Errori, bug, domande - pagina 552

Nuovo commento
 
crOss:

Vedete, ciò che è importante nel trading sui mercati finanziari è ciò che sta accadendo ora...
e quasi non importa quello che è successo 10 anni fa.
un ultimo giorno di trading è molto importante. è il giorno più importante )))

Sono d'accordo che ci sono sistemi in cui non è così critico, ma anche desiderabile.

Poi fai un suggerimento nel ramo del profilo (non c'è nessun errore, però).

Puoi usare MetaTrader 5 Strategy Tester qui !

O qui per MT5

o puoi andare direttamente a netwissdesk (dal profilo).

 

Dopo aver avviato lo Strategy Tester, nel mio registro appare la seguente voce:

2011.10.27 16:18:27 Core 1 2011.01.03 00:04:37 non abbastanza soldi [vendita istantanea 0,01 EURUSD a 1,33375 sl: 1,33575 tp: 1.33175]
2011.10.27 16:18:27 Core 1 PrevBalance: 5000.00, PrevEquity 5150.42, PrevMargin: 5137.13, NewMargin: 5150.47, NewFreeMargin: -0.05

A cosa può essere collegato?

 
papaklass:
A giudicare dalle registrazioni, sei troppo avido :), riduci il volume della posizione aperta.
Questo è il punto: il lotto minimo è "vendita istantanea 0,01 EURUSD".
 
progeon:
Questo è il punto - il lotto minimo è "vendita istantanea 0,01 EURUSD".
Qual è la tua leva?
 
papaklass:
Quindi avete già usato tutto il margine libero. "PrevMargin: 5137.13, NewMargin: 5150.47, NewFreeMargin: -0.05. Avete posizioni aperte e nessun margine libero per aprire nuove posizioni.
Non ci sono altre posizioni aperte, questa era la prima. Darò un'occhiata e vedrò se c'è un errore.
 
sergey1294:
Quale leva hai impostato?
Non ho toccato la leva, non credo che si possa cambiare. L'impostazione predefinita è 1:100
 
progeon:
Non ho toccato la leva, quindi non credo che si possa cambiare. L'impostazione predefinita è 1:100
Puoi cambiarlo nel tester senza problemi
 

Il terminale ha smesso di funzionare dopo un altro aggiornamento. Quando si lancia o si reinstalla dà

È iniziato il 20. Il 24 ho scritto al Service Desk. Ho provato a installare il Terminale dal sito MQL5 di nuovo oggi. Il problema esiste ancora.

 
masharov:

Il terminale ha smesso di funzionare dopo un altro aggiornamento. Quando si lancia o si reinstalla dà

È iniziato il 20. Il 24 ho scritto al Service Desk. Ho provato a installare il Terminale dal sito MQL5 di nuovo oggi. Il problema persiste ancora.

Sembra essere un problema ricorrente con ZoneAlarm che blocca il funzionamento del terminale a causa di sospetti.

Controlla i log dell'antivirus - cosa scrive mentre il terminale è in funzione?

 
dentraf, il problema può essere che il tuo tempo di inizio nella funzione è maggiore del tempo di fine.
1...545546547548549550551552553554555556557558559...3184
Nuovo commento