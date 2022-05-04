Errori, bug, domande - pagina 418
Sto lavorando con MT5 da un paio di giorni e ho notato che gli stop e i profitti possono ora essere modificati con il mouse, il che è buono, ma c'è un piccolo bug. Quando sposto il mouse sullo stop, il puntatore cambia per mostrare che lo stop è attivo per la modifica, ma il puntatore cambia anche quando si usa lo strumento "Crosshair", il che significa che se voglio misurare la distanza dallo stop, non è molto comodo, perché il secondo punto è dietro il puntatore e non posso vedere dove lo sto portando. Volevo fare PrintScreen, ma non fa una foto del mouse.
La linea di fondo: non è conveniente misurare con "Crosshair" dalla fermata.
L'errore è stato risolto.
Il controllo degli interruttori "fetch" è stato discusso e non possiamo implementare un controllo corretto/corretto.
Il valore di un'espressione switch può essere qualsiasi cosa, per esempio:
Ok, capisco. Il compilatore non può controllare il valore dell'espressione switch al posto del programmatore.
Come questione secondaria, questo costrutto è usato nell'esempio precedente:
Significa che è accettabile gestire dati di un tipo enumerato non solo con costanti nominate (v1, v2, ecc.) ma anche specificando il loro numero ordinale nell'enumerazione ( EV(n) )?
...Ho fatto tali costruzioni per risolvere una tale questione - ma qui può essere molto più semplice.
Questo significa che è accettabile riferirsi ai dati di un tipo enumerato non solo con costanti nominate (v1, v2, ecc.) ma anche specificando il loro numero ordinale in un'enumerazione ( EV(n) )?
In questo caso, viene applicata solo la conversione standard del tipo int in EV. In notazione funzionale.
Ci sono due possibili forme sintattiche di conversione di tipo in mql5 che sono equivalenti nel risultato: (Nome_tipo) Valore e Nome_tipo(Valore).
Voglio dire, non è una caratteristica speciale legata alle enumerazioni, è solo una normale conversione di tipo.
Sono d'accordo, è una buona osservazione, ma non è un bug.
Auguri per MT5
Impossibile avviare il test in modalità di visualizzazione. Il visualizzatore stesso si avvia, ma il test non parte. Questo è quello che c'è scritto nel registro:
2011.06.16 21:25:47 EURUSD: simbolo sincronizzato, 2904 byte di informazioni sul simbolo ricevuti
2011.06.16 21:25:47 simbolo EURUSD errore di sincronizzazione
2011.06.16 21:25:47 impossibile ottenere cronologia EURUSD,M1
2011.06.06.16 21:25:47 file di log "C:\Program Files\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20110616.log" scritto
2011.06.16 21:25:48 agente tester chiuso
Sviluppatori.
Il tester visivo è davvero così lento o mi sto solo immaginando le cose?
Lo stesso problema. Il log dell'agente non può essere aperto tramite il percorso specificato.
Per favore, datemi il codice.
Buona notte, mi chiedevo se in questo codice
dopo aver controllato B>spred, che è "FALSE", il resto dei valori viene controllato
Aumenta il tempo di esecuzione del test, quindi devo modificare il codice nel modo seguente
E il più dispendioso in termini di calcolo (proverka() - copia dei valori del buffer di un indicatore)
L'ho messo per ultimo ma non controlla l'ultimo. Mi chiedo.
E perché proprio questo?
Oppure non controlla l'ultimo: