Errori, bug, domande - pagina 237
Il problema con il caricamento dell'indicatore è un errore del compilatore. Stiamo preparando un aggiornamento ora.
Bild 370. Tutto è uguale... cioè l'indicatore iCustom non può essere caricato. tutto ricompilato 10 volte. cache cancellata. che altro fare?
2010.12.17 17:12:51 Core 1 2010.12.01 00:00:00 Expert rimosso perché l'indicatore 43 non può essere caricato [4802]
2010.12.17 17:12:51 Core 1 caricamento di FEOP EURUSD,H1 fallito
Puoi scrivere al Service Desk con tutti i dettagli di cui hai bisogno?
L'inserimento di #property tester_indicator "FEOP.ex5" nel codice EA ha aiutato, ma:
1) prima funzionava senza di esso
2) l'aiuto MQL descrive l'uso di questa proprietà come"Nome indicatore personalizzato nel formato "nome_indicatore.ex5" .Gliindicatori necessari per i test sono determinati automaticamente dalla chiamata della funzione iCustom(), se il parametro corrispondente è specificato come una stringa costante. Per altri casi (uso della funzione IndicatorCreate() o uso di una stringa non costante nel parametro che specifica il nome dell'indicatore) questa proprietà dovrebbe essere... "
Cioè, in effetti, iCustom non determina automaticamente gli indicatori necessari per il test dalla chiamata della funzione, come è dichiarata.
In mql4 era possibile impostare il colore di riempimento per gli oggetti Rectangle, Triangle, Ellipse.
In mql5 non ho trovato tale opzione, e gli oggetti vengono visualizzati solo come contorni.
Una domanda: gli sviluppatori hanno dimenticato di includere tale caratteristica o l'hanno rimossa intenzionalmente?
Se è ancora possibile, si prega di specificare la funzionalità che lo permette.
Aiuto in MetaTrader 5 → Analisi → Oggetti → Forme → Ellisse
I parametri generali degli oggetti sono descritti nella sezione corrispondente.
Per riempire un oggetto con il colore delle sue linee, dovete attivare l'opzione "Disegna oggetto come sfondo" nella scheda "Generale".
Sì, capito, grazie.
Ho bisogno di impostare il flag OBJPROP_BACK su true.
Riscaricato e installato MT5 su un altro disco, aperto un nuovo conto demo su MetaQuotes-Demo. Versione 370.
Posso collegare gli EA dalla cartella Advisors, e ci sono solo file non compilati in formato mq5.
Ma sono attaccati al grafico e le loro proprietà sono disponibili nel tester.
Ora non c'è più bisogno di compilarli?
I miei Expert Advisors nei formati mq5 ed ex5 copiati nella cartella Experts non sono visibili nel navigatore e non sono disponibili nel menu "Inserisci-Experts".
La versione del sistema operativo è Vista 32 bit.
Il codice di Expert Advisor dalla cartella Examples - Moving Average.
Signori, qualcuno sa come calcolare l'incrocio del prezzo con una diagonale(linea di tendenza)
Da MT4 double level=(TimeCurrent()-T1)*(P2-P1)/(T2-T1)+P1;
Ci siamo capiti.
Ho trovato dove scaricare gli esperti.
Ho C:-Users\user\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\...