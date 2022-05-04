Errori, bug, domande - pagina 228
Salve. Ho intenzione di utilizzare la MT5 per l'analisi tecnica, cioè l'elaborazione dei dati in tempo reale. Voglio che sia veloce. Non sto pensando di fare trading su questo terminale, perché la piattaforma è nuova, ma perché non sulla demo? Non ho mai conosciuto un tempo così lungo. Non ho mai conosciuto un tempo così lungo. Le vostre informazioni sono utili. Sono attratto dalle possibilità di MT5. È possibile accedere facilmente all'ora e al calendario del sistema Windows tramite API e impostare che la barra non venga aggiornata. Non è certo una cosa, ma è molto importante. Il corretto funzionamento del programma comporta l'inserimento di vari controlli per garantire che i dati calcolati siano corretti, nel senso di non perdere soldi a maggior ragione. Se il programmatore non ha considerato qualcosa, ma avrebbe potuto farlo - di chi è la colpa?
Non posso fare a meno di rispondere, anche se non ho alcun desiderio di scrivere su questo forum:
Stavo anche progettando di usare MT5 per l'analisi tecnica, stanco di vagare tra i miei programmi su Delphi e i codici MT4 - ho iniziato a riscrivere tutto su MT5, e non sono venute solo difficoltà, ma veri e propri problemi: OOP limitato (può essere superato), l'impossibilità di creare il loro TF non standard (non poteva superare che era conveniente per me), l'impossibilità di scaricare i loro dati storici (ho sperato che gli sviluppatori manterranno la loro promessa e rivelare il formato dei dati.hcc-files - non ho visto questa informazione), il supporto di qualità solo per il server metaquotes e la mancanza di supporto da parte delle società di brokeraggio (non conveniente, perché devi fare trading su altri server - spesso server non sincronizzati tempo interno - diverse ombre di candela creano problemi per Expert Advisors), solo aggiornamenti assurdi di nuove build - sezioni di codice funzionanti smettono di funzionare, ecc.
Beh, se non c'è nessuno da incolpare, mi sento già in colpa per aver passato mezzo anno sulla piattaforma MT4/MT5 invece di studiare gli stessi nines, tradestation e così via.
MT5 è un grande vantaggio - forte compilatore, modello Windows guidato dagli eventi, permette di creare codici non inferiori al livello di C++ e Pascal/Delphi
Sono subito d'accordo con te, se qualcuno ne ha bisogno - sì, voglio molto dalle piattaforme gratuite, e non separo affatto mosche e cotolette)))
di nuovo non tu, non la tua azienda e l'hanno fatto tutto....
È incredibile quanto spesso la gente spegne la propria percezione critica della realtà.
Ma se si scava più a fondo, c'è solo una ragione: lamentarsi di chi è più vicino e dove, piuttosto che chi è in difetto e chi è responsabile.
Ancora una volta, tutti noi facciamo in modo che un enorme strato di compiti sia nel client che nel server sia risolto automaticamente. Ma se un amministratore importa le citazioni sbagliate con le sue mani, allora non possiamo prendere la sua storia e sostituirla con un'altra.
Descrivete chiaramente il problema sul forum del particolare broker o scrivete al loro supporto tecnico.
OK, sono d'accordo con te - non è colpa tua, sono tutti rappresentanti inetti del DC, non mi fa sentire meglio - perché finora ho perso la fiducia nella piattaforma in generale, su MT5 non c'è un supporto di qualità da parte del DC, e su MT4 non c'è un forum russo, dove non griderebbero in ogni post imbrogliando DC, tutto non funziona perché il DC lo ha reso tale, e le meta-citazioni li aiutano
Questa è la realtà.
Forse non percepisco bene la realtà? Sono d'accordo - la mia opinione per te è solo un lamento di un altro utente o programmatore, non rispondere al mio post, non chiedo o pretendo
Sono due documenti diversi e hanno due scopi diversi.
Avete bisogno di una specifica per descrivere esplicitamente tutti i costrutti del linguaggio punto per punto. Per esempio, una specifica per C#. In realtà, prenderei la specifica in C++ come esempio, è più rigorosa e non ambigua, ma non riesco a trovare il riferimento al volo.La specifica è necessaria per poterla aprire e dire allo sviluppatore che 1.3.5 dice una cosa e il compilatore ne genera un'altra. Non esiste, c'è il Manuale... del viaggiatore della galassia MQL5
A proposito, non è una cattiva guida, in alcuni punti è scritta molto bene, ma non è una specifica.
