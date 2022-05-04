Errori, bug, domande - pagina 358
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Cari sviluppatori. Hai chiuso la mia applicazione in SD (problema serio - bug fluttuante. Rende impossibile il funzionamento di indicatori e consulenti), ma non è stato risolto nulla. Stasera è successo di nuovo. Ho scaricato 1,3Gb di qualsiasi cosa, ovunque e in qualsiasi luogo durante la notte. MT occupa l'intero canale, e non sono l'unico a farlo.
Ecco una foto:
Fate qualcosa, perché questa situazione è inaccettabile.
Benvenuto nel nostro club!
Un bug con traffico selvaggio è stato localizzato e riprodotto nel fine settimana. Il problema era una perdita di sincronizzazione con gli access point. Lo stiamo aggiustando ora.
Mi dispiace per un glitch così spiacevole, c'è voluto molto tempo per prenderlo.
La cosa interessante è che questo è traffico in uscita, non l'ho mai visto sul mio terminale. Potrebbe essere legato alla storia che viene inviata agli agenti esterni in rete quando MetaTester è in esecuzione?
Un bug con traffico selvaggio è stato localizzato e riprodotto nel fine settimana. Il problema era una perdita di sincronizzazione con gli access point. Lo stiamo aggiustando ora.
Mi dispiace per un glitch così spiacevole, c'è voluto molto tempo per prenderlo.
Il mio terminale ha scaricato 84mb in 3 ore oggi e ha dato via 3mb di niente. Il tester non è stato acceso durante la corsa.
Il mio terminale ha scaricato 84mb in 3 ore oggi e ha dato via 3mb di niente. Il tester non è stato acceso durante questo periodo.
Il mio terminale ha trasferito qualcosa come 12Mb sabato (!). E io pensavo che ricevesse a destra...
Vorrei aver salvato uno screenshot. Non è critico per me, ma non è chiaro cosa stia trasmettendo lì.
ZS. che qualcosa che ho un avatar scompare. mettere l'avatar di nuovo, è di nuovo dopo un po' scompare.
Il mio terminale ha trasmesso qualcosa come 12Mb sabato (!). E io pensavo che ricevesse a destra...
Vorrei aver salvato uno screenshot. Non è critico per me, ma non è chiaro cosa stia trasmettendo lì.
ZS. il mio avatar continua a sparire. ho rimesso l'avatar e dopo un po' sparisce di nuovo.
Sono stato bene durante il fine settimana. Già 92,6 download.
Mentre scrivevo questo post erano 93,5.
Ci sono 3 grafici EURUSD aperti su diversi timeframe
Il mio terminale ha scaricato 84mb in 3 ore oggi e ha dato 3mb di niente. Il tester non si è acceso durante la corsa.
probabilmente un nuovo tipo di terminale torrent ))))
Confermo, anche io non capisco perché il terminale non solo ha scaricato la storia, ma anche da qualche parte o qualcosa scaricato