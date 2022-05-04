Errori, bug, domande - pagina 55
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Bene...
Non credo che dovrebbe essere così, e voi?
Perché non dovrebbe esserlo? Se non c'è stato un singolo tick entro un minuto, allora non si formerà nemmeno la corrispondente barra di un minuto. Questo è già stato discusso molte volte.
Prendo il prezzo di un minuto chiuso e lo scrivo nel registro.
Ed ecco la foto, la barra è formata.
Perché no? Se non c'è stato un solo tick durante un minuto, non si formerà nemmeno la corrispondente barra di un minuto. Questo è stato discusso molte volte.
Non sarebbe più logico generare una barra in cui tutti i prezzi sono uguali al prezzo di chiusura della barra precedente?
E su questo, mi piacerebbe sentire una reazione
Non sarebbe più logico generare una barra in cui tutti i prezzi sono uguali al prezzo di chiusura della barra precedente?
E per gli utenti per i quali tali barre sono saltate, fate un segno di spunta nelle impostazioni! Non voglio che siano mostrati.
Dopo tutto, gli indicatori sono distorti.
Niente zecche, niente barre. Prima di tentare una discussione, cercate discussioni simili suhttps://www.mql5.com/ru/forum e sul nostro forum originale https://www.mql5.com/ru/forum
Ci siamo espressi molte volte su questo tema, la nostra opinione non cambierà. Niente zecche - niente barre.
Niente zecche, niente barre. Prima di tentare una discussione, cercate discussioni simili su https://www.mql4.com/ e sul nostro forum originale https://www.mql5.com/ru/forum
Ci siamo espressi molte volte su questo tema, la nostra opinione non cambierà. Niente zecche, niente barre.
Ok, non è proprio di questo che stiamo parlando.
E riguardo a "No ticks, no bars" possiamo iniziare un thread separato.
Non ho potuto ottenere il valore dell'indicatore sulla barra corrente nel mio tester multivaluta (anche se non ne ho bisogno, ma comunque). Ecco la costruzione:
double Buf[2]; // в начале программы
Hnd=CopyBuffer(M_Handl[In][AO_D],0,0,2,Buf); // В теле функции OnTimer
if(Hnd <= 0) {Print("Не удалось скопировать индикатор Ac_D. Error = ", _LastError); PlaySound("alert.wav"); return(-1);}
Indik[In][AO_D][0] = Buf[1]; // На самом деле это бар № 1
Indik[In][AO_D][1] = Buf[0]; // А это бар № 2
E ancora non ho potuto ottenere la 0a barra?
Se avete bisogno di copiare una quantità predefinita di dati, è meglio farlo in unbuffer allocato staticamente per evitare inutili sovra-allocazioni di memoria.
Non importa quale proprietà abbia l'array ricevente - as_series=true o as_series=false, i dati saranno copiati in modo che l'elemento più vecchio nel tempo sia all'inizio della memoria fisica allocata all'array.
Secondo la documentazione, Buf[1] dovrebbe essere il 0°, ma è ancora il 1°, e Buf[0] è il 2°.
Stavo eseguendo Multicurrency su EURUSD H1, mentre leggevo i dati da AO su EURUSD D1.
Quindi lo esegui su uno strumento e cerchi di prendere il prezzo della barra corrente sull'altro?
Mi sembra che il tick per il secondo strumento arrivi dopo, ecco perché c'è tensione con la barra corrente.
Direi che il registro per lo più non coincide, ma ha coinciso una volta (prima e ultima riga).
2010.07.19 15:50:02 Core 1 Tempo EURUSD2010.07.01 01:34 mas1(EURUSD)-1.22251 mas2(GBPUSD)-1.49516
2010.07.19 15:50:02 Core 1 Tempo EURUSD2010.07.01 01:33 Tempo GBPUSD2010.07.01 01:32 mas1(EURUSD)-1.22264 mas2(GBPUSD)-1.49512
2010.07.19 15:50:02 Core 1 Tempo EURUSD2010.07.01 01:32 Tempo GBPUSD2010.07.01 01:31 mas1(EURUSD)-1.22241 mas2(GBPUSD)-1.49515
2010.07.19 15:50:02 Core 1 Tempo EURUSD2010.07.01 01:31 Tempo GBPUSD2010.07.01 01:30 mas1(EURUSD)-1.22248 mas2(GBPUSD)-1.49523
2010.07.19 15:50:02 Core 1 Tempo EURUSD2010.07.01 01:30 Tempo GBPUSD2010.07.01 01:29 mas1(EURUSD)-1.22245 mas2(GBPUSD)-1.4951
2010.07.19 15:50:02 Core 1 Tempo EURUSD2010.07.01 01:29 Tempo GBPUSD2010.07.01 01:28 mas1(EURUSD)-1.22257 mas2(GBPUSD)-1.4948
2010.07.19 15:50:02 Core 1 Tempo EURUSD2010.07.01 01:28 Tempo GBPUSD2010.07.01 01:28 mas1(EURUSD)-1.2224 mas2(GBPUSD)-1.49467
Parola chiave OnTimer