Errori, bug, domande - pagina 549

Nuovo commento
 

Dynamic Spread.TakeProfit non ha funzionato?

1.Perché non è scattato il Take Profit Sell 0.87909 su USDCHF 2011.10.25 01.55, Low=0.87869?
Dichiarato spread 40 su USDCHF nell'allegato 1: Specifiche del contratto.
2.Dove posso trovare l' attuale spread 2011.10.25 01.55?
Campionato di trading automatizzato 2011,
conto 800153,
Ordine di vendita 6880592

 
Konstantin83:

Dopo l'ottimizzazione, il file dei risultati non può essere aperto,

Build 527 + Office 2007

Il registro degli errori contiene i seguenti dati


Errore XML in "Tabella"
Causa: valore errato.
File: C:Users\Dragon\Desktop\ReportOptimizer-957640.xml
Gruppo: Cella
Tag: Dati
Значение: 179769313486231570000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.0000

Lo sistemerà a breve
 
ias:

Dynamic spread.TakeProfit non ha funzionato?

1.Perché non ha preso profitto vendere 0.87909 su USDCHF 2011.10.25 01.55, Low=0.87869?
Dichiarato spread 40 su USDCHF nell'Appendice 1: Specifiche del contratto.
2.Dove posso trovare l' attuale spread 2011.10.25 01.55?
Campionato di trading automatizzato 2011,
conto 800153,
Ordine di vendita 6880592

Un esempio di un indicatore che mostra lo spread è dato nell'aiuto di CopySpread(). In particolare per questo caso lo spread medio era leggermente superiore a 41 punti (ho usato l'indicatore che ho trovato.), il che significa che il prezzo Bid sarebbe dovuto scendere di 42 punti o più dal TP=0,87909. Immagine e indicatore allegati


File:
ShowSpreadHistory.mq5  3 kb
 

Buon pomeriggio. Ho problemi con tre pini. Libreria standard MovingAverages, sembra essere semplice, ma SimpleMA restituisce ostinatamente 0. Ecco un pezzo di codice, tutto funziona correttamente testato con un altro codice (il mezzo nell'array).

for(i=ended ;i>=0 ;i--)
      {
         bbb=0 ;
         for( j=MaPeriod-1 ;j>=0 ;j--)
            {
               //bbb=bbb+price[i+j]-BaseMaBuffer[i+j]; 
               Raznica[j]=price[i+j]-BaseMaBuffer[i+j];
            }
         bbb=SimpleMA(0,MaPeriod,Raznica) ; 
         //MaForMaBuffer[i]=BaseMaBuffer[i]+bbb/MaPeriod;
         MaForMaBuffer[i]=BaseMaBuffer[i]+bbb; 
         MaForMaBuffer[Kol_vo-MaPeriod]=EMPTY_VALUE;  
      }
Документация по MQL5: Стандартная библиотека
Документация по MQL5: Стандартная библиотека
  • www.mql5.com
Стандартная библиотека - Документация по MQL5
 

Questo codice non dovrebbe compilare?

class CClass1
  {
public:
   CClass1(void);
   ~CClass1(void);
   //--------
   const int val;
  };

CClass1::CClass1() : val(777)
  {
   
  }
 
WWer:

Questo codice non dovrebbe compilare?

Dimmi subito - qual è la domanda?
 
Rosh:
Dimmi subito - qual è la domanda?

L'inizializzazione di un membro costante deve avvenire da qualche parte.

Probabilmente non puoi inizializzare solo i membri costanti :) . Dovrebbe anche essere un membro statico, per una buona ragione.

 

Per favore, datemi un suggerimento. Ecco un pezzo di codice

input double Lots=0.1 ;// используемый лот
input int    MaPeriod=10;// период расчета средней
input ENUM_MA_METHOD Metod=MODE_SMA ;// метод расчета Ма 
int Profit=20 ;//Профит в 4-х знаке
input  int EA_Magic=111 ;// магик
int TKP  ;
//---------------------------------------------------------------------------
int hOneMa ; //перменная для хранения хендла индикатора
double BaseMa[],MaForMa[] ;// массивы для хранения значения индикатора 
double p_close; // переменная для хранения значения close бара
//================================================================================================
int OnInit()
  {
      hOneMa=iCustom(NULL,0,"Учеба\\OneMa",MaPeriod,Metod) ;
      if (hOneMa <0 )
         {
            Alert("Ошибка при создании индикаторов - номер ошибки: ",GetLastError(),"!!");
         }
      //Alert("проверка вывода алерта в журнал ");
      TKP=Profit ;
     if (_Digits == 3 || _Digits==5)
      {
         TKP=TKP*10 ; 
      }
   return(0);
  }

Qual è il tipo di dati della variabile Metod che può essere passata in una funzione se Metod non è una variabile globale. Grazie.

Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных
  • www.mql5.com
Основы языка / Типы данных - Документация по MQL5
  
hOneMa=iCustom(NULL,0,"Учеба\\OneMa",MaPeriod,int( Metod)) ;
Questo dovrebbe andare bene.
 
WWer:

Questo codice non dovrebbe compilare?

Aggiungere un corpo del distruttore, anche se è vuoto.
1...542543544545546547548549550551552553554555556...3184
Nuovo commento