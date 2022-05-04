Errori, bug, domande - pagina 552
Vedete, ciò che è importante nel trading sui mercati finanziari è ciò che sta accadendo ora...
e quasi non importa quello che è successo 10 anni fa.
un ultimo giorno di trading è molto importante. è il giorno più importante )))
Sono d'accordo che ci sono sistemi in cui non è così critico, ma anche desiderabile.
Poi fai un suggerimento nel ramo del profilo (non c'è nessun errore, però).
Puoi usare MetaTrader 5 Strategy Tester qui !
O qui per MT5
o puoi andare direttamente a netwissdesk (dal profilo).
Dopo aver avviato lo Strategy Tester, nel mio registro appare la seguente voce:
2011.10.27 16:18:27 Core 1 2011.01.03 00:04:37 non abbastanza soldi [vendita istantanea 0,01 EURUSD a 1,33375 sl: 1,33575 tp: 1.33175]
2011.10.27 16:18:27 Core 1 PrevBalance: 5000.00, PrevEquity 5150.42, PrevMargin: 5137.13, NewMargin: 5150.47, NewFreeMargin: -0.05
A cosa può essere collegato?
A giudicare dalle registrazioni, sei troppo avido :), riduci il volume della posizione aperta.
Questo è il punto - il lotto minimo è "vendita istantanea 0,01 EURUSD".
Quindi avete già usato tutto il margine libero. "PrevMargin: 5137.13, NewMargin: 5150.47, NewFreeMargin: -0.05. Avete posizioni aperte e nessun margine libero per aprire nuove posizioni.
Quale leva hai impostato?
Non ho toccato la leva, quindi non credo che si possa cambiare. L'impostazione predefinita è 1:100
Il terminale ha smesso di funzionare dopo un altro aggiornamento. Quando si lancia o si reinstalla dà
È iniziato il 20. Il 24 ho scritto al Service Desk. Ho provato a installare il Terminale dal sito MQL5 di nuovo oggi. Il problema esiste ancora.
Sembra essere un problema ricorrente con ZoneAlarm che blocca il funzionamento del terminale a causa di sospetti.
Controlla i log dell'antivirus - cosa scrive mentre il terminale è in funzione?