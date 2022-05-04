Errori, bug, domande - pagina 352
Stampatelo in un file e cercatelo in Excel.
Ma non credo che sarete felici con questo, quindi ho chiesto condizioni aggiuntive come "questo dovrebbe essere visualizzato al volo", ecc.
In effetti, l'indicatore restituisce diversi risultati e ho bisogno di visualizzarli sul grafico come una tabella, la tabella dovrebbe ridisegnarsi quando il segnale (o i segnali) cambia. e questo è tutto. C'è una classe per questo scopo?
https://www.mql5.com/ru/articles/179
https://www.mql5.com/ru/articles/228
nel secondo caso non ho visto se ci sono metodi per visualizzare i dati sullo schermo, ma il primo mi sembra il migliore.
La sezione di aiuto dice che la funzione restituisce un valore int, ma il compilatore si lamenta che il valore non è esplicitamente castato
dopo la conversione esplicita tutto va beneNon è un grosso problema, ma non dovrebbe esserlo.
C'è un buco di 9 anni nelle quotazioni GBPUSD M1. Allo stesso tempo ci sono già delle quotazioni per il periodo mancante su M2. Se tutte le TF sono calcolate dalla storia di M1, la situazione non è chiara.
E la cosa più fastidiosa è che le quotazioni M1 non solo non sono visualizzate nel grafico (si potrebbe fare riferimento al grande volume), ma non sono disponibili nella funzione che ottiene i dati, come Bars(symbol,PERIOD_M1,beg,end) o CopyRates(symbol,PERIOD_M1,beg,end,rates).
ZS e soprattutto, solo recentemente tutto funzionava bene e tutte le quotazioni erano disponibili.
Invia una richiesta a servicedesk con il log del terminale.
Ho fatto un errore con #69449, ma la build è vecchia, infatti è la build 425, ma ora non posso aggiungere un commento chiarificatore.
ZZS C'è un log del terminale in esso è visibile che la build è nuova.
Salve. Ricevo questo errore quando installo mt5:
Per favore, potete dirmi come affrontare la cosa?
