Errori, bug, domande - pagina 224
È in arrivo una nuova build con una serie di correzioni nell'area degli agenti remoti. Cambieremo la frequenza dei sondaggi per gli agenti "morti".
La gestibilità delle liste di agenti sarà migliorata, dato che l'uso di massa delle risorse remote è in arrivo nel prossimo futuro. Come minimo, aggiungeremo una modalità "Group Agents", in modo che gli agenti dallo stesso indirizzo IP siano collassati in uno solo.
Attualmente le operazioni di gruppo sugli agenti dedicati funzionano + c'è un'opzione per attivare/disattivare intere partizioni:
Cari sviluppatori!
La scheda "Notizie". La visualizzazione delle notizie è molto scomoda (la dimensione non viene salvata), bisogna allungare la finestra a una dimensione più comoda ogni volta che la si riapre.
Nel tester, aggiungete un conto alla rovescia che mostra quanto tempo manca alla fine dei risultati del tester. MT4 ha questo.
Potete vedere questo se minimizzate il tester a una linea (doppio clic sulla linea a schede a destra di Agents | Log)
Questo tempo non può essere visualizzato ancora più in basso? Mettilo accanto a"Profilo attuale". Allora, non ci sarebbe bisogno di fare doppi clic inutili.
Buon pomeriggio.
Professionisti di MQL5, aiuto!
La mia situazione è semplice: una classe ha il seguente attributo
CSymbolInfo *m_symbols[].
Come inizializzarlo dall'esterno?
Naturalmente posso scrivere la funzione Init(....,CSymbolInfo *symbols[],...),
ma si scopre che i parametri non possono essere passati in questo modo. In questo caso appariranno le seguenti idee
Come risolvere il mio problema?
Devo essermi perso qualcosa.
Apprezzerei qualsiasi risposta.
Potete provare nel seguente modo:
CSymbolInfo m_symbols[10];
CSymbolInfo* gSymbols[10];
//--- copiando
for(int i=0;i<10;i++)
gSymbols[i] = GetPointer(m_symbols[i]);
perché il grafico generato è così glitch?
Potete vederlo nello screenshot allegato:
- periodo m15
- Metà dello schermo è una candela giornaliera, l'altra metà è oraria
Posso solo immaginare come gli Expert Advisors lavoreranno su di esso...
Non ho visto questo bug dalla nascita di mt5 e non è stato ancora risolto =(
Vedo anche nell'immagine che la data vicino alla linea verticale si fonde con la scala - non riesco a vedere nessuno dei due
cogliendo anche questa occasione, vorrei salutare la ma... per chiedere:
- quando il doppio clic su un oggetto funzionerà finalmente per aprire le sue proprietà, come in 4?