Per favore spiegate - perché l'ora terminale è rimasta l'ora legale? L'Europa e Greenwich sono passate all'ora solare.
 
Discusso in precedenza (quando c'è stato un guasto a settembre) - l'ora terminale dovrebbe essere GMT+1, (l'attuale ora media europea), ma ora mostra GMT+2 come l'attuale ora di Kiev. Sto battendo l'onore - per favore sistemate questa assurdità.
 

In MQL4 si poteva creare un ordine con stop subito, ma MQL5 non lo fa - bisogna impostare gli stop dopo la creazione dell'ordine.

Sono io che rallento (per favore datemi un esempio di codice) o è l'idea?

 
Per favore, datemi i dettagli. Quale versione del terminale hai, quale server, quali impostazioni usi per fare l'ordine, cosa ottieni...

 
Terminale - 527

Server - alpari nz demo (ma lo stesso accade nel tester)

Ecco il codice per creare un ordine:

//=============================

MqlTradeRequest m_request;
MqlTradeResult m_result;

m_request.action = TRADE_ACTION_DEAL;
m_request.symbol = Symbol();
m_request.type = ORDER_TYPE_BUY;

m_request.price = Price;

m_request.sl = SL;
m_request.tp = TP;

m_request.volume = Vol;

m_request.type_filling = ORDER_FILLING_FOK;
m_request.deviation = 10;
m_request.type_time = 0;
m_request.expiration = 0;
m_request.magic = 0;
m_request.comment = "";

OrderSend(m_request, m_result);

//=================================

Come risultato, l'ordine viene creato con successo (ultimo errore zero) ma senza alcuno stop.

Se aggiungiamo altre 2 righe dopo OrderSend:

m_request.action = TRADE_ACTION_SLTP;
OrderSend(m_request, m_result);

allora gli arresti sono impostati con successo, ma questo ci dà 2 operazioni

Si prega di chiarire nel terminale MT5,A. Low - Ask Low il prezzo di offerta più basso per il giorno corrente non è in realtà l'Ask minimo per il giorno? Se no, che cos'è?

dopo 20.10.2011 Ask Low ha iniziato a mostrare il tempo.

Ecco la foto di oggi:

Metatester sega l'unità HDD

Versione 527.

Se guardate il monitor del processo, va avanti con queste sciocchezze.

Nessuna attività di rete, non connesso al cloud. Nessun terminale o metatester è in esecuzione. Nessun file viene cambiato.

È normale?

 

Si è scoperto cheA. Low- Ask Low il prezzo di offerta più basso per il giorno corrente all' inizio del terminale bild 527 è assegnato uguale all'Ask corrente e non cambia più fino al riavvio del terminale :(

è iniziato circa il 21.10.2011, sembra che sia nel lato server di mt5 perché non ho cambiato la versione del terminale bild 515 durante il campionato, ma la situazione è la stessa: il mio EA ha perso alcune operazioni redditizie
 
In alpari execution market, quando si esegue un'operazione a mercato, gli stop non possono essere piazzati immediatamente, bisogna prima aprire una posizione e poi modificarla
 
Scrivete a servicedesk.

