Errori, bug, domande - pagina 347
Urain:
Так что это или баг терминала, или серверной истории. Но скорее терминала, тк отчёты на чемпе скорее с серверной истории восстанавливались.
È divertente. Non stavo prestando attenzione. Spiegato chiaramente.
Trovato, è predefinito per l'ordinamento in base al tempo e ha bisogno di ordinare per numero di transazione. Allora tutto è corretto.
Quindi non ci sono errori? Il punto è contare/ordinare gli scambi per numero di biglietto, non per tempo.
Stavo solo esaminando superficialmente i rapporti, non calcolando gli stati di posizione.
Esattamente, è solo che quando si salva un rapporto non c'è automazione di questo processo e deve essere attentamente monitorato. Non credo che tutti gli utenti faranno attenzione a questo e di conseguenza ci saranno dei bug durante l'analisi del rapporto.
ZS Ho aggiunto l'ordinamento dopo aver analizzato il rapporto. Come risultato, tutto ha funzionato per me, ma prevedo che più di un programmatore avrà difficoltà con questa funzione.
Durante l'ottimizzazione, il nome del parametro di ottimizzazione viene visualizzato nell'angolo superiore destro del grafico di ottimizzazione.
Quando si osserva l'ottimizzazione, questa iscrizione è fastidiosa perché il nuovo massimo è sempre nascosto dietro questa iscrizione.
Renat, spostiamolo nell'angolo in alto a sinistra! O in basso a destra. O in basso a sinistra... Ovunque, basta che lo tolga dall'angolo in alto a destra, per l'amor di Dio. per favore! :)
// O almeno impallidire e metterlo sullo sfondo in modo che non oscuri le informazioni.
Per favore, ditemi dove ho sbagliato. Sto cercando di scrivere un semplice script che cancelli le posizioni e gli ordini pendenti sullo strumento corrente. Qui:Lo script si blocca quando c'è una posizione. Durante il debug, ho scoperto che si blocca quando controlla la posizione. Quando la condizione del ciclo while(check_position()==true) inizia ad essere controllata, il controllo viene passato a check_position() e la prima volta che la funzione viene eseguita normalmente, restituisce true. Ma poi il corpo del ciclo non viene eseguito; ricomincia a controllare la condizione e il controllo arriva a check_position() e dopo return(order_exsist) l'operatore non torna alla condizione del ciclo; va all'inizio della funzione check_position(). Per favore, ditemi dove ho sbagliato.
Per favore, ditemi dove ho sbagliato. Sto cercando di scrivere un semplice script che cancelli le posizioni e gli ordini pendenti sullo strumento corrente. Ecco qui:Lo script si blocca quando c'è una posizione. Durante il debug, ho scoperto che si blocca quando controlla la posizione. Quando la condizione del ciclo while(check_position()==true) inizia il controllo, il controllo viene passato alla funzione check_position() e alla prima volta la funzione viene eseguita normalmente, restituisce true. Ma poi il corpo del ciclo non viene eseguito; ricomincia a controllare la condizione e il controllo arriva a check_position() e dopo return(order_exsist) l'operatore non torna alla condizione del ciclo; va all'inizio della funzione check_position(). Per favore, ditemi dove devo essermi sbagliato.
Se c'è una posizione, si otterrà un ciclo infinito perché
Uguale aNon c'è modo di uscire dal ciclo nel codice perché non c'è nessuna pausa nel corpo dell'operatore;