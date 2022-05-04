Errori, bug, domande - pagina 278
Client Terminal / Tester / Lavoro di Tester / Ottimizzazione di Expert Advisors / Tipi di ottimizzazione / Veloce (algoritmo genetico)
Dopo l'aggiornamento alla build 384 EA nel tester ha smesso di chiudere i trade sul profitto totale, quale può essere il problema?
può aiutare? Ho la stessa rete a strascico (su una coppia consolidata) e tutto sembra a posto.
Carenza di quote (indicata dalle linee).
Non mi sembra che mi dia fastidio in linea di principio, ma potrebbe aiutare gli sviluppatori a trovare l'errore. Se avete bisogno di una descrizione aggiuntiva per riprodurre l'imprecisione, vi prego di dirmelo
potrebbe essere d'aiuto? Ho questo strascico (su una coppia installata) e tutto sembra a posto.
Nell'ultima build è apparso qualche errore. Funzione
ha iniziato a scattare ad ogni zecca, e anche senza zecche. Come se fosse in loop (4 volte al secondo costantemente). E il terminale allo stesso tempo carica qualcosa di continuo, anche se non sto facendo scorrere la finestra, e l'indicatore ha bisogno di poche candele (quello che c'è sullo schermo). Allo stesso tempo nel task manager i valori del grafico escono al massimo su entrambi i core, il carico della CPU anche, e MT rallenta (in questa funzione ho il calcolo, se lo rimuovo - nessun carico, ma il looping rimane). Se si rimuove l'indicatore dal grafico, il caricamento si ferma dopo un po' di tempo. Non era così prima - ha funzionato una volta, come dovrebbe. C'è un codice davanti ad esso:
I dati sono sufficienti, poiché i messaggi del codice non vengono stampati. E da.
Il messaggio di prova va avanti continuamente.
Mentre scrivo questo post - 20 MBt sono stati scaricati e continuano.
Si prega di sistemare come era il più presto possibile.
Se qualcuno ha una build non l'ultima, per favore condivida.
Sto mettendo in bundle MT5 e files\MT4, i dati vengono trasferiti tramite file.
C'è un modo per aggirare l'errore di apertura del file quando entrambi i terminali vi accedono simultaneamente, o forse ci sono altri modi per risolvere il problema senza ricorrere a DLL di terze parti?
Usare i flag di apertura dei file appropriati:
Identificatore
Valore
Descrizione
FILE_SHARE_READ
128
Accesso in lettura condiviso da più programmi. Questo flag è usato quando si aprono i file (FileOpen())
FILE_SHARE_WRITE
256
Più programmi scrivono l'accesso insieme. Questo flag è usato quando si apre un file(FileOpen())
Grazie, ma non c'è SHARE in MT4, vero?