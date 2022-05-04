Errori, bug, domande - pagina 237

mql5:
Il problema con il caricamento dell'indicatore è un errore del compilatore. Stiamo preparando un aggiornamento ora.

Bild 370. Tutto è uguale... cioè l'indicatore iCustom non può essere caricato. tutto ricompilato 10 volte. cache cancellata. che altro fare?

2010.12.17 17:12:51 Core 1 2010.12.01 00:00:00 Expert rimosso perché l'indicatore 43 non può essere caricato [4802]
2010.12.17 17:12:51 Core 1 caricamento di FEOP EURUSD,H1 fallito

 
Voodoo_King:

2010.12.17 17:12:51 Core 1 caricamento di FEOP EURUSD,H1 fallito

2010.12.17 17:12:51 Core 1 2010.12.01 00:00:00 Expert rimosso perché l'indicatore 43 non può essere caricato [4802]
2010.12.17 17:12:51 Core 1 caricamento di FEOP EURUSD,H1 fallito


Puoi scrivere al Service Desk con tutti i dettagli di cui hai bisogno?

  • Il sistema di bit e la versione di Windows.
  • Allegare il codice dell'indicatore
  • Registri dei terminali e così via.
 
ALozovoy:

Puoi scrivere al Service Desk con tutti i dettagli di cui hai bisogno?

  • Il sistema di bit e la versione di Windows.
  • Per allegare il codice dell'indicatore
  • Registri dei terminali e così via.

L'inserimento di #property tester_indicator "FEOP.ex5" nel codice EA ha aiutato, ma:

1) prima funzionava senza di esso

2) l'aiuto MQL descrive l'uso di questa proprietà come"Nome indicatore personalizzato nel formato "nome_indicatore.ex5" .Gliindicatori necessari per i test sono determinati automaticamente dalla chiamata della funzione iCustom(), se il parametro corrispondente è specificato come una stringa costante. Per altri casi (uso della funzione IndicatorCreate() o uso di una stringa non costante nel parametro che specifica il nome dell'indicatore) questa proprietà dovrebbe essere... "

Cioè, in effetti, iCustom non determina automaticamente gli indicatori necessari per il test dalla chiamata della funzione, come è dichiarata.



 

In mql4 era possibile impostare il colore di riempimento per gli oggetti Rectangle, Triangle, Ellipse.

In mql5 non ho trovato tale opzione, e gli oggetti vengono visualizzati solo come contorni.

Una domanda: gli sviluppatori hanno dimenticato di includere tale caratteristica o l'hanno rimossa intenzionalmente?

Se è ancora possibile, si prega di specificare la funzionalità che lo permette.

 
Urain:

In mql4 era possibile impostare il colore di riempimento per gli oggetti Rectangle, Triangle, Ellipse.

In mql5 non ho trovato tale opzione, e gli oggetti vengono visualizzati solo come contorni.

Una domanda: gli sviluppatori hanno dimenticato di includere tale caratteristica o l'hanno rimossa intenzionalmente?

Se questa opzione è disponibile, si prega di specificare la funzionalità per abilitarla.


Aiuto in MetaTrader 5 → Analisi → Oggetti → Forme → Ellisse

I parametri generali degli oggetti sono descritti nella sezione corrispondente.

Per riempire un oggetto con il colore delle sue linee, dovete attivare l'opzione "Disegna oggetto come sfondo" nella scheda "Generale".


 
Rosh:

MetaTrader 5 Aiuto → Analisi → Oggetti → Forme → Ellisse


Sì, capito, grazie.

Ho bisogno di impostare il flag OBJPROP_BACK su true.

 
Signori, qualcuno sa come calcolare l'incrocio del prezzo con una diagonale(linea di tendenza)
Riscaricato e installato MT5 su un altro disco, aperto un nuovo conto demo su MetaQuotes-Demo. Versione 370.

Posso collegare gli EA dalla cartella Advisors, e ci sono solo file non compilati in formato mq5.

Ma sono attaccati al grafico e le loro proprietà sono disponibili nel tester.

Ora non c'è più bisogno di compilarli?

I miei Expert Advisors nei formati mq5 ed ex5 copiati nella cartella Experts non sono visibili nel navigatore e non sono disponibili nel menu "Inserisci-Experts".

La versione del sistema operativo è Vista 32 bit.

Il codice di Expert Advisor dalla cartella Examples - Moving Average.

 
sumkin75:
Signori, qualcuno sa come calcolare l'incrocio del prezzo con una diagonale(linea di tendenza)

Da MT4 double level=(TimeCurrent()-T1)*(P2-P1)/(T2-T1)+P1;

Ci siamo capiti.

 

Ho trovato dove scaricare gli esperti.

Ho C:-Users\user\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\...

