Errori, bug, domande - pagina 549
Dynamic Spread.TakeProfit non ha funzionato?
1.Perché non è scattato il Take Profit Sell 0.87909 su USDCHF 2011.10.25 01.55, Low=0.87869?
Dichiarato spread 40 su USDCHF nell'allegato 1: Specifiche del contratto.
2.Dove posso trovare l' attuale spread 2011.10.25 01.55?
Campionato di trading automatizzato 2011,
conto 800153,
Ordine di vendita 6880592
Dopo l'ottimizzazione, il file dei risultati non può essere aperto,
Build 527 + Office 2007
Il registro degli errori contiene i seguenti dati
Errore XML in "Tabella"
Causa: valore errato.
File: C:Users\Dragon\Desktop\ReportOptimizer-957640.xml
Gruppo: Cella
Tag: Dati
Значение: 179769313486231570000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.0000
Un esempio di un indicatore che mostra lo spread è dato nell'aiuto di CopySpread(). In particolare per questo caso lo spread medio era leggermente superiore a 41 punti (ho usato l'indicatore che ho trovato.), il che significa che il prezzo Bid sarebbe dovuto scendere di 42 punti o più dal TP=0,87909. Immagine e indicatore allegati
Buon pomeriggio. Ho problemi con tre pini. Libreria standard MovingAverages, sembra essere semplice, ma SimpleMA restituisce ostinatamente 0. Ecco un pezzo di codice, tutto funziona correttamente testato con un altro codice (il mezzo nell'array).
Questo codice non dovrebbe compilare?
Dimmi subito - qual è la domanda?
L'inizializzazione di un membro costante deve avvenire da qualche parte.
Probabilmente non puoi inizializzare solo i membri costanti :) . Dovrebbe anche essere un membro statico, per una buona ragione.
Per favore, datemi un suggerimento. Ecco un pezzo di codice
Qual è il tipo di dati della variabile Metod che può essere passata in una funzione se Metod non è una variabile globale. Grazie.
Questo codice non dovrebbe compilare?