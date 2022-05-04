Errori, bug, domande - pagina 420

Nuovo commento
[Eliminato]  
Im_hungry:

questo è usato per controllare se i buffer sono stati copiati (con successo o no)

con questo, chiamiamo l'induttore su una nuova barra

E senza di esso, otteniamo solo valori zero!!!

E la RAM si riduce e si restringe ad ogni barra...

Perché?

1. Provate a spostare queste linee nel blocco di inizializzazione - OnInit(), che penso sia corretto. O la corretta gestione dell'indicatore all'interno della funzione.

  ArraySetAsSeries(Buf,true);
  handle=iCustom(NULL,0,"V",Symbol_1,Symbol_2,Depth,ExpKoef,DateStart);

2) Meglio controllare la maniglia per la disabilità, allora non ci saranno problemi inutili (si può e di solito si fa anche nel blocco di inizializzazione).

3. Secondo me, sarebbe più corretto controllare all'interno della funzione in questa forma (e ci sono osservazioni sull'implementazione).

  if((handle=INVALID_HANDLE)||(copied<1))
  {
  //Битый указатель или ошибка при копировании данных из буфера.
  }
[Eliminato]  
sergey1294:
Come farlo correttamente

Ci sono alcune varianti:

1. Il modo più semplice (se usate spesso la versione locale del terminale) è quello di copiare la riga di comando dal collegamento e aggiungere il tasto appropriato per eseguire usando Start -> Esegui.

2. Cambiate di conseguenza la linea di comando della scorciatoia principale (potreste doverla cambiare in più punti)

3. Copiare il collegamento corrente come "MetaTrader 5 - Portable" e poi aggiungere la chiave appropriata alla linea di comando di un nuovo collegamento.

Nella maggior parte dei casi è l'opzione migliore.

4. Per le varianti con dischi rimovibili o unità flash è più conveniente creare un file batch in una cartella con il terminale, per esempio con il nome"Portable.bat" e mettere il seguente testo

terminal.exe /portable
Poi sarete in grado di eseguire il terminale manualmente con questo file, o se il nome dell'unità con l'unità flash non è cambiato create la possibilità di eseguire l'eseguibile direttamente con l'opzione 1-3.
 
Interesting:

Ci sono diverse varianti:

1. Il modo più semplice (se usate spesso la versione locale del terminale) è quello di copiare la riga di comando dal collegamento e aggiungere il tasto appropriato per eseguire usando Start -> Esegui.

2. Cambiate di conseguenza la linea di comando per la scorciatoia principale (potreste dover fare dei cambiamenti in più punti)

3. Copiare il collegamento corrente come "MetaTrader 5 - Portable" e poi aggiungere la chiave appropriata alla linea di comando di un nuovo collegamento.

Nella maggior parte dei casi, l'opzione migliore.

4. Per le varianti con dischi rimovibili o unità flash è meglio creare un file batch nella cartella con il terminale, per esempio con il nome"Portable.bat" e mettere il seguente testo

Poi sarete in grado di eseguire il terminale manualmente con questo file, o se il nome dell'unità flash non è cambiato creare la possibilità di eseguire l'eseguibile direttamente con l'opzione 1-3.


Grazie, lo proverò ora
 
sergey1294:
Grazie, farò una prova.

Non funziona, ecco uno screenshot.


[Eliminato]  
sergey1294:

Non funziona, ecco uno screenshot.

Prova una delle due opzioni

1. - "C:\Program Files\MetaTrader 5 - 64\terminal64.exe" /portable (насколько помню правильный)
2. - "C:\Program Files\MetaTrader 5 - 64\terminal64.exe /portable" (только между файлом и ключом следует оставить пробел).
 
Interesting:

Prova una delle due opzioni


Sì, inizia così

1. - "C:\Program Files\MetaTrader 5 - 64\terminal64.exe" /portable (насколько помню правильный)
 
sergey1294:

Sì, è così che è iniziato

Amico, ora non posso aprire un account, non ci sono server nella lista. Chi può ricordarmi gli indirizzi dei server?
[Eliminato]  
sergey1294:
Dannazione ora l'account non si apre, non c'è nessun server nella lista. Chi mi ricorderà gli indirizzi dei server?

1. Server MQ - access.metatrader5.com:443 (specificato nella sezione Championship 2010 sulla pag dei partecipanti).

È anche indicato nel modulo di registrazione di un nuovo conto, nella riga "Aggiungere un nuovo conto in formato ...".

2. I vecchi progetti possono essere trasferiti nella "nuova casa" eseguendo il terminale senza chiave.

Automated Trading Championship 2010
  • championship.mql5.com
Automated Trading Championship 2010
 

Il visualizzatore non vuole lavorare nemmeno in modalità portatile. ecco il log 

HL      0       Tester  08:18:37        MetaTester 5 x64 build 468 (16 Jun 2011)
EG      0       Server  08:18:37        MetaTester 5 started on 127.0.0.1:3000
DI      0       Startup 08:18:37        initialization finished
DM      0       127.0.0.1       08:18:37        login (build 468)
QE      0       Network 08:18:37        3788 bytes of group info loaded
QP      0       Network 08:18:37        1490 bytes of tester parameters loaded
QG      0       Network 08:18:37        3268 bytes of input parameters loaded
MM      0       Network 08:18:37        346 bytes of selected symbols loaded
RH      0       Tester  08:18:37        expert file added: Experts\Advisors\Expert3EMA.ex5. 154435 bytes loaded
DS      0       Tester  08:18:37        initial deposit 5000.00 USD, leverage 1:100
EJ      0       Tester  08:18:37        successfully initialized
GP      0       Network 08:18:37        164 Kb of total initialization data received
FI      0       Tester  08:18:37        Pentium Dual-Core  T4300 @ 2.10 GHz, 3001 MB
NP      0       Symbols 08:18:37        EURUSD: symbol synchronized, 2904 bytes of symbol info received
IF      2       History 08:28:37        history EURUSD synchronization timeout
PS      2       History 08:28:37        symbol EURUSD synchronization error
EH      0       Tester  08:28:37        cannot get history EURUSD,H1
HM      0       Tester  08:28:37        log file "C:\Program Files\MetaTrader 5 - 64\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20110617.log" written
FO      0       Tester  08:29:53        tester agent shutdown
 
sergey1294:

Il visualizzatore non vuole lavorare nemmeno in modalità portatile. ecco il log


Sì, abbiamo un problema con il visualizzatore che funziona quando UAC è abilitato.

1...413414415416417418419420421422423424425426427...3184
Nuovo commento