OK, senza offesa, io stesso odiavo scrivere la documentazione del software, e spesso dovevo farlo, e anche in inglese. Ma devi fare la corsa in tempo, probabilmente è ancora troppo presto, devi prima eliminare i bug. Sto giudicando dal tuo forum sugli errori, altrimenti ricomincerai a gridare la mia acrimonia.
Ho intenzione di finire questa serie di cast, perché per i principianti della programmazione, e per coloro che hanno solo conoscenze di programmazione MQL4, non è chiaro cosa sia OOP e perché sia necessario.
Oh caro, chiedo delle specifiche e mi danno un link al manuale... Cercate di capire la differenza tra Guida dell'utente e Specificazioni linguistiche.
Tutte le informazioni sul linguaggio sono disponibili nell'enorme e crescente documentazione di MQL5. Inoltre, l'intera comunità MQL5.community è costruita per aiutare i commercianti e gli sviluppatori.
Nessun altro linguaggio di programmazione al mondo offre una tale ricchezza di documentazione e informazioni.
A proposito di spec: il 99,99% dei nostri visitatori non ha abbastanza conoscenze per leggere una spec pura (per compilatori) del linguaggio di programmazione. Hai fatto un punto eccellente sul livello generale degli sviluppatori che non vogliono sapere e scrivere nulla.
IgorM:
La vostra azienda è nuova in questo mercato? Non puoi permetterti di fare qualità, ed essere responsabile non solo per il lato client, ma anche per il lato server? Non mi interessa come utente come sarà - anche fisicamente versare la storia di qualità su floppy disk da 5.25". Per quanto riguarda le domande al broker - perché? Ho contattato più volte il servizio di supporto, probabilmente sono stato fortunato con persone incompetenti che non possono aiutare in questioni tecniche - e nella parte MT5 rispondono - questa piattaforma di trading è in modalità di test e non possiamo ancora fornire informazioni specifiche su di essa.
1. Sull'essere responsabile del broker/dealer:
Immaginate una situazione in cui VOI (solo VOI) venite in una rispettabile banca svizzera e chiedete di essere lasciati entrare nel caveau principale per un'ora (senza testimoni), tenendo diverse borse nelle vostre mani.
Oppure ecco una seconda opzione: chiedete di poter accedere al loro software per un paio di giorni, accesso fisico all'hardware.
Sappiamo tutti come finisce qui.
2. La domanda non dovrebbe essere per il broker, ma per voi - perché?
Perché aprire un conto reale con il broker? Perché depositare i vostri soldi di sangue in questo broker?
3. Perché vuoi aprire un conto reale con questo broker?
Purtroppo, il nostro team di supporto nella maggior parte dei casi è solo superficialmente a conoscenza delle caratteristiche del prodotto appena introdotto (questo vale non solo per MT5). E spesso rispondono con frasi generiche.
Ho già avuto alcune situazioni in cui la configurazione del server di Alpari ha mostrato alcune stranezze e incongruenze, e tutti hanno dato la colpa a MT5 all'inizio. Quando siamo arrivati in fondo abbiamo scoperto che si trattava di un problema con le impostazioni del server di Alpari.
IgorM:
Non sei offeso che anche la famosa Alpari abbia rimosso la pubblicità della tua MT5 dalle pagine di selezione della piattaforma di trading? E sul forum mql4 la gente si sta scervellando sul divieto dei lotti con il passaggio alla MT5 e che la MT4 non è più supportata nemmeno dagli sviluppatori, imho - solo le vostre difficoltà organizzative e rovinare il prestigio della piattaforma - perché rilasciare una piattaforma di trading piena di bug sia dai DC che dagli sviluppatori?
4. Se mettere o non mettere la pubblicità è probabilmente il business delle società di intermediazione. Il fatto rimane il fatto - Alpari ha lavorato con MT5 per un bel po' di tempo e secondo me ha abbastanza successo nel testare questa piattaforma.
Quindi dimostra che sono interessati ad esso.
