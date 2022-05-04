Errori, bug, domande - pagina 278

Nuovo commento
 
Yedelkin:
Client Terminal / Tester / Lavoro di Tester / Ottimizzazione di Expert Advisors / Tipi di ottimizzazione / Veloce (algoritmo genetico)
Grazie, è chiaro in generale.
 
Dopo l'aggiornamento alla build 384 l'Expert Advisor nel tester ha smesso di chiudere i trade sul profitto totale, quale potrebbe essere il problema?
 
AndrewXZ:
Dopo l'aggiornamento alla build 384 EA nel tester ha smesso di chiudere i trade sul profitto totale, quale può essere il problema?

Guarda nella documentazione () sul sito pro

if(PositionSelect(Symbol1)) prof1=PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)

può aiutare? Ho la stessa rete a strascico (su una coppia consolidata) e tutto sembra a posto.

 

Carenza di quote (indicata dalle linee).

Non mi sembra che mi dia fastidio in linea di principio, ma potrebbe aiutare gli sviluppatori a trovare l'errore. Se avete bisogno di una descrizione aggiuntiva per riprodurre l'imprecisione, vi prego di dirmelo

 
alexluek:

Guarda nella documentazione () sul sito web di pro

potrebbe essere d'aiuto? Ho questo strascico (su una coppia installata) e tutto sembra a posto.

Grazie, proverò a cercare, anche se non sono un programmatore, ma è il momento di darci dentro, perché tutto su ordinazione non è conveniente. C'è sempre qualcosa da rimuovere/aggiungere, ecc.
[Eliminato]  
-Alexey-:

Nell'ultima build è apparso qualche errore. Funzione

ha iniziato a scattare ad ogni zecca, e anche senza zecche. Come se fosse in loop (4 volte al secondo costantemente). E il terminale allo stesso tempo carica qualcosa di continuo, anche se non sto facendo scorrere la finestra, e l'indicatore ha bisogno di poche candele (quello che c'è sullo schermo). Allo stesso tempo nel task manager i valori del grafico escono al massimo su entrambi i core, il carico della CPU anche, e MT rallenta (in questa funzione ho il calcolo, se lo rimuovo - nessun carico, ma il looping rimane). Se si rimuove l'indicatore dal grafico, il caricamento si ferma dopo un po' di tempo. Non era così prima - ha funzionato una volta, come dovrebbe. C'è un codice davanti ad esso:

I dati sono sufficienti, poiché i messaggi del codice non vengono stampati. E da.

Il messaggio di prova va avanti continuamente.

Mentre scrivo questo post - 20 MBt sono stati scaricati e continuano.

Si prega di sistemare come era il più presto possibile.

Se qualcuno ha una build non l'ultima, per favore condivida.

Ci risiamo.
 

Sto mettendo in bundle MT5 e files\MT4, i dati vengono trasferiti tramite file.

C'è un modo per aggirare l'errore di apertura del file quando entrambi i terminali vi accedono simultaneamente, o forse ci sono altri modi per risolvere il problema senza ricorrere a DLL di terze parti?

Документация по MQL5: Файловые операции / FileOpen
Документация по MQL5: Файловые операции / FileOpen
  • www.mql5.com
Файловые операции / FileOpen - Документация по MQL5
 
Olegts:

Sto mettendo insieme MT5 e files\MT4, i dati vengono trasferiti tramite file.

C'è un modo per aggirare l'errore di apertura del file quando entrambi i terminali accedono al file simultaneamente, o forse ci sono altri modi per risolvere questo problema senza DLL di terze parti?


Usare i flag di apertura dei file appropriati:

Identificatore

Valore

Descrizione

FILE_SHARE_READ

128

Accesso in lettura condiviso da più programmi. Questo flag è usato quando si aprono i file (FileOpen())

FILE_SHARE_WRITE

256

Più programmi scrivono l'accesso insieme. Questo flag è usato quando si apre un file(FileOpen())

 
Rosh:

Utilizzare i flag di apertura dei file appropriati:

Identificatore

Valore

Descrizione

FILE_SHARE_READ

128

Accesso in lettura condiviso da più programmi. Questo flag è usato quando si aprono i file (FileOpen())

FILE_SHARE_WRITE

256

Più programmi scrivono l'accesso insieme. Questo flag è usato quando si aprono i file (FileOpen())


Grazie, ma non c'è SHARE in MT4, vero?
 
Olegts:
Grazie, ma non c'è SHARE in MT4, vero?
No.
1...271272273274275276277278279280281282283284285...3184
Nuovo commento