L'unico modo corretto per farlo è molto semplice.
Si scrive un indicatore funzionante al 100%, e lo si fa classicamente senza il parametro "Symbol", cioè lo si calcola usando il simbolo e il periodo correnti.
Dopo di che tale calcolatrice BASIC viene chiamata in Expert Advisor (se è previsto il lavoro meccanico) o calcolatrice (se è necessario visualizzare le informazioni sul grafico dello STRUMENTO NON CALCOLANTE).
PS
Altrimenti, se la calcolatrice o una funzione separata deve fare un calcolo aggiuntivo, e poi collegare i risultati ai dati del grafico corrente...
Suggerimento degno di considerazione,
Ma naturalmente dal punto di vista della logica comune è come grattarsi l'orecchio sinistro con la mano destra (ma non è per voi, è per gli sviluppatori),
Perché devo chiamare i dati di uno strumento non nativo?
Se devi creare indicatori personalizzati e chiamarli da un simbolo richiesto comunque, in generale, la conclusione è che lo comprerò.
Ma di nuovo, chiamo un indicatore pronto per EUR con dati su JPY (per esempio, non c'è abbastanza storia per lo Yen)
Se cerco lo stesso indicatore e non contiene dati per questa lunghezza, cosa mi dirà?
Ecco un'opzione praticabile:
Posso aggiungere un altro mal di testa. Se l'indicatore è su un grafico, ma è di un altro, devi tenere conto che il numero di barre può essere diverso:
Bug. Descrizione. ATS sempre a mercato (rollover del doppio lotto 0,2).
Modalità di prova tutte le zecche. Tutto è normale.
Modalità di prova, aprendo i prezzi. lo stesso pezzo.
Per qualche motivo si divide in 2 trade. forse è solo il modo in cui viene visualizzato, ma non è giusto. non dovrebbe essere così.
Ciao, ho un problema serio con il terminale MT5. Quando avvio il terminale, solo la linea del prezzo (offerta) si muove, mentre le candele (barre) non vengono disegnate/modificate. Quindi il prezzo si muove senza cambiare il grafico. Ho una domanda: come si può risolvere questo problema? Infatti, tutto funziona bene in MT4! Ho provato a reinstallare il terminale, ma non è servito! Ho avuto un problema simile con diversi broker... Potete dirmi cosa fare in questa situazione?
Qualcuno degli sviluppatori può rispondere alla domanda? O devo chiederlo in un altro thread?
+1 Ho visto la stessa cosa, ma sembra funzionare correttamente ora, devono averlo sistemato
Sì, stranamente, ma ora è sparito, non so per quanto tempo...
Sono d'accordo sui buchi e sui problemi della storia.
Con un funzionamento normale e la sincronizzazione del periodo, le nuove barre dovrebbero (logicamente) iniziare alla stessa ora...