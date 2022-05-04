Errori, bug, domande - pagina 547

Puoi dirmi perché non c'è la possibilità di scaricare Experts? Non posso nemmeno scaricare le versioni demo o gratuite. Premo "download" e non succede nulla, ho controllato in Chrome e IE.

Non riesci a scaricare da Codebase o Market? Il mercato non è ancora completamente attivo e funzionante - si sta preparando, ma il download del Codebase va bene.

Se lavori tramite proxy, controlla se hai le impostazioni proxy in Internet Explorer.

 
Non riesci a scaricare da Codebase o Market? Il mercato non è ancora completamente attivo e funzionante - si sta solo preparando, ma da Codebase si sta scaricando bene.

Se si lavora via proxy, controllare le impostazioni proxy in Internet Explorer.

Attraverso Market (sia dal programma che dal browser), da CodeBase si sta scaricando.
Agli sviluppatori.

Ecco cosa ho trovato nell'aiuto di Anglian.

ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE

ID

Descrizione

Tipo di proprietà

DIMENSIONE_SPOSTAMENTO GRAFICO

La dimensione del rientro della barra zero dal bordo destro in percentuale

doppio (da 10 a 50 percento)

GRAFICO_FISSO_MAX

Massimo del grafico fisso

doppio

GRAFICO_FISSO_MIN

Minimo del grafico fisso

doppio

PUNTI_GRAFICI_PER_BARRA

Scala in punti per barra

doppio

GRAFICO_PREZZO_MIN

Grafico massimo

doppio modificatore r/o - numero di sottofinestra

GRAFICO_PREZZO_MAX

Grafico minimo

doppio modificatore r/o - numero di sottofinestra

 
Ecco il riferimento anglicano.


Qual è esattamente la domanda? https://www.mql5.com/ru/docs/constants/chartconstants/enum_chart_property#enum_chart_property_double
Molto interessante.... Grazie, controlleremo anche altre lingue.
 
Per favore, ditemi in poche parole con quale comando chiudere un ordine. O dammi un link a un articolo. Non ho bisogno di codice complicato, solo un paio di righe.
 
Per favore, ditemi in poche parole con quale comando chiudere un ordine. O dammi un link a un articolo. Non avete bisogno di un codice complesso, solo un paio di righe.
In MT5, non apriamo e chiudiamo ordini ma posizioni. Per chiudere una posizione aperta, devi inviare una richiesta di trading per aprire una posizione opposta con lo stesso volume. Vedere MQL5 Reference Guide / Costanti, enumerazioni e strutture standard / Strutture dati / Struttura di una richiesta di compravendita
 


Il 20 ottobre, ho scaricato MQL5 Strategy Tester Agent da cloud.mql5.com. Con l'impostazione predefinita del numero di agenti su un computer a singolo processore, sono stati creati 2 agenti, e nel configuratore nella scheda Servizi, il numero di agenti consigliati da installare e impostare è 1. La build all'installazione era 507, aggiornata a 523.

 

Buona notte. Ho appena iniziato a indagare. Sembra essere un bug evidente. Cito il codice qui sotto, se commento una riga sotto (è segnata) allora sembra funzionare - non capisco quale sia il problema. La situazione può essere evitata specificando una dimensione esplicita per l'array Raznica[]. Non ho trovato nulla nella documentazione su questo argomento.

#property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#include <MovingAverages.mqh>
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   2
//--- plot BaseMa
#property indicator_label1  "BaseMa"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- plot MaForMa
#property indicator_label2  "MaForMa"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrBlue
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1
//--- input parameters
input int      MaPeriod=10;// период усреднения
input ENUM_MA_METHOD  Method=MODE_SMA ; // метод сглаживания                 
//--- indicator buffers
double         BaseMaBuffer[];
double         MaForMaBuffer[];
int            hiMa   ;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,BaseMaBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,MaForMaBuffer,INDICATOR_DATA);
   ArraySetAsSeries(BaseMaBuffer,true) ;
   ArraySetAsSeries(MaForMaBuffer,true) ;
   switch(Method)
      {
         case (MODE_SMA):
            hiMa=iMA(NULL,0,MaPeriod,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE) ;
            break ;
         case (MODE_EMA):
            hiMa=iMA(NULL,0,MaPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE) ;
            break ;
         case (MODE_SMMA) :
            hiMa=iMA(NULL,0,MaPeriod,0,MODE_SMMA,PRICE_CLOSE) ;
            break ;
         case (MODE_LWMA) :
            hiMa=iMA(NULL,0,MaPeriod,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE) ;
      }
   
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const int begin,
                const double &price[])
  {
  
    double ima[],Raznica[];
    int ended ,i,j,aaa;
    if (rates_total < MaPeriod - 1)
    return(0);   
    if (prev_calculated == 0)
       ended=rates_total-MaPeriod-10 ;
    else 
       ended=rates_total-prev_calculated-1 ;
    ArraySetAsSeries(price,true) ;
    for ( i=0; i < ended;  i++)
      {
         CopyBuffer(hiMa,0,i,1,ima) ;
         BaseMaBuffer[i]=ima[0] ;
         
      }
//-------------------------------------------------------------------------------
    for(i=0 ;i< ended ;i++)
      {
         for( j=0 ;j< 10 ;j++)
            {
               Raznica[j]=0;// ради прикола попробуйте закоментировать эту строку 
            }
         MaForMaBuffer[i]=2*BaseMaBuffer[i]-price[i];   
      }   
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
