Errori, bug, domande - pagina 225
Agli sviluppatori.
Naturalmente questo non è direttamente collegato a MT5, ma è importante per il mio progetto attuale - Come ho capito, quando si chiudono diverse "posizioni" aperte (ordini) di un simbolo in MT4, gli ordini perdenti vengono processati per primi?
Cioè se ci sono 10 posizioni aperte (ordini aperti) in MT4, che saranno tutte chiuse dal server ad un certo prezzo, in quale ordine avverrà la chiusura?
PS
Sono specificamente interessato alla situazione del server MT4.
questo bug è presente dalla nascita di mt5 e non è stato ancora risolto =(
Se non mi sbaglio, è un bug da parte delle società di brokeraggio e nessuno se ne preoccupa, anche se ci sono alcune società di brokeraggio con conti reali - questo è uno dei motivi per cui mi sono raffreddato a MT5, perché non vedo il motivo di testare i miei codici su conti MT5
c'è anche un bug nel non disegnare la barra zero - solo la linea Ask mostra il prezzo corrente sullo schermo
Perché il grafico generato è così glitch?
Potete vederlo nello screenshot allegato:
- periodo m15
- Metà dello schermo è una candela giornaliera, l'altra metà è oraria
Questo non è un bug nel sistema, ma un problema organizzativo del broker che non ha caricato la storia corretta nei suoi database.
Connettiti al nostro server access.metatrader5.com:443 - tutta la storia lì è corretta.
e nell'immagine si può vedere che la data vicino alla linea verticale si fonde con la scala - nessuno dei due è visibile
Sì, dovrebbe essere così.
- Quando il doppio clic su un oggetto aprirà le sue proprietà come in 4?
- disegnare uno screenshot di un bug di questo server?
- ma questo è un bug evidente. l'uso della linea verticale risulta essere possibile solo in background
- cioè possiamo dimenticare la funzionalità precedente o ci sarà qualche casella di controllo per regolare il comportamento?
ultimo ma non meno importante:
- nella versione 4 il suggerimento, quando si trascina l'oggetto, veniva visualizzato nell'angolo in alto a destra, per qualche motivo è stato fatto in quello sinistro - è d'intralcio. all'inizio mi dava fastidio quando non era trasparente.
- Per qualche ragione, non sempre, ma spesso quando una linea di tendenza è attaccata a un grafico o la sua posizione è cambiata, il terminale diventa molto lento... Sembra che più ci si allontana dall'estremità destra del grafico, più si blocca... cioè si blocca per qualche secondo...
- ...e questa linea semplicemente scompare dopo aver cambiato la sua posizione e riappare in un paio di secondi... o si tira l'estremità, la si rilascia e vola via in mezzo al nulla... poi vola indietro... a volte...
- È ancora più divertente quando tutti gli oggetti sul grafico iniziano a volare avanti e indietro... Soprattutto all'inizio, quando si apre qualche TF per la prima volta.
Comunque, finora tutti i miei tentativi di aprire Five sono finiti in delusione... =(
- disegnare una schermata di bug da questo server?
Salve, cari sviluppatori. Nel linguaggio MKL5 c'è la funzione ArrayMaximum che cerca l'elemento massimo in un array numerico unidimensionale. Cosa ne pensate di fare una funzione simile per cercare gli indici massimi degli elementi in un array multidimensionale? In verità, ne ho bisogno. Grazie.
Sì, mostra l'errore esattamente dal server MetaQuotes-Demo, per favore.
In realtà la scala mostra che le candele sono giornaliere su m15
questo è il novembre '94... Non so a che ora sono le candele del giorno - ho appena premuto "sposta alla fine del grafico".
Che ne dite di implementarlo voi stessi?
1. Se non mi sbaglio l'Eur è stato introdotto ufficialmente nel 1999.
Ovviamente esisteva sperimentalmente anche prima, ma questo è un argomento a parte.
2. Da qualche parte (non ricordo dove) si diceva che per il campionato la storia era stata preparata dal 2005...