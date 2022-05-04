Errori, bug, domande - pagina 274

Nuovo commento
 
Kos:
Grazie, correggere la descrizione dei cambiamenti per l'ultima build.
A proposito, se caricate la vostra risorsa, "::euro.bmp" è sufficiente
 
alexluek:

Potete dirmi come emettere il valore dell'indice della linea dell'indicatore nell'EA. Ho bisogno del valore della 1a linea e della 2a linea.

Non lo vedo nella descrizione della funzione, mi serve in un altro modo.

intiCustom(stringsymbol, ENUM_TIMEFRAMES, stringname...);

In mt4 gli indici erano specificati in modalità int

doppio iCustom( simbolo stringa, int timeframe, nome stringa, ..., int mode, int shift)


Oppure potete indirizzarmi verso la verità, posso cercare di scoprirla da solo,

Ho navigato nel forum per 3 giorni e non c'è niente del genere...

Vai alla documentazione di iCustom e guarda l'esempio lì. Solo attraverso CopyBuffer
 
AlexSTAL:
Vai alla documentazione di iCustom e vedi l'esempio lì. Solo attraverso CopyBuffer

Grazie, uomo gentile.

Pensavo fosse facile. Specificare il numero di indice dell'indicatore (2) in

CopyBuffer e questo è tutto.
   if(BarsCalculated(v161_handle)<rates_total) return(0);
   int to_copy;
   if(prev_calculated>rates_total || prev_calculated<=0) to_copy=rates_total;
   else
     {
      to_copy=rates_total-prev_calculated;
      to_copy++;
     }
   if(CopyBuffer(v161_handle,2,0,to_copy,Spr1Buffer)<=0) return(0);
   return(rates_total);
  
 

E come avvicinarsi all'amministrazione del sito.

Voglio dare un suggerimento!

Per fare una sezione del forum - risposte a pagamento,

e una persona speciale ha risposto immediatamente (e non devono aspettare mezza giornata - senza offesa)

a una domanda, e il denaro dal conto personale è stato prelevato a seconda

complessità di una domanda, bene se su documentazione - 0,1 $

e se funzioni complesse - $0,2-0,3

 
alexluek:

E come avvicinarsi all'amministrazione del sito.

Voglio dare un suggerimento!

Per fare una sezione del forum - risposte a pagamento,

e una persona speciale ha risposto immediatamente (e non devono aspettare mezza giornata - senza offesa)

a una domanda, e il denaro dal conto personale è stato prelevato a seconda

complessità di una domanda, bene se su documentazione - 0,1 $

e se funzioni complesse - $0,2-0,3

Questa sezione esiste già: https://www.mql5.com/ru/job
MQL5 работа
MQL5 работа
  • www.mql5.com
Заказы на разработку программ для трейдинга
 
mql5:
A proposito, se si carica la propria risorsa, allora "::euro.bmp" è sufficiente

E se il file è MQl5\Images\MyImages\euro.bmp?

è necessario specificare "::MyImages\euro.bmp"?

 
stringo:
È possibile. Proprietà dell'indicatore - scheda "Visualizzazione" - casella di controllo "Mostra nella finestra dei dati

Dove?

Inoltre:) Perché non è possibile evidenziare più indicatori nella"lista degli indicatori" per la cancellazione?

 
gumgum:

Dove?

 
AlexSTAL:

)) Si tratta di poter cancellare gli indicatori direttamente dalla"finestra dei dati".
 
Kos:

E se il file è MQl5\Images\MyImages\euro.bmp?

allora devo specificare "::MyImages\euro.bmp"?

L'immagine viene aggiunta alla risorsa EX5 con il comando
#resource "<path to file from folder MQl5\Images>".

per usare immagini dalle risorse degli oggetti EX5, il percorso del file "::<nome immagini>.bmp" dovrebbe essere impostato a

esempio

#resource "MyImages\\euro.bmp"

ObjectSetString(...,"::MyImages\\euro.bmp");
1...267268269270271272273274275276277278279280281...3184
Nuovo commento