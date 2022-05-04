Errori, bug, domande - pagina 277
Il tester mostra spesso un totale di 1280 passaggi nella scheda "impostazioni" durante l'ottimizzazione, anche se il set di parametri di ingresso mostra un numero completamente diverso.
A cosa può essere dovuto?
Domanda sul tester MT5 384.
----------------------------------
Problema: nella scheda dei parametri di ingresso, viene visualizzato il valore 12.0 (per esempio, qualche parametro EA),
Chiudo il terminale, cambio i valori dei parametri nel codice di Expert Advisor, lo compilo, ma dopo l'avvio
il terminale, i valori dei parametri rimangono gli stessi che erano al primo avvio (il codice contiene 4.0).
Soluzione: ho aperto la cartella del tester e ho cancellato tutti i log e i file (tranne le citazioni) - ora tutto è a posto, il
I parametri di input ora visualizzano i parametri corretti.
C'è un modo per risolvere questo errore senza cancellare ogni volta i file dal tester?
C'è un modo per risolvere questo errore, in modo da non cancellare i file dal tester ogni volta/
Non è un errore - il tester memorizza le impostazioni di proposito, fino a quando l'elenco dei parametri di input in expert viene cambiato. Aiuta a testare rapidamente con i valori salvati dopo molteplici ricompilazioni.
Per impostare le impostazioni EA di default (dal codice EA):
come far apparire questo menu sugli EAs che ho creato? solo questi 5 EAs sono visualizzati e questo è tutto ((( e non ne ho bisogno)
Come far apparire i miei EAs creati nel menu? Solo questi 5 EAs sono visualizzati, questo è tutto (( non ne ho bisogno!)
Il modo più semplice: incollate e compilate il vostro EA in questa cartella
C:\Programmi \MetaTrader 5\MQL5\Experts\Advisors
e funzionerà!
La logica del codice è corretta?
È necessario confrontare il numero di lotti delle posizioni attuali di 2 coppie di valute.
qui posS1 - prende il volume del lotto della posizione corrente Symbol1
posS2 - ecco il valore dei lotti della posizione corrente Symbol2
Poi vengono confrontati se (posS2<=posS1).
Avvio il tester, ma l'apertura e la chiusura iniziano in una direzione (per 2 coppie), dopo aver inserito questo confronto,
Non ho bisogno di questo codice, tutto funziona bene. Si prega di consigliare dove la logica è rotta.
Modalitàalgoritmo genetico?
Sì, probabilmente dovresti leggere l'articolo. È vero quello che si dice - se qualcosa non funziona, prova a leggere le istruzioni:)