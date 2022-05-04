Errori, bug, domande - pagina 54
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Sarebbe bello dare a tutti noi un esempio di un indicatore che funziona bene sul grafico e nel tester.
Ho cambiato la mia versione, ora i valori dell'indicatore sul grafico corrispondono alla storia ma i valori nel tester no.
Cosa ho fatto di male?
E l'Expert Advisor
Quindi sono tornato alle mie vecchie abitudini)
Se ottieni i valori dell'indicatore attraverso il tester, saranno diversi dai valori dell'indicatore e dai dati storici.
Per controllare, eseguiamo prover.mq5 dal 01.07.2010 su EURUSD per il periodo M1, guardiamo il log e vediamo i prezzi reali.
Ciao, non riesco a capire la funzione SymbolInfoSessionTrade(), o meglio gli ultimi due parametri - inizio sessione e fine sessione. Posso leggere nella guida:
Permette di ottenere l'ora di inizio e l'ora di fine della sessione di trading specificata per un simbolo e un giorno della settimana.
Si scopre che per trovare l'ora di inizio e di fine di una sessione di trading, dovrei già conoscere l'ora di inizio e di fine della sessione di trading (in secondi) - questo non è coerente.
Ciao, non riesco a capire la funzione SymbolInfoSessionTrade(), in particolare gli ultimi due parametri - inizio sessione e fine sessione. Ho letto nella guida:
In questi parametri, la funzioneSymbolInfoSessionTrade() passa delle variabili che registreranno l'ora di inizio e di fine.
A proposito, c'è un errore nell'aiuto:
uintsession_index,// nome del simbolo
In questi parametri della funzioneSymbolInfoSessionTrade(), si passano le variabili in cui si scrivono i tempi di inizio e fine.
Ho semplificato ottenendo un errore.
Ecco un Expert Advisor che copia array di prezzi CLOSE
Eseguiamo prover.mq5 dal 01.07.2010 su EURUSD per il periodo M1, guardiamo il log e vediamo i prezzi reali
Di tanto in tanto vediamo valori errati
Inoltre, fino alle 01.00 il prezzo di GBPUSD si blocca a 1.49393, dopo di che inizia a correre.
Sto soffrendo da un mese e non posso testare il mio Expert Advisor multicurrency
Ho semplificato ottenendo un errore.
Ecco un Expert Advisor che copia array di prezzi CLOSE
Eseguiamo prover.mq5 dal 01.07.2010 su EURUSD per il periodo M1, guardiamo il log e vediamo i prezzi reali
E di tanto in tanto vediamo valori errati
Inoltre, fino alle 01.00 il prezzo di GBPUSD si blocca a 1.49393, dopo di che inizia a correre.
Ne soffro da un mese e non posso testare il mio Expert Advisor multicurrency
State lavorando con i valori attuali su una barra non finita.
Prova questo
O impostare le serie temporali degli array.
State lavorando con i valori attuali su una barra non finita.
Prova così
O impostare le serie temporali degli array.
E lei si rifiuta ostinatamente di rispondere al perché le citazioni sono all'inizio.
Su EURUSD sembra aver iniziato a corrispondere)
Se questo è il caso, allora dovresti tenere 2 matrici temporali. Alcune volte copia da EURUSD, altre da GBPUSD
Se questo è il caso, allora dovreste tenere 2 matrici temporali. Alcuni tempi dovrebbero essere copiati da EURUSD, altri da GBPUSD
Bene.
Non credo che dovrebbe essere così, e tu?