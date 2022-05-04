Errori, bug, domande - pagina 173

stringo:
Parametro. Come potrebbe essere altrimenti? Non avremo Custom max 1, Custom max 2, ... Personalizzato max n
Capisco. Penseremo
 

Buon pomeriggio!

Come si può curare l'errore: possibile uso della variabile non dinamizzata " time"?

datetime OpenBuyOrdersTime() // vajadzetu atgriezt ordera izliksanas laiku
{
     datetime time;
     uint total=HistoryDealsTotal();

      for(int i=HistoryDealsTotal()-1;i>=0;i--)
        {
         ulong ticket=HistoryDealGetTicket(i);
         if(ticket!=0)
           {
            time  =(datetime)HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TIME);
           }
        }
    return(time); 
}
 
abeiks:

datetime OpenBuyOrdersTime() // vajadzetu atgriezt ordera izliksanas laiku
  {
   datetime time=0;
   uint total=HistoryDealsTotal();

   for(int i=HistoryDealsTotal()-1;i>=0;i--)
     {
      ulong ticket=HistoryDealGetTicket(i);
      if(ticket!=0)
        {
         time=(datetime)HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TIME);
        }
     }
   return(time);
  }
time restituisce sempre un valore in un ritorno ma il valore è inizializzato da una condizione, quindi ci può essere una condizione in cui la variabile non sarà inizializzata, quindi cosa dovrebbe essere restituito al ritorno?
 
Urain:
Capito, grazie! :)

Sviluppatori.

Che costruire ha il seguente fenomeno già osservato (e molto spesso).

OC - Win XP SP3 MUI 32 bit


 

Ho trovato questo codice nel manuale

   int filehandle;
   ResetLastError();
   filehandle=FileOpen("fractals.csv",FILE_WRITE|FILE_CSV);
   if(filehandle!=INVALID_HANDLE)
     {
      FileWrite(filehandle,TimeCurrent(),Symbol(),PERIOD_CURRENT);
      FileClose(filehandle);
      Print("FileOpen OK");
     }
   else Print("Операция FileOpen неудачна, ошибка ",GetLastError());

tutto funziona, domanda: come faccio a creare un file da scrivere in un'altra posizione conveniente?

Se inserisco un percorso assoluto, il codice non funziona...

 
Probabilmente solo tramite DLL
 
sergey1294:
Probabilmente solo attraverso la DLL
Grazie naturalmente, ma speravo che in mt5 questo problema sarà risolto in qualche modo, immagino che dovrò fare un giro come mt4:((((
MQL4 ha risolto in questo modo - Scrivi le citazioni nel file txt con il percorso completo e il nome del file
 
Interesting:
In MQL4 si risolveva così: scrivere le citazioni in un file txt con il percorso completo e il nome del file
Grazie, lo controllerò in mt5
