Errori, bug, domande - pagina 633
Lavorare in remoto? Con login diversi?
L'iperprotezione - la correggeremo sicuramente.
Il ritardo è sullo spacchettamento iniziale dell'esperto, non sul lavoro dell'esperto.
Renat, per favore dai una patch per questo glitch il più presto possibile.
EA dà un errore quando viene eseguito nel tester
Grazie per il tuo messaggio, l'errore è stato risolto. Si prega di attendere il rilascio della nuova build.
Inizializza le strutture con zero attraverso la funzione ZeroMemory per funzionare nella versione corrente.
Ciao, ho riscontrato problemi con Bars nella build 581 (64bit, OS 7) - restituisce "0", mentre prima della 581 restituisce il numero di barre. Ho preso un esempio dalla descrizione del sito delle barre, l'ho incollato nello script e l'ho eseguito su una coppia EURUSD come risultato ho ottenuto H1- 88510 sul grafico, H4- 27589, D1-10570, W1 - effettivamente -2144 barre, MN1-0 effettivamente - 494 barre, non riesco a capire cosa c'è di sbagliato.
PS Ho scaricato la storia usando lo script dell'aiuto
Il terminale per qualche ragione sconosciuta carica grandi volumi di storia, l'ho eseguito 2 volte e ogni volta ho scaricato 50mb in un paio di minuti. Nel terminale 2 grafici euro-dollaro sono stati aperti con diversi periodi senza indicatori, esperti... Dopo l'avvio non sono state eseguite azioni.
Durante il fine settimana abbiamo corretto le basi dei minuti storici, migliorandone la qualità, il che ha portato alla necessità di riscaricarle sui terminali.
Questa è un'azione una tantum - la cronologia viene sincronizzata automaticamente.
No Renat, si tratta di qualcos'altro, cioè l'aggiornamento delle quotazioni con update, ma quando apri il grafico il terminale si blocca e non importa quanto tempo aspetti (ho provato 30 sec, 5 min, 10 min.) aiuta solo a cancellare il terminale e dopo il grafico è pronto per essere aperto.
Questo non succede sui grafici settimanali o mensili?
Abbiamo trovato un errore nella funzione Bars() per questi periodi, che ha causato un blocco.