stata creata principalmente per testare gli Expert Advisors monocurrency su valute diverse ma con gli stessi parametri.
Enumera tutti i simboli nella lista del terminale (il terminale stesso), il simbolo principale nella lista del tester cambia per ogni nuovo passaggio.
In questa modalità è possibile testare i multipli, ma per i multipli ben progettati non sarà così significativo come per i monovalenti.
Cioè la differenza nei risultati può essere, ma sarà così piccola (con il giusto approccio) che sarà all'interno del margine di errore.
