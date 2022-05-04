Errori, bug, domande - pagina 224

È in arrivo una nuova build con una serie di correzioni nell'area degli agenti remoti. Cambieremo la frequenza dei sondaggi per gli agenti "morti".

La gestibilità delle liste di agenti sarà migliorata, dato che l'uso di massa delle risorse remote è in arrivo nel prossimo futuro. Come minimo, aggiungeremo una modalità "Group Agents", in modo che gli agenti dallo stesso indirizzo IP siano collassati in uno solo.

Attualmente le operazioni di gruppo sugli agenti dedicati funzionano + c'è un'opzione per attivare/disattivare intere partizioni:


 
È in arrivo una nuova build con una serie di correzioni nell'area degli agenti remoti. Cambieremo la frequenza dei sondaggi per gli agenti "morti".

La gestibilità delle liste di agenti sarà migliorata, dato che l'uso di massa di risorse remote è in arrivo nel prossimo futuro. Come minimo, aggiungeremo una modalità "Group Agents", in modo che gli agenti dallo stesso indirizzo IP siano collassati in uno solo.

Attualmente le operazioni di gruppo sugli agenti dedicati funzionano + c'è un'opzione per attivare/disattivare intere partizioni:

Ecco un'altra cosa da aggiungere "Crea partizione", "Elimina partizione" sarebbe fantastico.
 

La scheda "Notizie". La visualizzazione delle notizie è molto scomoda (la dimensione non viene salvata), bisogna allungare la finestra a una dimensione più comoda ogni volta che la si riapre.

 
Nel tester, aggiungete un conto alla rovescia che mostra quanto tempo manca alla fine dei risultati del tester. MT4 ha questo.
 
Nel tester, aggiungete un conto alla rovescia che mostra quanto tempo manca alla fine dei risultati del tester. MT4 ha questo.
si può vedere questo se si minimizza il tester a una linea (doppio clic sulla linea a schede a destra di Agents | Log)
 
Potete vedere questo se minimizzate il tester a una linea (doppio clic sulla linea a schede a destra di Agents | Log)

Questo tempo non può essere visualizzato ancora più in basso? Mettilo accanto a"Profilo attuale". Allora, non ci sarebbe bisogno di fare doppi clic inutili.
 
Il cursore "Posizione fissa del grafico", che si trova in basso a sinistra, non funziona correttamente sui grafici. L'ho usato spesso in MT4 quando analizzavo le operazioni eseguite trascinandolo al centro del grafico, in modo che quando si cambiava il timeframe il punto richiesto sul grafico sarebbe stato al centro. Ma in MT5 quando si cambia il timeframe il grafico continua a spostarsi. Si prega di correggere questo errore.
Professionisti di MQL5, aiuto!

La mia situazione è semplice: una classe ha il seguente attributo

CSymbolInfo *m_symbols[].

Come inizializzarlo dall'esterno?

Naturalmente posso scrivere la funzione Init(....,CSymbolInfo *symbols[],...),

ma si scopre che i parametri non possono essere passati in questo modo. In questo caso appariranno le seguenti idee

1. Usare un array di oggetti CSymbolInfo m_symbols[] invece di un array di puntatori nella classe e nella funzione di inizializzazione. Ma questa soluzione non è adatta perché poi è necessario copiare questi oggetti in programma esterno:

CSymbolInfo *sym;

sym = nuovo CSymbolInfo;

sym.Name("EURUSD");

gSymbols[s++] = sym; // copiando nel caso non sia un array di puntatori, ma un array di oggetti, - impossibile!

E non c'è una funzione per copiare un oggetto nella classe CSymbolInfo.
2. Memorizzare tutti i puntatori nell'array della classe CArrayObj. Questo è anche impossibile perché la classe CSymbolInfo non è un discendente della classe CObject.
3. Inizializzare questo array all'interno della classe. Fondamentalmente, è un cattivo approccio, anche se lo si può incontrare spesso. In questo caso il principio di incapsulamento è violato.

Come risolvere il mio problema?

Devo essermi perso qualcosa.

Apprezzerei qualsiasi risposta.

 
Buon pomeriggio.

Professionisti di MQL5, aiuto!

La mia situazione è semplice: una classe ha il seguente attributo

CSymbolInfo *m_symbols[].

Come inizializzarlo dall'esterno?

Naturalmente posso scrivere la funzione Init(....,CSymbolInfo *symbols[],...),

ma si scopre che i parametri non possono essere passati in questo modo. Appariranno le seguenti idee

1. Usare un array di oggetti CSymbolInfo m_symbols[] invece di un array di puntatori nella classe e nella funzione di inizializzazione. Ma questa soluzione non è adatta, perché poi in programma esterno c'è bisogno di copiare questi oggetti:

CSymbolInfo *sym;

sym = new CSymbolInfo;

sym.Name("EURUSD");

gSymbols[s++] = sym; // nessuna

copia se è un array di oggetti, non un array di puntatori! E non c'è una funzione per copiare un oggetto nella classe CSymbolInfo.
2. Memorizzare tutti i puntatori in un array della classe CArrayObj. Questo è anche impossibile perché la classe CSymbolInfo non è un discendente della classe CObject.
3. Inizializzare questo array all'interno della classe. Fondamentalmente, è un cattivo approccio, anche se lo si può incontrare spesso. In questo caso il principio di incapsulamento è violato

Allora, come risolvere il mio problema?

Devo aver frainteso qualcosa.

Sarò grato per qualsiasi risposta.

Potete provare nel seguente modo:

CSymbolInfo m_symbols[10];

CSymbolInfo* gSymbols[10];

//--- copiando

for(int i=0;i<10;i++)

gSymbols[i] = GetPointer(m_symbols[i]);

 

perché il grafico generato è così glitch?

Potete vederlo nello screenshot allegato:

- periodo m15

- Metà dello schermo è una candela giornaliera, l'altra metà è oraria

Posso solo immaginare come gli Expert Advisors lavoreranno su di esso...

Non ho visto questo bug dalla nascita di mt5 e non è stato ancora risolto =(

Vedo anche nell'immagine che la data vicino alla linea verticale si fonde con la scala - non riesco a vedere nessuno dei due

cogliendo anche questa occasione, vorrei salutare la ma... per chiedere:

- quando il doppio clic su un oggetto funzionerà finalmente per aprire le sue proprietà, come in 4?

