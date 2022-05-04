Errori, bug, domande - pagina 233
Quali sono gli insetti?
Il tester funzionava, ora dopo l'aggiornamento non ci sono nemmeno i parametri di Input nell'Expert. Ed erano...
Gli esperti non vengono messi sul grafico.
Quale esperto ha rilasciato un aggiornamento così stupido?
Cosa ha migliorato?
Cosa ha controllato?
Come ha consegnato il suo lavoro?
Come è stato accettato questo lavoro?
Come è stato reso pubblico questo "lavoro" comune?
Puoi scrivere al Service Desk e fargli sapere tutti i dettagli necessari?
Disattivare lo scorrimento automatico nel registro del tester non funziona.
Servono più dettagli.
Forse la ragione è che vengono visualizzate troppe voci?
1. le finestre in MT si sbriciolano dopo l'avvio del debugger:
era.
Dopo l'avvio del debugger
è diventato
2. Quando si esegue il tester attraverso i parametri con un elenco a discesa. Il tester esegue la lista normalmente.
Dopo la prima esecuzione "Run Single Test" La vista si trasforma in numeri e i valori impostati vengono abbattuti:
3. Si prega di fare, come MT4, che sarebbe possibile disattivare la visualizzazione del grafico alla corsa di prova, ma accumula un mucchio di grafici e poi sedersi e chiuderli, e per caso si può chiudere il set up desiderato.
La possibilità di impostare la velocità di rendering durante i test e, se volete, controllare l'opzione di non visualizzare il grafico.
5. Il concetto stesso di debugger è una curva, senza la possibilità di eseguire il debug sulla storia con la visualizzazione di un grafico testerabile. Quindi, inizio il debug e aspetto un tick, o, ancora meglio, nei fine settimana non funziona affatto sui tick. L'unica cosa che rimane da fare è cambiare l'Expert Advisor per lavorare sul timer per il debug. E non c'è niente da controllare senza la storia - bene, un tick è iniziato, bene, è stato avviato - nessun costrutto che dipenda dai cambiamenti di prezzo - cioè niente può essere controllato. L'unica cosa che rimane è scrivere avvisi ed eseguire nel tester per controllare ciò che scrive nel log. Beh, questo debugger non serve a niente allora. Potete almeno guardare qualcosa nella finestra del grafico in MT4 usando inform(). Ma qui stai praticamente scrivendo alla cieca.
3. Si prega di fare, come MT4, che sarebbe possibile disattivare la visualizzazione del grafico alla corsa di prova, ma accumula un mucchio di grafici e poi sedersi e chiuderli, e per caso si può chiudere il set up desiderato.
Se vuoi sarebbe meglio fare come in MT4, la possibilità di impostare la velocità di rendering durante il test e se vuoi selezionare la casella per non visualizzare il grafico.
6. Grazie per lo styler - molto utile.
Una richiesta: è molto scomodo e insolito quando la styler mette delle staffe così:
sarebbe molto più bello se lo styler mettesse le staffe così:
È difficile discutere su cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. Penso che sia una questione di abitudine e di gusto.
La soluzione migliore, secondo me, sarebbe quella di permettere all'utente di scegliere come disporre le parentesi, cioè aggiungere un altro parametro qui da qualche parte:
6. Grazie per lo styler - molto utile.
Una richiesta: è molto scomodo e insolito quando la styler dispone le staffe in questo modo:È difficile discutere su cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. Penso che sia una questione di abitudine e di gusto.
La soluzione più corretta, secondo me, sarebbe quella di far scegliere all'utente come disporre le parentesi, cioè aggiungere un altro parametro da qualche parte qui:
Assolutamente d'accordo. Questo è il motivo per cui non lo uso in MT5, anche se è molto utile, spesso devo formattare il nuovo codice a mano per renderlo più facile da scavare.
Negli IDE moderni c'è una personalizzazione di tutto questo, oltre a un set pronto di diversi stili standard.
Non dubito che MQ abbia intenzione di implementarlo, è una caratteristica troppo ovvia. Ci sono molte cose più importanti da fare in questo momento.