Qual è la build del terminale (se lo sai) e quale DC/Server?
Non capisco il concetto di "costruire". E i DC/Server sono tutti uguali ovunque.
 
Kokos:
Non capisco la "costruzione". Qualsiasi DC/Server, lo stesso ovunque.
Disattivare i firewall e gli antivirus a volte aiuta o aggiungere l'installatore alle eccezioni
Riguardo alla compilazione, puoi controllare le proprietà del file exe


Ma se si osserva su diversi server può essere la ragione di qualcos'altro...

Kaspersky sembra essere a posto con l'installatore, non so gli altri.

Ma anche un'opzione...

 
Prova a scaricare di nuovo l'ultimo installer.
 
Grazie mille a tutti, ha funzionato tutto! Ho il web, questo era il problema.
 

Sto preparando un crash test in servicedesk, ma non posso resistere a postare un bug che non ho ancora preso:


SZY :o) se il tuo terminale non va in crash, allora semplicemente non sai come usarlo :o)
 

Cosa bisogna pulire per far sì che il terminale resetti tutte le impostazioni sui grafici aperti quando lo riapro?

Approssimativamente, si è aperto senza grafici.

ZS Ho ucciso 1,5 ore per aprire il terminale, ma c... ...e ancora non si apre.

 
Elimina la sottodirectory del profilo (di solito Default) in \Profiles\Charts\
 
L'elenco stesso o la pulizia?
La pulizia sarà probabilmente sufficiente.
