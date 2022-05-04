Errori, bug, domande - pagina 345
Non è possibile impostare un intervallo di tempo maggiore di 30 minuti.
2011.03.25 10:20:00 period_test (GBPUSD,D1) PERIOD_M5=5 PERIOD_H1=16385
Anche le funzioni Period() e _Period e PERIOD_CURRENT non mi danno nulla.
Che ne dite di vedere la funzione PeriodSeconds()?
PS Dovreste anche conoscere la funzione EnumToString().
int _Periodo
La variabile _Period contiene il valore del timeframe del grafico corrente.
Potete anche usare la funzionePeriod().
Dopo aver eseguito l'Expert Advisor nello Strategy Tester non viene più visualizzato un grafico con le compravendite e gli indicatori contrassegnati, su nessun Expert Advisor. 421build
Grazie
C'è un modo per visualizzare sul grafico le compravendite fatte in altre valute (non la valuta che si sta testando)?
Errori tutti, hanno smesso di ripararli?
C'è un grosso problema con il terminale durante il fine settimana(biglietto #44727 (dal 13.03.2011) a cui nessuno risponde).
Molto probabilmente, questo problema esiste anche nei giorni feriali, ma a causa del flusso di citazioni, il suo impatto è minimo.
Ancora una volta, per tutti. Sì: ho un terminale che funziona da venerdì. C'è un Expert Advisor sul grafico di uno strumento che opera con i periodi selezionati di questo strumento.
La domenica mattina basta aprire un altro grafico dello stesso simbolo e aggiungere lo stesso Expert Advisor (l'EA funziona solo con le ultime N barre, nel mio caso 250).
E poi inizia uno scorrimento - il traffico inizia ad aumentare, la linea OHLC lampeggia (sincronizzazione della storia) e invece di meno di 1 secondo l'Expert Advisor calcola se stesso per diversi minuti.
Dopo di che chiudiamo il grafico e riproviamo - tutto è 1:1. A volte chiudere tutte le finestre aiuta.
Ecco un video dello scorso fine settimana, ora è lo stesso sulla build 421: http://www.files.alexstal.ru/forex/20110319_0901_08.avi
P.S. Qualcosa di simile è stato espresso da sergeev 2011.03.23 16:59 #
inoltre la funzione CopyTime comincia a rallentare selvaggiamente... senza alcuna ragione chiara per questo comportamento.
Per non essere infondato, allego il rapporto completo del lavoro svolto alla ricerca di bug
C'è un grosso problema con il terminale quando si opera nei fine settimana ...
Ecco il video dello scorso fine settimana, ora è lo stesso sulla build 421: http://www.files.alexstal.ru/forex/20110319_0901_08.avi
OFFTOP: questo video occupa 216 MB. Considera la precompressione (almeno con un semplice archiviatore). In allegato un esempio di compressione (senza perdite) dello stesso video (400x). Ci sono molti codec di compressione senza perdita, molti dei quali sono perfettamente accettabili per i servizi video online.