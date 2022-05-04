Errori, bug, domande - pagina 633

Ashes:

Lavorare in remoto? Con login diversi?

A livello locale. Accesso singolo.
 
Renat:

L'iperprotezione - la correggeremo sicuramente.

Il ritardo è sullo spacchettamento iniziale dell'esperto, non sul lavoro dell'esperto.

Renat, per favore dai una patch per questo glitch il più presto possibile.

 
Sì, i ritardi nell'ultima build sono sostanziali. La compilazione richiede più di un minuto...
 
jmt:

EA dà un errore quando viene eseguito nel tester

Grazie per il tuo messaggio, l'errore è stato risolto. Si prega di attendere il rilascio della nuova build.

Inizializza le strutture con zero attraverso la funzione ZeroMemory per funzionare nella versione corrente.

 

Ciao, ho riscontrato problemi con Bars nella build 581 (64bit, OS 7) - restituisce "0", mentre prima della 581 restituisce il numero di barre. Ho preso un esempio dalla descrizione del sito delle barre, l'ho incollato nello script e l'ho eseguito su una coppia EURUSD come risultato ho ottenuto H1- 88510 sul grafico, H4- 27589, D1-10570, W1 - effettivamente -2144 barre, MN1-0 effettivamente - 494 barre, non riesco a capire cosa c'è di sbagliato.

PS Ho scaricato la storia usando lo script dell'aiuto

 
kirill190982:

Ciao, ho riscontrato problemi con Bars nella build 581 (64bit, OS 7) - restituisce "0", mentre prima della 581 restituisce il numero di barre. Ho preso un esempio dalla descrizione del sito delle barre, l'ho incollato nello script e l'ho eseguito su una coppia EURUSD come risultato ho ottenuto H1- 88510 sul grafico, H4- 27589, D1-10570, W1 - effettivamente -2144 barre, MN1-0 effettivamente - 494 barre, non riesco a capire cosa c'è di sbagliato.

PS Sto caricando la storia usando lo script della guida

Grazie per il messaggio. Bug risolto, la correzione sarà nella prossima build.
 

Il terminale per qualche ragione sconosciuta carica grandi volumi di storia, l'ho eseguito 2 volte e ogni volta ho scaricato 50mb in un paio di minuti. Nel terminale 2 grafici euro-dollaro sono stati aperti con diversi periodi senza indicatori, esperti... Dopo l'avvio non sono state eseguite azioni.

 
Graff:

Il terminale per qualche ragione sconosciuta carica grandi volumi di storia, l'ho eseguito 2 volte e ogni volta ho scaricato 50mb in un paio di minuti. Nel terminale 2 grafici euro-dollaro sono stati aperti con diversi periodi senza indicatori, esperti... Nessuna azione è stata presa dopo il lancio.

Durante il fine settimana abbiamo corretto le basi dei minuti storici, migliorandone la qualità, il che ha portato alla necessità di riscaricarle sui terminali.

Questa è un'azione una tantum - la cronologia viene sincronizzata automaticamente.

 
Renat:

Durante il fine settimana, abbiamo corretto i database dei minuti storici, migliorandone la qualità, il che ha portato alla necessità di riscaricarli sui terminali.

Questa è un'azione una tantum - la cronologia viene sincronizzata automaticamente.

No Renat, si tratta di qualcos'altro, aggiornare le quotazioni con update, ma quando si apre il grafico il terminale si blocca e non importa quanto tempo si aspetta (provato 30 sec, 5 min, 10 min) la situazione si risolve solo cancellando il terminale, successivamente quando si apre il grafico è già pronto.
 
Urain:
No Renat, si tratta di qualcos'altro, cioè l'aggiornamento delle quotazioni con update, ma quando apri il grafico il terminale si blocca e non importa quanto tempo aspetti (ho provato 30 sec, 5 min, 10 min.) aiuta solo a cancellare il terminale e dopo il grafico è pronto per essere aperto.

Questo non succede sui grafici settimanali o mensili?

Abbiamo trovato un errore nella funzione Bars() per questi periodi, che ha causato un blocco.

