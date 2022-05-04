Errori, bug, domande - pagina 420
questo è usato per controllare se i buffer sono stati copiati (con successo o no)
con questo, chiamiamo l'induttore su una nuova barraE senza di esso, otteniamo solo valori zero!!!
E la RAM si riduce e si restringe ad ogni barra...
Perché?
1. Provate a spostare queste linee nel blocco di inizializzazione - OnInit(), che penso sia corretto. O la corretta gestione dell'indicatore all'interno della funzione.
2) Meglio controllare la maniglia per la disabilità, allora non ci saranno problemi inutili (si può e di solito si fa anche nel blocco di inizializzazione).
3. Secondo me, sarebbe più corretto controllare all'interno della funzione in questa forma (e ci sono osservazioni sull'implementazione).
Come farlo correttamente
Ci sono alcune varianti:
1. Il modo più semplice (se usate spesso la versione locale del terminale) è quello di copiare la riga di comando dal collegamento e aggiungere il tasto appropriato per eseguire usando Start -> Esegui.
2. Cambiate di conseguenza la linea di comando della scorciatoia principale (potreste doverla cambiare in più punti)
3. Copiare il collegamento corrente come "MetaTrader 5 - Portable" e poi aggiungere la chiave appropriata alla linea di comando di un nuovo collegamento.
Nella maggior parte dei casi è l'opzione migliore.
4. Per le varianti con dischi rimovibili o unità flash è più conveniente creare un file batch in una cartella con il terminale, per esempio con il nome"Portable.bat" e mettere il seguente testoPoi sarete in grado di eseguire il terminale manualmente con questo file, o se il nome dell'unità con l'unità flash non è cambiato create la possibilità di eseguire l'eseguibile direttamente con l'opzione 1-3.
Ci sono diverse varianti:
Grazie, farò una prova.
Non funziona, ecco uno screenshot.
Prova una delle due opzioni
Sì, inizia così
Dannazione ora l'account non si apre, non c'è nessun server nella lista. Chi mi ricorderà gli indirizzi dei server?
1. Server MQ - access.metatrader5.com:443 (specificato nella sezione Championship 2010 sulla pag dei partecipanti).
È anche indicato nel modulo di registrazione di un nuovo conto, nella riga "Aggiungere un nuovo conto in formato ...".
2. I vecchi progetti possono essere trasferiti nella "nuova casa" eseguendo il terminale senza chiave.
Il visualizzatore non vuole lavorare nemmeno in modalità portatile. ecco il log
Sì, abbiamo un problema con il visualizzatore che funziona quando UAC è abilitato.