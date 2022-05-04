Errori, bug, domande - pagina 54

Sarebbe bello dare a tutti noi un esempio di un indicatore che funziona bene sul grafico e nel tester.

Ho cambiato la mia versione, ora i valori dell'indicatore sul grafico corrispondono alla storia ma i valori nel tester no.

Cosa ho fatto di male?

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   2
//--- plot Label1
#property indicator_label1  "I1"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  Red
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- plot Label2
#property indicator_label2  "I2"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  Green
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1
//--- indicator buffers
double         I1Buffer[];
double         I2Buffer[];
int OnInit()
  {
   SetIndexBuffer(0,I1Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,I2Buffer,INDICATOR_DATA);
   return(0);
  }
int OnCalculate (const int rates_total,      // размер входных таймсерий
                 const int prev_calculated,  // обработано баров на предыдущем вызове
                 const datetime& time[],     // Time
                 const double& open[],       // Open
                 const double& high[],       // High
                 const double& low[],        // Low
                 const double& close[],      // Close
                 const long& tick_volume[],  // Tick Volume
                 const long& volume[],       // Real Volume
                 const int& spread[])        // Spread
  {
   string Symbol_1="EURUSD",Symbol_2="GBPUSD";
   if(rates_total<1) return(0);
   double Arr1[],Arr2[];
   int end,rez0,rez1,rez_0,rez_1;
   datetime ld1[],ld2[];
   end=MathMin((int)SeriesInfoInteger(Symbol_1,0,SERIES_BARS_COUNT)-1,(int)SeriesInfoInteger(Symbol_2,0,SERIES_BARS_COUNT)-1);
   end=MathMin(end,rates_total-prev_calculated+1);
   rez0=CopyClose(Symbol_1,PERIOD_CURRENT, 0,end, Arr1);
   rez_0=CopyTime(Symbol_1,PERIOD_CURRENT, 0,end, ld1);
   if(rez0==-1){Print("Ошибка копирования ",Symbol_1," ",GetLastError()); return(0);}
   if(rez0!=rez_0){Print("Не сходятся цены с временем",Symbol_1," ",GetLastError()); return(0);}
   rez1=CopyClose(Symbol_2,PERIOD_CURRENT, 0,end, Arr2);
   rez_1=CopyTime(Symbol_2,PERIOD_CURRENT, 0,end, ld2);
   if(rez1==-1){Print("Ошибка копирования ",Symbol_2," ",GetLastError()); return(0);}
   if(rez1!=rez_1){Print("Не сходятся цены с временем",Symbol_2," ",GetLastError()); return(0);}
   if(rez1!=rez0){Print("Ошибка Синхронизации"); return(0);}
  
   ArraySetAsSeries(Arr1,true);
   ArraySetAsSeries(Arr2,true);
   ArraySetAsSeries(ld1,true);
   ArraySetAsSeries(ld2,true);
     
   int li=rates_total-1; 
   I1Buffer[li]=Arr1[0]+0.26;
   I2Buffer[li]=Arr2[0];
   li--;
   
   int shift1=0,shift2=0;   
   for(int i=1;i<end-MathMax(shift2,shift1);i++)
     {      
      if(time[li]==ld1[i+shift1])I1Buffer[li]=Arr1[i+shift1]+0.26;
      else if(time[li]>ld1[i+shift1]&&i!=0){shift1--;I1Buffer[li]=I1Buffer[li+1];}
      else if(time[li]<ld1[i+shift1]&&i!=0){shift1++;I1Buffer[li]=I1Buffer[li+1];}
            
      if(time[li]==ld2[i+shift2])I2Buffer[li]=Arr2[i+shift2];
      else if(time[li]>ld2[i+shift2]&&i!=0){shift2--;I2Buffer[li]=I2Buffer[li+1];}
      else if(time[li]<ld2[i+shift2]&&i!=0){shift2++;I2Buffer[li]=I2Buffer[li+1];}
      li--;
     } 
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

E l'Expert Advisor

int Handle;
int bars,i;
void OnInit()
  {
   Handle=iCustom(NULL,0,"proverka");
  }

void OnTick()
  {
   double   buf1[],buf2[];
   datetime time[];
//---
   if(bars==Bars(_Symbol,_Period))return;
   bars=Bars(_Symbol,_Period);
   CopyTime(_Symbol,_Period,0,2,time);
   if(CopyBuffer(Handle,0,0,2,buf1)<0 || CopyBuffer(Handle,1,0,2,buf2)<0) Print("Ошибка копирования значений индикаторных буферов ",GetLastError(),"!!");
   if(i>100)return;
   i++;
   Print("Время "+TimeToString(time[1],TIME_DATE|TIME_MINUTES),"   буф1-",buf1[1],"   буф2-",buf2[1]);
   return;
  }
Quindi sono tornato alle mie vecchie abitudini)

Se ottieni i valori dell'indicatore attraverso il tester, saranno diversi dai valori dell'indicatore e dai dati storici.

Per controllare, eseguiamo prover.mq5 dal 01.07.2010 su EURUSD per il periodo M1, guardiamo il log e vediamo i prezzi reali.

 

Ciao, non riesco a capire la funzione SymbolInfoSessionTrade(), o meglio gli ultimi due parametri - inizio sessione e fine sessione. Posso leggere nella guida:


Permette di ottenere l'ora di inizio e l'ora di fine della sessione di trading specificata per un simbolo e un giorno della settimana.

