Errori, bug, domande - pagina 346
Ad essere onesti, non è così...
OFFTOP: questo video occupa 216 MB. Considera la precompressione (almeno con un semplice archiviatore). In allegato un esempio di compressione (senza perdite) dello stesso video (400x). Ci sono molti codec di compressione senza perdita, molti dei quali sono perfettamente compresi dai servizi video online.
manca un codec al file.
Quindi era un semplice esempio offtopic, non un incitamento all'azione.
Codec MSU Screen Capture Lossless
Come si ottiene timeDate da un numero di barra?
Per favore, spiega come è possibile che un trade che è più grande in volume della posizione e opposto nel tipo abbia una direzione non "in/out" ma "out".
l'ultima colonna è il volume di posizione, il penultimo tipo di posizione. La penultima mano ha diminuito la posizione e l'ultima mano in questa parte del tavolo dovrebbe essere
L'ultima operazione in questa parte della tabella dovrebbe essere "in/out" perché è più grande della posizione e ha il tipo opposto. Ma nel rapporto è "fuori".
Il rapporto stesso è nell'atacha.
Si scopre che l'intero algoritmo non funziona correttamente a causa di questo errore. È lo stesso sulla linea 4.
A quanto pare, dovremo cambiare l'algoritmo perché non ci sono accordi "in/out" nei rapporti del campionato.
Penso che MQ non dovrebbe ancora aver salvato la cronologia delle posizioni, solo due colonne volume e livello di media, ma tutto diventa molto più facile.
Di conseguenza, qualsiasi errore nel ripristino del volume e del livello della posizione è critico.
non ci sono affatto accordi "in/out" nei rapporti del campionato.
Perché no? Ne avevo un mucchio: https://championship.mql5.com/2010/ru/users/Yedelkin/history_deals
Ancora un bug nel rapporto, guarda attentamente i tuoi primi 3 trade. Il terzo scambio dovrebbe essere "in/out".
Scusa, non il rapporto, ma la visualizzazione dell'investitore storico nel terminale.