Errori, bug, domande - pagina 353
Qual è la build del terminale (se lo sai) e quale DC/Server?
Non capisco la "costruzione". Qualsiasi DC/Server, lo stesso ovunque.
Non capisco il concetto di "costruire". Non capisco "costruire" e "server".
Riguardo alla compilazione, puoi controllare le proprietà del file exe
Ma se si osserva su diversi server può essere la ragione di qualcos'altro...
Disattivare i firewall e gli antivirus a volte aiuta o aggiungere l'installatore alle eccezioni
Kaspersky sembra essere a posto con l'installatore, non so gli altri.
Ma anche un'opzione...
Disattivare i firewall e gli antivirus a volte aiuta, o aggiungere l'installatore alle eccezioni
Sto preparando un crash test in servicedesk, ma non posso resistere a postare un bug che non ho ancora preso:
SZY :o) se il tuo terminale non va in crash, allora semplicemente non sai come usarlo :o)
Cosa bisogna pulire per far sì che il terminale resetti tutte le impostazioni sui grafici aperti quando lo riapro?
Approssimativamente, si è aperto senza grafici.
ZS Ho ucciso 1,5 ore per aprire il terminale, ma c... ...e ancora non si apre.
Cosa deve essere pulito in modo che il terminale resetti tutte le impostazioni sui grafici aperti quando lo riapri?
Elimina la sottodirectory del profilo (di solito Default) in \Profiles\Charts\.
L'elenco stesso o la pulizia?