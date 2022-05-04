Errori, bug, domande - pagina 357

Mr.FreeMan:

Non riesco a capire cosa c'è che non va:

se due indicatori hanno gli stessi parametri, allora l'EA apre solo Buy, e se i parametri sono diversi, allora non è chiaro come chiude le posizioni......

In teoria, dovrebbe chiudere gli scambi con il secondo indicatore, ma non è così. Il codice stesso:

Sì ed è auspicabile sostituire

double TriX[];
double TriX_Close[];

(perché sappiamo esattamente quale array n-dimensionale dovremmo avere):

double TriX[4];
double TriX_Close[4];
 
Grazie a tutti per il vostro aiuto e i vostri consigli. Risolto, funziona tutto.
 
alsu:

L'ha reso semplice.

Commentato /* */ tutti OnStart() - l'errore rimane. Inoltre, dopo aver riavviato la macchina.

Di nuovo, nessun inlude o definisce, niente a livello globale, comprese le variabili esterne. Non voglio ancora reinstallare il terminale))

Sviluppatori, HA!!! Cosa significa l'errore interno #108?????

Scrivi una richiesta a servicedesk e allega il codice dove si verifica l'errore, per favore.

Senza il codice è difficile rispondere - la classe di errore "interna" significa una violazione del compilatore stesso.

 

Ecco cosa è successo :)

2011.04.10 23:21:03 LiveUpdate download 'mt5clw' failed
2011.04.10 23:20:32 Rete '734988': terminale sincronizzato con MetaQuotes Software Corp.
2011.04.10 23:20:32 Rete '734988': autorizzato su MetaQuotes-Demo via Access Point 1 Europe
2011.04.10 23:20:27 LiveUpdate 'mt5clw' failed.10 23:20:27 LiveUpdate nuovo terminale 5.00 build 31566 (IDE: 27305, MQL: 55393, Tester: 32668) è disponibile
2011.04.10 23:20:26 Rete '734988': autorizzazione su MetaQuotes-Demo fallita (tipo di terminale non valido)
2011.04.10 23:20:26 LiveUpdate nuovo terminale 5.00 build 56676 (IDE: 22220, MQL: 13771, Tester: 10956) è disponibile
2011.04.10 23:20:25 Terminale MetaTrader 5 build 425 avviato (MetaQuotes Software Corp.)

 
alsu:

L'ha reso semplice.

Ho commentato /* */ tutti ha commentato il corpo della funzione OnStart() - l'errore è rimasto. Incluso, dopo aver riavviato la macchina.

Non è più semplice, è lo stesso... ...solo di lato. E ti sto consigliando il modo migliore per farlo.

 
Renat:

Scrivete una richiesta a servicedesk e allegate il codice dove si verifica l'errore, per favore.

Senza codice è difficile rispondere - la classe di errore "interna" significa che il compilatore stesso è rotto.

Reinstallato il terminale, l'errore è cambiato in errore interno #-3 (soluzione interessante per gli errori numerici con numeri negativi:)))

Hascritto a servicedesk.

Sviluppatori!

Fate attenzione al biglietto #44727 prima di tutto!

Devi aver aggiornato qualcosa questo fine settimana? Tutto è rotto in generale.

 

Confermato, non funziona nulla

 
dentraf:

Confermato, non funziona nulla.

Tutti gli utenti hanno riferito che ha funzionato 5 minuti fa.

Signori degli sciamani! Beh, per favore, sistemate tutto come si deve... in modo che non succeda più...

Cari sviluppatori. Avete chiuso la mia applicazione in SD (problema serio - bug fluttuante. Rende impossibile il funzionamento di indicatori ed EAs), ma non è stato risolto nulla. Stasera è successo di nuovo. Ho scaricato 1,3Gb di qualsiasi cosa, ovunque e in qualsiasi luogo durante la notte. MT occupa l'intero canale, e non sono l'unico a farlo.

Ecco una foto:


Fate qualcosa, perché questa situazione è inaccettabile.

