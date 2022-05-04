Errori, bug, domande - pagina 356
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ho scritto qualcosa di simile a questo, ma dovresti etichettare gli array in modo diverso - (improbabile che aiuti, ma almeno
questo è meglio). cambiarlo:
a queste stringhe.
Anche il cambiamento:
a quello.
Non così. Diverse build fa, i vecchi metodi Type() nelle classi CPositionInfo, COrderInfo e CDealInfo della libreria standard sono stati sostituiti dai metodi PositionType(), OrderType() e DealType(). Quindi, queste funzioni dovrebbero essere corrette nei programmi MQL5 scritti in precedenza, altrimenti non funzioneranno correttamente.
Riscriverei il tuo codice in questo modo:
Tutte le finestre del grafico sono numerate a partire da zero. 0 - finestra principale del grafico, 1 - finestra del primo indicatore, che viene mostrato in una finestra separata. E così via.
Non c'è dubbio su questo! Ma dove sono i valori minimi e massimi, e perché appaiono solo dopo aver manipolato il grafico?
Per favore, illuminatemi su cosa significa l'errore
internal error #108 0 0
durante la compilazione dello script?
Per favore, illuminatemi su cosa significa l'errore
durante la compilazione dello script?
Per quanto ho capito è
108 Nome inadatto per #define
Per quanto ne so io.
108 Nome inadatto per #define
è perché non ci sono definizioni o inludi nello script.
Il fatto è che non ci sono definizioni o inludi nello script.
#includere
#define
Poi trasferite blocco per blocco lo script ad un altro normalmente compilato. e vi imbatterete in una linea difettosa.
Scrivete quello che è stato.
poi trasferimento blocco per blocco dallo script ad un altro script normalmente compilato. e vi imbatterete in una linea difettosa.
Per favore, fatemi sapere di cosa si tratta.
L'ha reso semplice.
Ho commentato /* */ tutti OnStart() - l'errore è rimasto. Incluso, dopo aver riavviato la macchina.
Ripeto, niente inlude o definisce, niente a livello globale, comprese le variabili esterne. Non voglio ancora reinstallare il terminale))
Sviluppatori, HA!!! Cosa significa l'errore interno #108?????