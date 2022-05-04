Errori, bug, domande - pagina 346

AlexSTAL:
Ad essere onesti, non è così...
È una sorta di rispetto per gli altri. Non è necessario capire i codec e i software di codifica. Ma si può fare un semplice archivio ZIP (ci vuole un secondo) e diminuire il traffico cento volte tanto. C'è un beta testing gratuito di MT5, vero?
 
hrenfx:
OFFTOP: questo video occupa 216 MB. Considera la precompressione (almeno con un semplice archiviatore). In allegato un esempio di compressione (senza perdite) dello stesso video (400x). Ci sono molti codec di compressione senza perdita, molti dei quali sono perfettamente compresi dai servizi video online.
non ci sono abbastanza codec per il file.
 
sergeev:
manca un codec al file.

Quindi era un semplice esempio offtopic, non un incitamento all'azione.

Codec MSU Screen Capture Lossless

MSU Screen Capture Lossless Codec - MSU кодек для захваченного с экрана видео
  • www.compression.ru
MSU Screen Capture Lossless Codec MSU Graphics & Media Lab (Video Group) Идеи, реализация: Дмитрий Попов News: [13.02.2007] Версия 1.2. [02.04.2006] Версия 1.1. [24.03.2006] Версия 1.0. Скачать! (v1.2) Изменения в версии 1.2: Изменения в версии 1.1: Добавлена поддержка "force key frames". Теперь кодек работает не только в RGB24...
 
Come si ottiene timeDate da un numero di barra?
 
fellow:
Come si ottiene timeDate da un numero di barra?
int  CopyTime(
   string           symbol_name,     // имя символа
   ENUM_TIMEFRAMES   timeframe,       // период
   int              start_pos,       // откуда начнем 
   int              count,           // сколько копируем
   datetime         time_array[]     // массив для копирования времени открытия
   );
 

Per favore, spiega come è possibile che un trade che è più grande in volume della posizione e opposto nel tipo abbia una direzione non "in/out" ma "out".

l'ultima colonna è il volume di posizione, il penultimo tipo di posizione. La penultima mano ha diminuito la posizione e l'ultima mano in questa parte del tavolo dovrebbe essere

L'ultima operazione in questa parte della tabella dovrebbe essere "in/out" perché è più grande della posizione e ha il tipo opposto. Ma nel rapporto è "fuori".

2010.10.04 00:01:00 vendere in 0.1 83.292 0 0 1 0 1 0.1
2010.10.04 03:49:00 vendere in 0.1 83.785 0 0 1 1 1 0.2
2010.10.05 16:57:00 comprare in 0.1 83.123 0 0 1 2 1 0.1
2010.10.05 16:57:00 comprare fuori 0.2 83.136 96.83 96.83 1 3 -1 0
2010.10.07 09:20:00 comprare in 0.1 82.633 0 96.83 2 0 0 0.1
2010.10.07 09:39:00 comprare in 0.1 82.37 0 96.83 2 1 0 0.2
2010.10.07 14:59:00 comprare in 0.1 82.216 0 96.83 2 2 0 0.3
2010.10.08 14:30:00 comprare in 0.1 82.074 0 96.83 2 3 0 0.4
2010.10.08 14:30:00 comprare in 0.1 82.072 0 96.83 2 4 0 0.5
2010.10.08 15:25:00 comprare in 0.1 81.869 0 96.83 2 5 0 0.6
2010.10.08 15:25:00 comprare in 0.1 81.921 0 96.83 2 6 0 0.7
2010.10.08 15:25:00 comprare in 0.1 81.812 0 96.83 2 7 0 0.8
2010.10.08 15:30:00 comprare in 0.1 81.755 0 96.83 2 8 0 0.9
2010.10.11 00:00:00 comprare in 0.1 81.58 0 96.83 2 9 0 1
2010.10.11 00:00:00 comprare in 0.1 81.58 0 96.83 2 10 0 1.1
2010.10.11 00:00:00 comprare in 0.1 81.56 0 96.83 2 11 0 1.2
2010.10.11 00:00:00 comprare in 0.1 81.57 0 96.83 2 12 0 1.3
2010.10.11 02:54:00 vendere in 0.1 82.09 0 96.83 2 13 0 1.2
2010.10.11 02:54:00 vendere fuori 1.4 82.09 137.04 233.87 2 14


Il rapporto stesso è nell'atacha.

Si scopre che l'intero algoritmo non funziona correttamente a causa di questo errore. È lo stesso sulla linea 4.

Urain:

Per favore, spiega come è possibile che un trade con un volume maggiore della posizione e il tipo opposto abbia la direzione non "in/out" ma "out".

l'ultima colonna è il volume di posizione, il penultimo tipo di posizione. La penultima mano ha diminuito la posizione e l'ultima mano in questa parte del tavolo dovrebbe essere

L'ultima operazione in questa parte della tabella dovrebbe essere "in/out" perché è più grande della posizione e ha il tipo opposto. Ma nel rapporto è "fuori".

Il rapporto stesso è atacha.

Sembra che l'intero algoritmo non funzioni correttamente a causa di questo errore. Lo stesso vale per la quarta linea.

A quanto pare, dovremo cambiare l'algoritmo perché non ci sono accordi "in/out" nei rapporti del campionato.

Penso che MQ non dovrebbe ancora aver salvato la cronologia delle posizioni, solo due colonne volume e livello di media, ma tutto diventa molto più facile.

Di conseguenza, qualsiasi errore nel ripristino del volume e del livello della posizione è critico.

 
Urain:
non ci sono affatto accordi "in/out" nei rapporti del campionato.
Perché no? Ne avevo un mucchio: https://championship.mql5.com/2010/ru/users/Yedelkin/history_deals
 
Yedelkin:
Perché no? Ne avevo un mucchio: https://championship.mql5.com/2010/ru/users/Yedelkin/history_deals
Sì, infatti, non li ho passati tutti :o), grazie. Allora è un bug di qualche tipo. Ho campionato sia manualmente che algoritmicamente secondo il rapporto di Manov, ed è un bug in entrambi i modi. Controllerò il tuo, se non è un bug, allora è il rapporto di Manov.
 
Yedelkin:
Perché no? Ne avevo un mucchio: https://championship.mql5.com/2010/ru/users/Yedelkin/history_deals

Ancora un bug nel rapporto, guarda attentamente i tuoi primi 3 trade. Il terzo scambio dovrebbe essere "in/out".

Scusa, non il rapporto, ma la visualizzazione dell'investitore storico nel terminale.


