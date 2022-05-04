Errori, bug, domande - pagina 277

Il tester mostra spesso un totale di 1280 passaggi nella scheda "impostazioni" durante l'ottimizzazione, anche se il set di parametri di ingresso mostra un numero completamente diverso.

A cosa può essere dovuto?

 
SoundChip:

Modalitàalgoritmo genetico?
Domanda sul tester MT5 384.

----------------------------------

Problema: nella scheda dei parametri di ingresso, viene visualizzato il valore 12.0 (per esempio, qualche parametro EA),

Chiudo il terminale, cambio i valori dei parametri nel codice di Expert Advisor, lo compilo, ma dopo l'avvio

il terminale, i valori dei parametri rimangono gli stessi che erano al primo avvio (il codice contiene 4.0).

Soluzione: ho aperto la cartella del tester e ho cancellato tutti i log e i file (tranne le citazioni) - ora tutto è a posto, il

I parametri di input ora visualizzano i parametri corretti.


C'è un modo per risolvere questo errore senza cancellare ogni volta i file dal tester?

 
alexluek:

C'è un modo per risolvere questo errore, in modo da non cancellare i file dal tester ogni volta/

Non è un errore - il tester memorizza le impostazioni di proposito, fino a quando l'elenco dei parametri di input in expert viene cambiato. Aiuta a testare rapidamente con i valori salvati dopo molteplici ricompilazioni.

Per impostare le impostazioni EA di default (dal codice EA):


 

come far apparire questo menu sugli EAs che ho creato? solo questi 5 EAs sono visualizzati e questo è tutto ((( e non ne ho bisogno)

 
Trolls:

Il modo più semplice: incollate e compilate il vostro EA in questa cartella

C:\Programmi \MetaTrader 5\MQL5\Experts\Advisors

e funzionerà!

 
Renat:

Grazie, ora è tutto chiaro.
 

La logica del codice è corretta?

È necessario confrontare il numero di lotti delle posizioni attuali di 2 coppie di valute.

   if (PositionSelect(Symbol1)==true)
     {
      double posS1=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);
      if (PositionSelect(Symbol2)==true)
        {
         double posS2=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);  
         if (posS2<=posS1)    
            {  
             ...
            }
        }
     }  

qui posS1 - prende il volume del lotto della posizione corrente Symbol1

posS2 - ecco il valore dei lotti della posizione corrente Symbol2

Poi vengono confrontati se (posS2<=posS1).

Avvio il tester, ma l'apertura e la chiusura iniziano in una direzione (per 2 coppie), dopo aver inserito questo confronto,

Non ho bisogno di questo codice, tutto funziona bene. Si prega di consigliare dove la logica è rotta.

 
Yedelkin:
Modalitàalgoritmo genetico?
Sì, probabilmente dovresti leggere l'articolo. È vero quello che si dice - se qualcosa non funziona, prova a leggere il manuale:)
 
SoundChip:
Sì, probabilmente dovresti leggere l'articolo. È vero quello che si dice - se qualcosa non funziona, prova a leggere le istruzioni:)
Il terminale del cliente / Tester / Funzionamento del Tester / Ottimizzazione degli Expert Advisors / Tipi di ottimizzazione / Veloce (algoritmo genetico) è un buon punto di partenza
