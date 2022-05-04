Errori, bug, domande - pagina 547
Puoi dirmi perché non c'è la possibilità di scaricare Experts? Non posso nemmeno scaricare le versioni demo o gratuite. Premo "download" e non succede nulla, ho controllato in Chrome e IE.
Non riesci a scaricare da Codebase o Market? Il mercato non è ancora completamente attivo e funzionante - si sta preparando, ma il download del Codebase va bene.
Se lavori tramite proxy, controlla se hai le impostazioni proxy in Internet Explorer.
Agli sviluppatori.
Ecco cosa ho trovato nell'aiuto di Anglian.
ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE
ID
Descrizione
Tipo di proprietà
DIMENSIONE_SPOSTAMENTO GRAFICO
La dimensione del rientro della barra zero dal bordo destro in percentuale
doppio (da 10 a 50 percento)
GRAFICO_FISSO_MAX
Massimo del grafico fisso
doppio
GRAFICO_FISSO_MIN
Minimo del grafico fisso
doppio
PUNTI_GRAFICI_PER_BARRA
Scala in punti per barra
doppio
GRAFICO_PREZZO_MIN
Grafico massimo
doppio modificatore r/o - numero di sottofinestra
GRAFICO_PREZZO_MAX
Grafico minimo
doppio modificatore r/o - numero di sottofinestra
Per favore, ditemi in poche parole con quale comando chiudere un ordine. O dammi un link a un articolo. Non avete bisogno di un codice complesso, solo un paio di righe.
Il 20 ottobre, ho scaricato MQL5 Strategy Tester Agent da cloud.mql5.com. Con l'impostazione predefinita del numero di agenti su un computer a singolo processore, sono stati creati 2 agenti, e nel configuratore nella scheda Servizi, il numero di agenti consigliati da installare e impostare è 1. La build all'installazione era 507, aggiornata a 523.
Buona notte. Ho appena iniziato a indagare. Sembra essere un bug evidente. Cito il codice qui sotto, se commento una riga sotto (è segnata) allora sembra funzionare - non capisco quale sia il problema. La situazione può essere evitata specificando una dimensione esplicita per l'array Raznica[]. Non ho trovato nulla nella documentazione su questo argomento.