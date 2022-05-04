Errori, bug, domande - pagina 57
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
1. Non ha funzionato di nuovo. Lo spostamento con Ctrl+Tab, Ctrl+Shift+Tab funziona, ma il focus dell'input rimane nella finestra dell'editor. Forse ci sono delle particolarità di riproduzione?
2. cosa dovrebbe fare Alt+A? Se lo spostamento avviene tramite modifica e sostituzione, si fa con Shift+Tab, Tab.
Sì, il focus - nella finestra dell'editor rimane... Il cursore del testo stesso NON è visibile... Appare quando si clicca sulla scheda con il nome del file...
click, doppio click, tasti freccia - sì, il carrello si muove, ma il cursore TEXT non è visibile... in alternativa, può apparire dopo un tooltip...
Alt+A - nella finestra di dialogo Replace - di solito Replace &All - sostituisce tutto con il tasto di scelta rapida...
build MT-294, XP SP3
sì, il focus - nella finestra dell'editor rimane... Il cursore del testo stesso NON è visibile... Appare quando si clicca sulla scheda con il nome del file...
click, doppio click, freccia funzionano - sì, il carrello si muove, ma il cursore TEXT stesso non è visibile... in alternativa, può apparire dopo il tooltip...
Qualche altra particolarità? Appare su qualche file nell'editor?
Non c'è alcuno scorrimento quando si inizia a digitare dalla tastiera? Il cursore rimane invisibile durante l'input?
Ci sono altre particolarità? Appare su qualche file nell'editor?
Non c'è scorrimento quando si inizia a digitare dalla tastiera? Il cursore rimane invisibile durante l'input?
All'avvio iniziale dal terminale usando F4 - nessun problema...
Passare dal terminale all'editor e viceversa - con Alt+TAB... Azioni normali nel terminale - Tester-Impostazioni-Avvio... Grafico... torna all'editor - Alt+TAB...
alcuni file hanno il cursore _a volte_ (andare con ctrl+TAB)
scorrimento - se il carrello è all'inizio del file e l'area visibile è alla fine (il mouse sopra la barra di scorrimento si allunga) - normale - va all'inizio del file quando si preme il tasto ...
Cursore durante l'immissione - non visibile...
Su Click - la posizione del carrello cambia - il cursore non è visibile...
Su DoubleClick - selezione - quando si sposta il carrello - il carrello è deselezionato, il cursore - non visibile...
La compilazione F7 nasconde anche il cursore...
E questo punto - se chiudo qualsiasi altra (non MT... browser, per esempio calcolatrice...) ForegroundWindow o alt-tab da esse - il cursore è lì...
Il modello superiore è in formato hex di MT4, quello inferiore è di MT5:
Domanda: cos'è questo formato complicato nel secondo, perché? È possibile riportare tutto com'era in MT4, senza quegli 00 in ogni simbolo? Questo non è conveniente per me, perché penso che la metà delle informazioni sia semplicemente vuota e superflua.
MetaTrader 5 è completamente unicode e supporta le stringhe in qualsiasi lingua.
Ecco perché le configurazioni sono anche unicode, in modo che i testi multilingue possano essere salvati e letti correttamente. Poiché il testo unicode è assolutamente standard, non ci sono problemi. Si apre in molti programmi, compreso il blocco note.
MetaTrader 5 è completamente basato su Unicode e supporta le stringhe in qualsiasi lingua.
Ecco perché anche le configurazioni sono unicode, per salvare e leggere correttamente i testi multilingue. Dato che il testo unicode è completamente standard, non è un problema. Si apre in molti programmi, compreso il blocco note.
Cosa c'entra il notepad? Non ho bisogno di guardarlo con gli occhi, ho bisogno di usare il parser per analizzare le stringhe. E non sto analizzando con notepad, ma con ActivePerl. Quindi prima di analizzare, per esempio, tutti i valori2=\d+\d+.\d+ di un certo tipo di contenitore <object>...</object> da MT5-template, dovrei prima analizzare tutti gli 0x00 pari, poi dovrei fare le sostituzioni necessarie, restituire 0x00 e solo dopo alimentare MT5. O un'altra dislocazione: lungo il percorso del file, tenete conto di questi stessi 0x00 in linea regolare attraverso ogni carattere richiesto prestabilito: v 0x00 a 0x00 l 0x00 u 0x00 e 0x00 2 0x00 = ecc. (l'esempio è semplicistico, in realtà v, a, l, u, e, = e altri caratteri devono anche essere convertiti in esadecimale). Un altro caso è MT4, dove non ci sono stati problemi, tutto sembrava ed era un semplice formato di testo. Il parsing hex è generalmente malvagio senza una chiara e inevitabile necessità, ma i template leggibili dall'uomo, a mio parere, non sono il caso in cui tale complessità è necessaria.
Se non si cerca di aggirare il problema con i metodi complicati di cui sopra, forse c'è un modo più semplice.
Per gli occhi, stavo solo menzionando il blocco note.
Sì, dovrai usare librerie unicode per il parsing.
Sviluppatori, riguardo al mio conto - Posso aumentare laleva del mio conto demo da 100 a 500?
Ho davvero bisogno di avere due conti, uno con Leva = 100, l'altro con Leva = 500.
Nella versione 294 mi sono imbattuto in questa cosa interessante (prima non c'era).
Quando si avvia l'editor, la barra del navigatore ora appare stranamente (dopo aver cambiato scheda, va bene) ....