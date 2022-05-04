Errori, bug, domande - pagina 274
Grazie, correggere la descrizione dei cambiamenti per l'ultima build.
Potete dirmi come emettere il valore dell'indice della linea dell'indicatore nell'EA. Ho bisogno del valore della 1a linea e della 2a linea.
Non lo vedo nella descrizione della funzione, mi serve in un altro modo.
intiCustom(stringsymbol, ENUM_TIMEFRAMES, stringname...);
In mt4 gli indici erano specificati in modalità int
Oppure potete indirizzarmi verso la verità, posso cercare di scoprirla da solo,
Ho navigato nel forum per 3 giorni e non c'è niente del genere...
Vai alla documentazione di iCustom e vedi l'esempio lì. Solo attraverso CopyBuffer
Grazie, uomo gentile.
Pensavo fosse facile. Specificare il numero di indice dell'indicatore (2) inCopyBuffer e questo è tutto.
E come avvicinarsi all'amministrazione del sito.
Voglio dare un suggerimento!
Per fare una sezione del forum - risposte a pagamento,
e una persona speciale ha risposto immediatamente (e non devono aspettare mezza giornata - senza offesa)
a una domanda, e il denaro dal conto personale è stato prelevato a seconda
complessità di una domanda, bene se su documentazione - 0,1 $
e se funzioni complesse - $0,2-0,3
A proposito, se si carica la propria risorsa, allora "::euro.bmp" è sufficiente
E se il file è MQl5\Images\MyImages\euro.bmp?
è necessario specificare "::MyImages\euro.bmp"?
È possibile. Proprietà dell'indicatore - scheda "Visualizzazione" - casella di controllo "Mostra nella finestra dei dati
Dove?
Inoltre:) Perché non è possibile evidenziare più indicatori nella"lista degli indicatori" per la cancellazione?
Dove?
E se il file è MQl5\Images\MyImages\euro.bmp?
allora devo specificare "::MyImages\euro.bmp"?
#resource "<path to file from folder MQl5\Images>".
per usare immagini dalle risorse degli oggetti EX5, il percorso del file "::<nome immagini>.bmp" dovrebbe essere impostato a
esempio