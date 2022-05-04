Errori, bug, domande - pagina 52
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Durante il test di Expert Advisors:
Exp_TEMA.mq5, dall'articolo: "Creazione di un Expert Advisor che fa trading su diversi simboli". , l'espressione Told[] Tnew[1]ottiene i seguenti valori:
Told[] L'espressione non può essere valutata
Tnew[1] Intervallo di array non valido.
E My_First_EA.mq5, dall'articolo: "A Step-by-Step Guide to Writing MQL5 Expert Advisors for Beginners", l'espressione
New_Time[1] ottiene il valore:Invalid array range
Cosa sono i valori Expression could not be evaluated,Invalid array range, e come influenzano i risultati degli esperti?
Told - array vuoto senza dimensione
Tnew[1] - fuori dall'array, l'array è descritto come Tnew[1], quindi i suoi elementi sono accessibili solo come Tnew[0], perché l'indice inizia a zero.
Told - array vuoto senza dimensione
Tnew[1] - fuori dall'array, l'array è descritto come Tnew[1], quindi i suoi elementi sono accessibili solo come Tnew[0], perché l'indice inizia a zero.
Per favore, ditemi come aprire un solo trade per condizione. Con il mio codice, il terminale apre diverse offerte su questa condizione, ma io ho bisogno di una sola.
Il risultato è la seguente immagine:
Come posso controllare se un affare è stato fatto con questa condizione o no? Ho provato in questo modo, ma non funziona:
Per favore, ditemi come aprire un solo trade per condizione. Con il mio codice, il terminale apre diverse offerte su questa condizione, ma io ho bisogno di una sola.
Il risultato è la seguente immagine:
Come posso controllare se un affare è stato fatto con questa condizione o no? Ho provato in questo modo, ma non funziona:
E perché organizzare la ricerca nel ciclo se c'è una cosa meravigliosa come PositionSelect?
Controlliamo solo l'esistenza della posizione sul simbolo interessante e se è vero, andiamo a bere cognac e fumare sigari... :)
PS
Da quanto ho capito PositionGetString senzaPositionSelect non dovrebbe funzionare. Non abbiamo bisogno di conoscere i simboli di tutte le pose aperte, giusto?
Non c'è bisogno di cercare nel ciclo quando c'è una cosa meravigliosa come PositionSelect?
Basta controllare la presenza di una posizione sullo strumento che ci interessa e se risulta vera andiamo tranquillamente a bere cognac e fumare sigari... :)
PS
Da quanto ho capito PositionGetString senzaPositionSelect non dovrebbe funzionare. Non abbiamo bisogno di conoscere i simboli di tutte le pose aperte, giusto?
Questo codice tiene conto della presenza di una posizione aperta:
Ma continua ad aprire posizioni quando la condizione Buy_Signal è soddisfatta. Quello che voglio è che prima che si verifichi Sell_Signal una posizione a Buy_Signal non si apra di nuovo. Sto cercando di implementarlo in questo modo:Non va.
Tale codice tiene conto della presenza di una posizione aperta:
Ma continua ad aprire posizioni quando la condizione Buy_Signal è soddisfatta. Ho bisogno di assicurarmi che prima che si verifichi la condizione Sell_Signal non vengano aperte altre posizioni da Buy_Signal. Sto cercando di implementarlo in questo modo:Non lo fa.
Perché questo codice? Non assomiglia affatto a quello che intendevo (dubito che tutto sia corretto lì).
E intendevo qualcosa del genere:
Come minimo potrebbe essere fatto in un blocco
Perché questo particolare codice? Non è nemmeno lontanamente simile a quello che intendevo (dubito che sia giusto).
E intendevo qualcosa del genere:
Come minimo tutto può essere fatto in un blocco.
Questo e il codice precedente non aprono una posizione finché non viene chiusa, ma la riaprono dopo la chiusura sulla barra successiva se la condizione è soddisfatta. L'ho implementato in questo modo:
Grazie! Ho preso in considerazione tutti i vostri desideri e ora tutto funziona. Ho inviato l'Expert Advisor per la pubblicazione. Posso fare altre modifiche al codice. Non c'è limite alla seduzione)))