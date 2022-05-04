Errori, bug, domande - pagina 230
La gente ha chiesto con molto vigore di eliminare i buchi nella storia, e voi state proponendo di farlo.
Non sto suggerendo di fare buchi, sto suggerendo di avere informazioni affidabili, sto suggerendo TF non standard e la possibilità di accedere al formato dei dati storici
Non ho bisogno dell'illusione di avere dei dati, ho bisogno di affidabilità, come farò a rattoppare i buchi o non rattopparli è un'altra questione.
c'è un'offerta agli sviluppatori: fare una "casella di controllo magica" per scegliere se patchare la storia o no
imho - nei prossimi 5-6 mesi non c'è speranza per una piattaforma completa che funzioni su conti reali, e tra 5-6 mesi non si sa ancora come sarà MT5 e se esisterà del tutto.
Al momento giusto e nei posti giusti i panicoltori sono stati fucilati sul posto. In una mandria di bisonti o bufali, un vitello che bela senza motivo viene calpestato senza processo.
Forse dovremmo "sparare" ai relativi account del forum? .... Anche se, sì, sono d'accordo, non è umano.
Sono d'accordo, non è umano, ma è razionale.
Per il momento sono un allarmista che ha bisogno di un terminale comprensibile, non di un gioco per soldi, con tutti i suoi difetti MT4 mi va bene per lavorare sul micro-reale, ma ahimè, voglio sempre qualcosa di più, e tale promessa è stata fatta dai rappresentanti di methaquot. Ora vi lascio, non ho niente da fare qui per i prossimi 5 mesi. Buona fortuna.
E non dimenticate di chiamare la hot line di qualsiasi talk show quando c'è una discussione sull'argomento "Dom-2 non dovrebbe essere chiuso?" Soprattutto, dovreste pensare che qualcuno dovrebbe controllare i media e la libertà di parola, piuttosto che voi a decidere se prendere l'informazione o passare a un altro canale o saltarla.
Situazione
Ho effettuato l'accesso al mio conto durante il fine settimana con la password di investitore di mt5. ci sono due posizioni sul conto come dovrebbe essere.
Sono entrato in un altro conto anche con la password di investitore (aperto di recente), che non ha ancora avuto alcun trade e nella scheda "assets" vedo i dati del conto precedente.
Questo è un segnalibro commerciale.
Non vedo la stessa differenza tra "Fondi" e "Margine").
Questo bug introdotto durante la fase di ottimizzazione è già stato risolto. Una build corretta sarà rilasciata lunedì.
Ci scusiamo per l'inconveniente, abbiamo esagerato...
Immagino che il rilascio della nuova build sia stato ritardato? O mi sono perso di nuovo la parte migliore...? :)
Domanda come si dice:
Come può l'EA caricare/scaricare dati su un file? e soprattutto dovrebbe funzionare nel tester, sì con gli agenti.
Dove dovrebbe essere collocato il file in modo che l'agente lo veda?
Sarei felice di scaricarlo, o almeno di caricarlo da un file ma in un agente.
L'agente inizia su ordine del tester, quindi gli vengono trasmessi alcuni dati. Voglio controllare questo processo non solo attraverso variabili di istanza, ma anche essere in grado di inviare array.
Come può l'EA caricare/scaricare i dati nel file? e soprattutto dovrebbe funzionare nel tester, sì con gli agenti.
#proprietà tester_file "bla-bla-bla"
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/compilation
Non puoi caricare un file. Se fai un test in locale (solo su agenti locali), puoi aprire i file nella cartella condivisa dei terminali client.
Proprietà del programma
indicatore del tester
stringa
Nome dell'indicatore personalizzato nel formato "nome_indicatore.ex5" .Gli indicatori necessari per i test sono determinati automaticamente dalla chiamata della funzione iCustom(), se il parametro corrispondente è specificato come una stringa costante. Per altri casi (uso della funzione IndicatorCreate() o uso di una stringa non costante nel parametro che definisce il nome dell'indicatore) abbiamo bisogno di questa proprietà
file tester
stringa
Nome del file per il tester, specificando la sua estensione, racchiuso tra doppi apici (come una stringa costante). Il file specificato sarà passato al tester per il funzionamento. I file di input per i test, se necessari, devono sempre essere specificati
libreria_tester
stringa
Nome della libreria con estensione, racchiuso tra doppi apici. Una libreria può avere sia un'estensione dll che una ex5. Le librerie necessarie per i test vengono rilevate automaticamente. Tuttavia, se una libreria è usata da un indicatore personalizzato, si dovrebbe usare la seguente proprietà