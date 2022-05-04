Errori, bug, domande - pagina 355
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Gli agenti hanno sempre la stessa storia del computer principale?
Non ho letto tutto il thread, quindi scusatemi se è già successo.
1. sarà possibile scegliere un'ora (da non confondere con una data) per iniziare e fermare i test.
2. Come nel tester per visualizzare gli scambi su altre coppie, tranne impostato nelle impostazioni (per multicurrency - per uno strumento - "grafico aperto" nei risultati del test, e per gli altri).
Non ho letto tutto il thread, quindi scusatemi se è già successo.
1. sarà possibile scegliere un'ora (da non confondere con una data) per iniziare e fermare i test.
2. Come nel tester per visualizzare le offerte su altre coppie, tranne impostato nelle impostazioni (per multicurrency - per uno strumento - "grafico aperto" nei risultati dei test, e per altri).
1 Non c'è questa funzione - a meno che non si chieda di farlo.
2 Inoltre non esiste una cosa del genere,
Buon pomeriggio!
MT 5.425 Windows 7 x64
Avvio l'indicatore in una sottofinestra (sottofinestra 1), ci metto un grafico usando un buffer. Voglio ottenere il prezzo minimo e massimo della finestra con ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,1) e ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN,1), rispettivamente.
L'output è 0, il minimo e il massimo della finestra principale sono mostrati correttamente (ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX) ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN)). ChartRedraw(0) non funziona. Se il grafico inizia a scorrere con il mouse, i valori muoiono - inizia a visualizzare correttamente.
Questo succede quando lo avvio per la prima volta, o quando cambio i valori nelle proprietà dell'indicatore.
Forse è un errore, o forse sto facendo qualcosa di sbagliato.
Qual è il significato di questa voce nel file di aiuto?
CHART_PRICE_MINModificatore minimo deldoppio r/o del grafico- numero di sottofinestra
CHART_PRICE_MAX Massimo del graficodoppio modificatore r/o - numero disottofinestra
Grazie!
Non riesco a capire cosa c'è che non va:
se i parametri di due indicatori sono gli stessi, allora l'EA apre solo un Buy, ma se i parametri sono diversi, allora non è chiaro come chiude la posizione......
In teoria, dovrebbe chiudere gli scambi con il secondo indicatore, ma non è così. Il codice stesso:
È possibile impedire l'aggiornamento del terminale durante l'ottimizzazione?
Quindi se il terminale è in funzione e non si è aggiornato per 5-10 minuti,
Non sarà aggiornato e anche se lo è, le nuove impostazioni non saranno salvate.
Prima di riavviare il terminale, potete naturalmente spegnere Internet
Non riesco a capire cosa c'è che non va:
se due indicatori hanno gli stessi parametri, allora l'EA apre solo Buy, e se i parametri sono diversi, allora non è chiaro come chiude le posizioni......
In teoria, dovrebbe chiudere gli scambi con il secondo indicatore, ma non è così. Il codice stesso:
Il codice stesso: all'inizio, è necessario contrassegnare gli array in modo diverso.
che è meglio). cambiarlo:
su queste linee
Cambia anche
a questo.