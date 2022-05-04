Errori, bug, domande - pagina 34
Sulla questione del consigliere - dovrebbe scrivere al Service Desk?
Se c'è un errore o un comportamento scorretto, sì. Raccogliete quante più informazioni possibili in anticipo e studiate la guida - probabilmente ci troverete le risposte.
Caro alexvd secondo me questo è un errore, ti chiedo se il messaggio deveessere doppiato in Service Desk?
In linea di principio potrebbe essere una differenza nella generazione di zecche, ma non lo è.
Sviluppatori - ho perso di vista, la mia applicazione numero 15802 completata o in arrivo?
A quanto pare ci sono molte domande, la mia ultima è ora la numero 18261. Non so quante persone ci siano, ma ci vorrebbe molto per elaborare così tante domande)
Qual è la voce di registro:
Matrice fuori dall'intervallo (126,16)
Per favore consigliate come eseguire il debug di un EA. L'ho tradotto in MT5 e compilato, ma continua ad avere questo errore.
Devo controllare la dimensione dell'array, molto probabilmente era un riferimento a una "cella" inesistente (o a una esistente, ma numerata diversamente)...
Gli array sono indicizzati a partire da 0, quindi quando si accede a un indice di array senza tenere conto di questa caratteristica, non è raro che l'intervallo venga superato...
devo doppiare il messaggio al Service Desk?
Sì.
Questo eviterà che il problema scompaia dalla vista.
Ecco la risposta alla sua domanda.
Prova una versione leggermente modificata, tutto corrisponde