Si scopre che per trovare l'ora di inizio e di fine di una sessione di trading, dovrei già conoscere l'ora di inizio e di fine della sessione di trading (in secondi) - questo non è coerente.

kirill190982:

Ciao, non riesco a capire la funzione SymbolInfoSessionTrade(), in particolare gli ultimi due parametri - inizio sessione e fine sessione. Ho letto nella guida:

In questi parametri, la funzioneSymbolInfoSessionTrade() passa delle variabili che registreranno l'ora di inizio e di fine.

void OnTick()
  {
   datetime ld_start, ld_end;
   SymbolInfoSessionTrade(
   _Symbol,    // имя символа
   MONDAY,      // день недели
   0,           // Порядковый номер сессии
   ld_start,    // время начала сессии
   ld_end       // время окончания сессии
   );
   
   Print(ld_start," - ",ld_end);
  }

A proposito, c'è un errore nell'aiuto:

uintsession_index,// nome del simbolo

 
ddd06:

In questi parametri della funzioneSymbolInfoSessionTrade(), si passano le variabili in cui si scrivono i tempi di inizio e fine.

Grazie, ho capito
 

Ho semplificato ottenendo un errore.

Ecco un Expert Advisor che copia array di prezzi CLOSE

int bars,i;
void OnTick()
  {
   if(bars==Bars(_Symbol,_Period))return;
   bars=Bars(_Symbol,_Period);
   if(i>100)return;
   i++;   
   datetime time[];   
   double Arr1[],Arr2[];
   CopyTime(_Symbol,_Period,0,2,time);
   CopyClose("EURUSD",PERIOD_CURRENT, 0, 2, Arr1);
   CopyClose("GBPUSD",PERIOD_CURRENT, 0, 2, Arr2);
   Print("Время "+TimeToString(time[1],TIME_DATE|TIME_MINUTES),"  mas1(EURUSD)-",Arr1[1],"   mas2(GBPUSD)-",Arr2[1]);
   return;
  }

Eseguiamo prover.mq5 dal 01.07.2010 su EURUSD per il periodo M1, guardiamo il log e vediamo i prezzi reali

Di tanto in tanto vediamo valori errati

Inoltre, fino alle 01.00 il prezzo di GBPUSD si blocca a 1.49393, dopo di che inizia a correre.

Sto soffrendo da un mese e non posso testare il mio Expert Advisor multicurrency

 
ddd06:

Ho semplificato ottenendo un errore.

Ecco un Expert Advisor che copia array di prezzi CLOSE

Eseguiamo prover.mq5 dal 01.07.2010 su EURUSD per il periodo M1, guardiamo il log e vediamo i prezzi reali

E di tanto in tanto vediamo valori errati

Inoltre, fino alle 01.00 il prezzo di GBPUSD si blocca a 1.49393, dopo di che inizia a correre.

Ne soffro da un mese e non posso testare il mio Expert Advisor multicurrency

State lavorando con i valori attuali su una barra non finita.

Prova questo

Print("Время "+TimeToString(time[0],TIME_DATE|TIME_MINUTES),"  mas1(EURUSD)-",Arr1[0],"   mas2(GBPUSD)-",Arr2[0]);

O impostare le serie temporali degli array.

 
stringo:

State lavorando con i valori attuali su una barra non finita.

Prova così

O impostare le serie temporali degli array.

Continua
int bars,i;
void OnTick()
  {
   if(bars==Bars(_Symbol,_Period))return;
   bars=Bars(_Symbol,_Period);
   if(i>100)return;
   i++;   
   datetime time[];   
   double Arr1[],Arr2[];
   CopyTime(_Symbol,_Period,0,2,time);
   CopyClose("EURUSD",PERIOD_CURRENT, 0, 2, Arr1);
   CopyClose("GBPUSD",PERIOD_CURRENT, 0, 2, Arr2);
   Print("Время "+TimeToString(time[0],TIME_DATE|TIME_MINUTES),"  mas1(EURUSD)-",Arr1[0],"   mas2(GBPUSD)-",Arr2[0]);
   return;
  }

E lei si rifiuta ostinatamente di rispondere al perché le citazioni sono all'inizio.

Su EURUSD sembra aver iniziato a corrispondere)

 

Se questo è il caso, allora dovresti tenere 2 matrici temporali. Alcune volte copia da EURUSD, altre da GBPUSD

 
stringo:

Se questo è il caso, allora dovreste tenere 2 matrici temporali. Alcuni tempi dovrebbero essere copiati da EURUSD, altri da GBPUSD

Bene.

int bars,i;
void OnTick()
  {
   if(bars==Bars(_Symbol,_Period))return;
   bars=Bars(_Symbol,_Period);
   if(i>100)return;
   i++;   
   datetime time1[],time2[];   
   double Arr1[],Arr2[];
   CopyTime("EURUSD",_Period,0,2,time1);
   CopyTime("GBPUSD",_Period,0,2,time2);
   CopyClose("EURUSD",PERIOD_CURRENT, 0, 2, Arr1);
   CopyClose("GBPUSD",PERIOD_CURRENT, 0, 2, Arr2);
   Print("Время EURUSD"+TimeToString(time1[0],TIME_DATE|TIME_MINUTES), "  Время GBPUSD"+TimeToString(time2[0],TIME_DATE|TIME_MINUTES),"    mas1(EURUSD)-",Arr1[0],"   mas2(GBPUSD)-",Arr2[0]);
   return;
  }

Non credo che dovrebbe essere così, e tu?

