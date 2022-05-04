Errori, bug, domande - pagina 281
Dalla guida:
FileReadArray
Legge array di qualsiasi tipo eccetto gli array di stringhe (può essere un array di strutture che non contengono stringhe e array dinamici) da un file binario dalla posizione corrente del puntatore al file.
"Un array di stringhe può essere letto solo da un file di tipo TXT. La funzione cerca di aumentare la dimensione dell'array se necessario." ?
"Nota Un array di stringhe può essere letto solo da un file TXT. Se necessario, la funzione cerca di aumentare la dimensione dell'array." ?
"Nota Un array di stringhe può essere letto solo da un file TXT. Se necessario, la funzione cerca di aumentare la dimensione dell'array. " ?
Colpa mia, non ho notato che l'array è un array di stringhe.
Dice nella sezione di aiuto "Flags di apertura dei file":
Se non viene specificato FILE_CSV, FILE_BIN o FILE_TXT, allora FILE_CSV è implicito.
Probabilmente aiuta:
E dove hai specificato che stai aprendo un file TXT? Usa il flag FILE_TXT
Pensavo che il software l'avrebbe capito: ))))
Grazie, ha funzionato!
Si prega di fornire risposte a 2 domande:
1. Come posso fare in modo che lo strategy tester non vada online durante l'ottimizzazione (esecuzione singola) quando la connessione è abilitata? Quando il tester è bloccato da un firewall, non funziona.
2. MetaEditor5 ha un aiuto come il navigatore in MeaEditor4?
Ci sono due variabili int locale e e int globale ErrorLot
Esecuzione di quattro righe del seguente codice all'interno dell'Expert Advisor:
l'operatore Print() ne produce sempre uno.
L'errore non può essere ripetuto in un codice separato.
L'errore viene corretto sostituendo la variabile e con una globale.
Quando si lavora con posizioni di grandi dimensioni, il tester smette di calcolare le perdite alla chiusura della posizione e scrive solo Swap:
Costruire 384
Nell'ultima build è apparso qualche errore. Funzione
ha iniziato a scattare ad ogni zecca, e anche senza zecche. Come se fosse in loop (4 volte al secondo costantemente). E il terminale allo stesso tempo carica qualcosa di continuo, anche se non sto facendo scorrere la finestra, e l'indicatore ha bisogno di poche candele (quello che c'è sullo schermo). Allo stesso tempo nel task manager i valori del grafico escono al massimo su entrambi i core, il carico della CPU anche, e MT rallenta (in questa funzione ho il calcolo, se lo rimuovo - nessun carico, ma il looping rimane). Se si rimuove l'indicatore dal grafico, il caricamento si ferma dopo un po' di tempo. Non era così prima - ha funzionato una volta, come dovrebbe. C'è un codice davanti ad esso:
I dati sono sufficienti, poiché i messaggi del codice non vengono stampati. Ma da
C'è un messaggio di prova che va avanti continuamente.
Mentre scrivevo questo post, 20 MBt sono stati scaricati e continuano.
Per favore, correggetelo come era prima possibile.
Se qualcuno ha una build non l'ultima, per favore condivida.
Ha iniziato di nuovo. Ho provato a installare l'Expert Advisor dell'articolo sul grafico:
Terribili lag e il terminale continua a caricare qualcosa. Prima non esisteva una cosa del genere. Non c'è nessuna funzione if (prevcalculated==0) nell'EA. Cosa sta succedendo? Ho anche notato che il terminale prende 200-500 MB di memoria durante questi eventi, mentre quando tutto è OK, prende 10 volte meno. Qualcuno ha già scritto sulla dimensione in memoria, si dice - perché succede mezzo gigabyte.
1. Durante una singola esecuzione, il tester non va su Internet da solo, ma contatta la vostra macchina.
Allo stesso tempo, riceve informazioni sull'ambiente di mercato e i dati storici dal terminale di trading (se necessario, i dati storici saranno sincronizzati).
Bloccando il tester, stai interferendo con il lavoro degli agenti del tester, violando così gli algoritmi di base dell'interazione tra lo Strategy Tester e il terminale di trading (che si trova sul tuo computer).
2. La guida è disponibile solo come file separato, PDF o CHM (quest'ultimo è incluso) + versione online.
Wow. Il tester non si connette davvero a internet. Tutte le connessioni del tester vanno a localhost:loopback, cioè a se stesso, su un loopback.
Nonhai uno di questi?