Errori, bug, domande - pagina 30
Come sopra non c'è bisogno di allegare lo screenshot perché subito dopo aver lanciato mt5setup.e[e] il programma vola via immediatamente e dice errore di setup
Ho scaricato il programma sul mio netbook, il programma è in esecuzione e non capisco cosa c'è che non va.
Ho messo un indicatore personalizzato sul grafico -->
disegna -->
rimuovilo dal grafico -->
scompare -->
rimettilo sul grafico -->
e silenzio nessun ridisegno quando chiamo di nuovo l'indicatore ?????????????
Anche se no a volte si carica (in generale, glitch galleggiante), l'indicatore è attaccato
Avete un antivirus o un firewall (qualsiasi protezione di rete e antivirus)? Se sì, quale...
E c'è anche questa merda al posto del pulsante [Esperti] sulla barra degli strumenti Cntl+T
Di nuovo, tutto da capo. Qual è l'idea di scrivere un simbolo nei parametri (e dimenticare di elaborarlo NORMALMENTE nel corpo dell'indicatore).
Nel blocco di inizializzazione con un bummer elaborato questo parametro, e poi cosa fare con esso è una domanda ...
Prima di tutto, vi consiglio di cambiare le linee nel blocco di inizializzazione con quelle
E poi ripensa a quello che succede nella tua calcolatrice...
PS
In ogni caso, se volete indicare il lasso di tempo corrente, meglio usare PERIOD_CURRENT o Period()
Il mio indicatore personalizzato funziona in modo stabile e senza glitch.
Ho solo un buffer per il calcolo dell'indicatore, ma ho tre attacchi. Mi chiedo se questa sia la ragione.
Ci risiamo. Qual è l'eccesso nei vostri parametri di scrivere quale simbolo usiamo (e dimenticate di elaborarlo NORMALMENTE nel corpo dell'indicatore).
Nel blocco di inizializzazione con un bummer elaborato questo parametro, e poi cosa fare con esso è una domanda ...
Sono un po' confuso, non ho trovato alcuna differenza tra il mio codice e quello che suggerisci.
Lì non si tratta di inizializzazione. Non si tratta nemmeno di quelle due righe di codice che vengono chiamate dal Mashkeh.
Anche se supponiamo che il parametro SIMON sia davvero necessario (personalmente ne dubito), il lavoro con i buffer è penoso, e del blocco calcolatore non sto nemmeno parlando...