Ognuno fa esattamente quello che deve fare, rispettando i propri interessi. Cosa c'entrano le lamentele?
5. La mancanza di locomotive è stata annunciata in anticipo. E questo è un problema globale? Ci sono broker che hanno deciso di abbandonare completamente MT4 e passare a MT5?
6. Per quanto riguarda "non supporta" - Che dire delle ultime due versioni di MT4? Forse c'è una dichiarazione da qualche parte da parte dei rappresentanti di MQ che tra 2 anni tutti dovranno passare a MT5 su base obbligatoria?
Se la memoria non mi inganna, Alpari non ha intenzione di separarsi da MT4 (almeno secondo loro "fino all'ultimo cliente").
7. Quanto sia grezza la piattaforma e se sia adatta al trading reale è, mi sembra, un argomento a parte. E questo sta al broker e al trader decidere. Vengono già aperti dei conti reali, quindi almeno c'è chi pensa che la piattaforma sia un successo.
PS
E ora più in dettaglio, come esempio.
Prendiamo questo post
Perché viene generato un grafico così glitch?
Nello screenshot allegato si può vedere:
- periodo m15
- Metà dello schermo è occupato dalle candele giornaliere, l'altra metà da quelle orarie
Mi chiedo come lavoreranno gli EA su di esso.
questo bug esiste dalla nascita di mt5 e non è stato ancora risolto =(
E come ti piace. Sto già parlando del fatto che l'argomento è stato discusso 30 volte, non dirò nulla sulla risposta dei rappresentanti di MQ sul problema.
Ma su quale server (a quale broker) è apparsa questa immagine non c'è bisogno di specificare? Forse MQ "accennerà" al loro supporto clienti sul problema (se non ne sono a conoscenza) ... :)
Dobbiamo dichiararlo come un "glitch" o un "bug"? maestoso: devo dichiararlo come un "bug" o come un "bug"?
Perché confonde le mosche con le cotolette?
Gli errori dei terminali sono una cosa.
I difetti del broker sono un'altra cosa.
Se il broker non ha storia - cosa c'entra MQ?
Sto parlando con il supporto del broker di recente. Ho chiesto: perché c'è così poca storia, non più di 2 mesi anche per le major? - (è su MT4).
La risposta è che abbiamo più di 700 simboli e il terminale MT4 non può memorizzare più di 2 mesi di storia. Ho detto loro: "Ehi, voi, questo non è un problema di MT, questo è il problema della vostra azienda che ha deciso di limitare la storia per gli strumenti. Ecco, hanno iniziato a parlare in modo diverso.
State figurativamente dicendo a BMW che l'auto non è comoda da guidare nel villaggio di Razdolbaevo e che regolarmente buttate via un sacco di soldi per riparare la sospensione.
Forse dovresti trasferirti in un altro villaggio dove le strade sono migliori.
+1
Io lo sposterei, la sospensione è più importante...
E che dire di questo. Sto già parlando del fatto che il problema è stato discusso 30 volte, tacerò sulla risposta dei rappresentanti di MQ a questo problema.
Ma su quale server (a quale broker) è apparsa questa immagine non è necessario specificare? Forse MQ "accennerà" al loro supporto clienti il problema (se non ne sono a conoscenza) ... :)
Dovete dichiarare che si tratta di un "glitch" , "bug" e un difetto della piattaforma di trading?
Il tuo Expert Advisor sta lavorando su un timeframe m15, e improvvisamente ottiene una candela oraria o giornaliera ... è normale?
Per quanto riguarda il doppio controllo, qualcuno ha scritto... beh, in mt4 era sufficiente controllare l'assenza di candele... ma come determinare programmaticamente che hai una candela di un altro timeframe è un mistero per me.
Dovrete scavare 220 pagine per scoprire se è stato discusso o no? Ne dubito...
