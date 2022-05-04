Errori, bug, domande - pagina 30

Nuovo commento
[Eliminato]  
fvdtrejder:

Come sopra non c'è bisogno di allegare lo screenshot perché subito dopo aver lanciato mt5setup.e[e] il programma vola via immediatamente e dice errore di setup

Ho scaricato il programma sul mio netbook, il programma è in esecuzione e non capisco cosa c'è che non va.

Avete un antivirus o un firewall (qualsiasi protezione di rete e antivirus)? Se sì, quale...
 

Ho messo un indicatore personalizzato sul grafico -->

disegna -->

rimuovilo dal grafico -->

scompare -->

rimettilo sul grafico -->

e silenzio nessun ridisegno quando chiamo di nuovo l'indicatore ?????????????

Anche se no a volte si carica (in generale, glitch galleggiante), l'indicatore è attaccato

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//--- plot LRma
#property indicator_label1  "LRma"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  Red
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
input string             symbol      ="EURUSD";
input int                MA_Period   =25;          // период MA
input int                MA_shift    =0;           // сдвиг индикатора
input ENUM_APPLIED_PRICE price       =PRICE_OPEN;  // тип цены 
//--- indicator buffers
double  LRma[],L[],S[],iPoint,iiMA;

int Lwma,Sma;// Хендлы машек
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,LRma,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,L,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,S,INDICATOR_DATA);
   Lwma=iMA(symbol,0,MA_Period+1,MA_shift,MODE_LWMA,price);
   Sma=iMA(symbol,0,MA_Period+1,MA_shift,MODE_SMA,price);
   iPoint=1.0/SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_POINT);
   iiMA=1.0/MA_Period;
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"LRma_symbol_"+symbol);
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   int count=rates_total-prev_calculated;
   if(count==0)count=1;
   if(CopyBuffer(Lwma,0,0,count,L)!=-1)
     {
      if(CopyBuffer(Sma,0,0,count,S)!=-1)
        {
         for(int i=0;i<count;i++)
            LRma[i]=(L[i]-S[i])*6*iPoint*iiMA;
        }
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
File:
lrma_symbol_x.mq5  3 kb
 
Interesting:
Avete un antivirus o un firewall (qualsiasi protezione di rete e antivirus)? Se sì, quale...
 
fvdtrejder:
C'è Dr. Web, l'ho spento ed è lo stesso
 

E c'è anche questa merda al posto del pulsante [Esperti] sulla barra degli strumenti Cntl+T


[Eliminato]  
Urain:

Ho messo un indicatore personalizzato sul grafico -->

disegna -->

rimuoverlo dal grafico

scompare -->

rimettilo sul grafico -->

e il silenzio nessun rendering all'indicatore richiamato ?????????????

SZS anche se no a volte si carica (in generale, glitch galleggiante), l'indicatore è allegato


Di nuovo, tutto da capo. Qual è l'idea di scrivere un simbolo nei parametri (e dimenticare di elaborarlo NORMALMENTE nel corpo dell'indicatore).

Nel blocco di inizializzazione con un bummer elaborato questo parametro, e poi cosa fare con esso è una domanda ...


Prima di tutto, vi consiglio di cambiare le linee nel blocco di inizializzazione con quelle

//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,LRma,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,L,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,S,INDICATOR_DATA);

   Lwma=iMA(symbol,Period(),MA_Period+1,MA_shift,MODE_LWMA,price);
   Sma=iMA(symbol,Period(),MA_Period+1,MA_shift,MODE_SMA,price);

   iPoint=1.0/SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_POINT);
   iiMA=1.0/MA_Period;
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"LRma_symbol_"+symbol);
//---

E poi ripensa a quello che succede nella tua calcolatrice...


PS

In ogni caso, se volete indicare il lasso di tempo corrente, meglio usare PERIOD_CURRENT o Period()

 
Urain:

Ho messo un indicatore personalizzato sul grafico -->

disegna -->

rimuovilo dal grafico -->

scompare -->

rimettilo sul grafico -->

e silenzio nessun disegno quando si richiama l'indicatore ?????????????

TUTTAVIA, a volte non riesce a caricare (in generale, glitch galleggianti), l'indicatore è attaccato


Il mio indicatore personalizzato funziona in modo stabile e senza glitch.

Ho solo un buffer per il calcolo dell'indicatore, ma ho tre attacchi. Mi chiedo se questa sia la ragione.

#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
   SetIndexBuffer(0,LRma,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,L,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,S,INDICATOR_DATA);
 
Interesting:

Ci risiamo. Qual è l'eccesso nei vostri parametri di scrivere quale simbolo usiamo (e dimenticate di elaborarlo NORMALMENTE nel corpo dell'indicatore).

Nel blocco di inizializzazione con un bummer elaborato questo parametro, e poi cosa fare con esso è una domanda ...


Per cominciare, consiglio di cambiare le linee nel blocco di inizializzazione con queste

E poi ripensare a quello che succede nel calcolatore dell'indicatore...
Sono un po' confuso, non ho trovato alcuna differenza tra il mio codice e quello che suggerisci.
 
DC2008:

Ho un funzionamento stabile e senza glitch del vostro indicatore.

Perché viene dichiarato un solo buffer per il calcolo dell'indicatore, ma sono collegati tre buffer? Forse è questa la ragione?

Forse, ma a volte funziona, anche se quando imposto 3, ottengo 3 valori in nome breve e ho bisogno solo di uno del buffer principale.
[Eliminato]  
Urain:
Sono un po' confuso, non ho trovato alcuna differenza tra il mio codice e quello che suggerisci.

Lì non si tratta di inizializzazione. Non si tratta nemmeno di quelle due righe di codice che vengono chiamate dal Mashkeh.

Anche se supponiamo che il parametro SIMON sia davvero necessario (personalmente ne dubito), il lavoro con i buffer è penoso, e del blocco calcolatore non sto nemmeno parlando...

1...232425262728293031323334353637...3184
Nuovo commento