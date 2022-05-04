Errori, bug, domande - pagina 352

Urain:

Stampatelo in un file e cercatelo in Excel.

Ma non credo che sarete felici con questo, quindi ho chiesto condizioni aggiuntive come "questo dovrebbe essere visualizzato al volo", ecc.

In realtà l'indicatore restituisce diversi risultati e ho bisogno di visualizzarli su un grafico come una tabella, la tabella dovrebbe ridisegnarsi quando il segnale (o i segnali) cambia. e questo è tutto. C'è una classe per questo scopo?
 
Graff:
https://www.mql5.com/ru/articles/179

https://www.mql5.com/ru/articles/228

nel secondo caso non ho visto se ci sono metodi per visualizzare i dati sullo schermo, ma il primo mi sembra il migliore.

gdtt:

nel secondo caso, non ho visto se ci sono metodi per visualizzare i dati sullo schermo, ma il primo mi sembra buono.

Libreria per la creazione di grafici utilizzando le API di Google Chart
 

La sezione di aiuto dice che la funzione restituisce un valore int, ma il compilatore si lamenta che il valore non è esplicitamente castato

int res=FileWriteArray(han,array);
possible loss of data due to type conversion

dopo la conversione esplicita tutto va bene

int res=(int)FileWriteArray(han,array);
Non è un grosso problema, ma non dovrebbe esserlo.
Urain:

Hai ragione. Lo correggeremo.
 

C'è un buco di 9 anni nelle quotazioni GBPUSD M1. Allo stesso tempo ci sono già delle quotazioni per il periodo mancante su M2. Se tutte le TF sono calcolate dalla storia di M1, la situazione non è chiara.

E la cosa più fastidiosa è che le quotazioni M1 non solo non sono visualizzate nel grafico (si potrebbe fare riferimento al grande volume), ma non sono disponibili nella funzione che ottiene i dati, come Bars(symbol,PERIOD_M1,beg,end) o CopyRates(symbol,PERIOD_M1,beg,end,rates).


ZS e soprattutto, solo recentemente tutto funzionava bene e tutte le quotazioni erano disponibili.

 
Urain:

Fate una richiesta a servicedesk con il log del terminale.
 
antt:
Invia una richiesta a servicedesk con il log del terminale.

Ho fatto un errore con #69449, ma la build è vecchia, infatti è la build 425, ma ora non posso aggiungere un commento chiarificatore.

ZZS C'è un log del terminale in esso è visibile che la build è nuova.

 

Salve. Ricevo questo errore quando installo mt5:

Per favore, potete dirmi come affrontare la cosa?

Kokos:

Salve. Ricevo questo errore quando installo mt5:

Per favore, mi puoi dire come fare?

Qual è la build del terminale (se lo sai) e quale DC/Server?