Non ho intenzione di scrivere al broker ... perché so già la risposta: non abbiamo un minuto di quotazione... quindi godetevi l'orario e giornaliero su m15 ... hahaha...
le mie altre domande non hanno ancora avuto risposta... anche dai "ragazzi intelligenti"
Se hai la sensazione che la cosa principale è attaccare il mercato, e non vuoi sbagliare, e non devi fare nulla di personale, come si dice... Sto passando attraverso 15 build e scavando mt5, perché è molto interessante guardare più a fondo nella storia su diversi timeframe... Ma non posso ancora usarlo, purtroppo... non ho voglia di aspettare qualche secondo che la linea cambi idea... rimbalzerà e andrà dove l'ho messa)
Sto pazientemente aspettando le nuove costruzioni e spero che dando la priorità ai robot commerciali, MQ non si dimentichi delle persone )
MQ è come Windows... tutti dicono qualcosa di brutto ma lo usano lo stesso... perché non c'è un'alternativa degna... ciao Linuxoids )
È un peccato che un tale talento stia scomparendo in te - dovresti trovarti un lavoro alle metacquote, risolverebbe di sicuro tutti i tuoi problemi, mentre Renat ha scritto per metà della notte - "ma è ancora lì":
Non so se è la MT5 con i bug o se non ci sono buoni amministratori e bionde nel dipartimento di supporto. Ciò che è interessante, Renat ha spiegato i primi due problemi, e ora tu... "...e tu vieni a spiegare il terzo problema al volo.
Mi è venuta in mente l'analogia con l'industria automobilistica, la situazione con MT5 è simile a quella di AvtoVAZ - hanno investito un sacco di soldi nello stabilimento e fanno buone auto, ma c'è un problema: queste auto sono comprate da idioti disonesti che si rompono in mano ma non sanno guidare.
SZS: La mia prima auto era nazionale, non ne comprerò un'altra - voglio vivere
Penso ancora che sia un bug: hai un EA che lavora su un timeframe m15 e improvvisamente ottiene una candela oraria o giornaliera... è normale?
Per quanto riguarda il doppio controllo, qualcuno ha scritto... beh, in mt4 era sufficiente controllare l'assenza di candele... ma come determinare programmaticamente che hai una candela di un altro timeframe è un mistero per me.
Dovrete scavare 220 pagine per scoprire se è stato discusso o no? Ne dubito...
Non ho intenzione di scrivere al broker ... perché so già la risposta: non abbiamo un minuto di quotazione... quindi godetevi l'orario e giornaliero su m15 ... hahaha...
le mie altre domande non hanno avuto risposta... Nemmeno dai "ragazzi intelligenti".
1. Per quanto riguarda questa situazione.
Quando un EA "vede" candele di un'ora invece di quelle di 15 minuti nella storia, forse non è normale (ma non è un problema di trading complesso, e certamente non è un problema dello sviluppatore).
Questo è, come è stato giustamente notato, un problema delle società di brokeraggio (e non entreremo nei dettagli del perché la società di brokeraggio non ha caricato la storia di alta qualità sul server).
E secondo me, qualsiasi EA dovrebbe gestire queste situazioni nel suo codice, e il programmatore o il cliente del codice dovrebbe decidere cosa fare in questa situazione.
2. Se c'è una certa domanda e qualcosa è un mistero, bisogna porla su questo argomento. Non importa quanto logicamente o illogicamente sia formulato il post.
Lo capiremo strada facendo. Ma appena si incontra una difficoltà così immediatamente gridando in tutta la rete - "Bug!!!", "La colpa è degli sviluppatori!!!", "Lokov no software giù per lo scarico!!!" ecc.
3. Non solo lo farò, l'ho fatto. E per una ricerca veloce c'è un motore di ricerca, basta ricordarsi di usarlo e sapere almeno approssimativamente cosa si sta cercando.
3 - si prega di puntare il dito sulla discussione, quale query è nella ricerca e quanto tempo ci è voluto per trovarla? è stato piacevolmente sorpreso dal post - peccato che ci siano poche persone così... I "furbi" cercano sempre di inviare una ricerca...
2 - ripetere le domande o usare il motore di ricerca? )
1 - mt4 non aveva queste sciocchezze, quindi il 5 si è aggiunto al casino... Stavo guardando con i miei occhi e se avessi eseguito solo l'EA, non avrei mai saputo del problema...
toall: Vi prego di capire che nessuno sta cercando il colpevole, è solo che come trader o anche utente di qualsiasi altro programma, voglio farlo funzionare e fare ciò per cui è stato progettato, non per ricontrollare i risultati del suo lavoro...
Comunque, per quanto riguarda le candele, lascia perdere... Non vedo il motivo di discuterne ulteriormente...