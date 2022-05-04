Errori, bug, domande - pagina 554
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
In MQL4 si poteva creare un ordine con stop subito, ma MQL5 non lo fa - bisogna impostare gli stop dopo la creazione dell'ordine.
Sono io che rallento (per favore datemi un esempio di codice) o è l'idea?
In MQL4 si poteva creare un ordine con stop subito, ma MQL5 non lo fa - bisogna impostare gli stop dopo la creazione dell'ordine.
Sono io che sono lento (per favore datemi un esempio di codice), o è questa l'idea?
Per favore, datemi i dettagli. Quale versione del terminale hai, quale server, quali impostazioni usi per fare l'ordine, cosa ottieni...
Andiamo subito ai dettagli. Versione del terminale, server, quali impostazioni si usano per fare un ordine, cosa si ottiene...
Terminale - 527
Server - alpari nz demo (ma lo stesso accade nel tester)
Ecco il codice per creare un ordine:
//=============================
MqlTradeRequest m_request;
MqlTradeResult m_result;
m_request.action = TRADE_ACTION_DEAL;
m_request.symbol = Symbol();
m_request.type = ORDER_TYPE_BUY;
m_request.price = Price;
m_request.sl = SL;
m_request.tp = TP;
m_request.volume = Vol;
m_request.type_filling = ORDER_FILLING_FOK;
m_request.deviation = 10;
m_request.type_time = 0;
m_request.expiration = 0;
m_request.magic = 0;
m_request.comment = "";
OrderSend(m_request, m_result);
//=================================
Come risultato, l'ordine viene creato con successo (ultimo errore zero) ma senza alcuno stop.
Se aggiungiamo altre 2 righe dopo OrderSend:
m_request.action = TRADE_ACTION_SLTP;
OrderSend(m_request, m_result);
allora gli arresti sono impostati con successo, ma questo ci dà 2 operazioni
Si prega di chiarire nel terminale MT5,A. Low - Ask Low il prezzo di offerta più basso per il giorno corrente non è in realtà l'Ask minimo per il giorno? Se no, che cos'è?
dopo 20.10.2011 Ask Low ha iniziato a mostrare il tempo.
Ecco la foto di oggi:
Metatester sega l'unità HDD
Versione 527.
Se guardate il monitor del processo, va avanti con queste sciocchezze.
Nessuna attività di rete, non connesso al cloud. Nessun terminale o metatester è in esecuzione. Nessun file viene cambiato.
È normale?
Si è scoperto cheA. Low- Ask Low il prezzo di offerta più basso per il giorno corrente all' inizio del terminale bild 527 è assegnato uguale all'Ask corrente e non cambia più fino al riavvio del terminale :(è iniziato circa il 21.10.2011, sembra che sia nel lato server di mt5 perché non ho cambiato la versione del terminale bild 515 durante il campionato, ma la situazione è la stessa: il mio EA ha perso alcune operazioni redditizie
Terminale - 527
Server - alpari nz demo (ma lo stesso accade nel tester)
Ecco il codice per creare un ordine:
allora gli arresti sono impostati con successo, ma questo risulta essere 2 operazioni
Il metatester sega l'HDD
Versione 527.
Se guardate il monitor del processo, va avanti con queste sciocchezze.
Nessuna attività di rete, non connesso al cloud. Nessun terminale o metatester è in esecuzione. Nessun file viene cambiato.
È normale?
Scrivete a servicedesk.