Errori, bug, domande - pagina 229
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ancora una volta, facciamo tutto per risolvere automaticamente un enorme strato di problemi sia nel client che nel server. Ma se un amministratore importa le citazioni sbagliate con le sue mani, non possiamo prendere la sua storia e sostituirla con un'altra.
Descrivete chiaramente il problema sul forum del particolare broker o scrivete al loro supporto tecnico.
Renat, non funziona correttamente PER PROGETTO! compreso sul server metaquote!
La persona ha scelto 5 minuti. scorre indietro nel tempo. Il 1999 è passato, i 5 minuti sono finiti, le barre orarie hanno iniziato a mostrare, le barre orarie sono finite, le barre giornaliere hanno iniziato a mostrare. È un marasma! E questo è come funziona anche sul server demo di MetaQuotes!
Se avete esaurito le barre sul periodo del grafico, non dovreste mostrare le candele su timeframe superiori!
3 - metti il dito nella discussione, quale query ha cercato e quanto tempo ha impiegato per trovarla? è stato piacevolmente sorpreso dal post - peccato che ci siano poche persone così... I "furbi" cercano sempre di inviare una ricerca...
Facile. Ecco cosa facciamo: nella casella di ricerca, inseriamo "Quote History" e chiediamo al motore di ricerca di trovarci tutto sull'argomento. Nella quarta pagina, vediamo la seguente immagine
Uno qualsiasi dei post evidenziati vi porterà a una discussione su un problema simile con i bar nella storia. Il post 35 è mio a proposito.
A partire da questi post e di seguito tutto è descritto in dettaglio e in modo abbastanza popolare.
Secondo me Renat ha descritto tutto in dettaglio qui:
1
Per tutta la mia vita i server hanno avuto una funzione per sincronizzare la storia da altri server. È molto più facile in MT5.
Molto probabilmente per motivi amministrativi. Dal punto di vista tecnico è tutto possibile.
PS
Mi ci sono voluti circa 5 minuti per trovarlo, anche se sapevo cosa cercare e dove cercare. Non posso credere che la discussione sul tema "bug con cronologia delle citazioni" non sia stata trovata per 30 minuti (il tema è stato sollevato molte volte, vorrei aver aperto un thread separato)...
C'è un errore nella nuova build 362(02.12.2010)? Inaspettatamente la funzione CopyTime, terza variante, ha smesso di funzionare. Lo script dà
2000
2000
-1
La storia è caricata, è presente sul grafico. Nella build precedente tutto funzionava.
Rimango della mia opinione: è un bug. Hai un EA che lavora su un timeframe m15 e improvvisamente ottiene una candela oraria o giornaliera... è normale?
Gli sviluppatori hanno inizialmente annunciato che per evitare discrepanze nei TF e per una memorizzazione più compatta dei dati, la storia di tutti i TF sarà ripristinata dalla storia di M1.
L'idea è stata implementata - la storia è restaurata da M1, ma poi si è scoperto che le società di intermediazione non hanno una storia così profonda di M1 e cosa dovremmo fare?
La soluzione di MQ è logica, ma non è molto conveniente per i commercianti che vogliono scherzare con questa storia.
A Renat
Ho suggerito una soluzione in precedenza e la ripeto ancora una volta, nel caso in cui gli sviluppatori se la siano persa: dovresti inserire i dati relativi alla prima data di ogni TF nella struttura del file di cronologia. Così sarete in grado di tracciare la fine della storia nativa del TF richiesto. Può essere usato sia per visualizzare i dati del vecchio TF sul grafico che per dare questi dati secondo le funzioni di mql5.
Il TF in MT5 è 21, significa che durante la formazione della storia dovremmo salvare 21 date della storia del TF, questa quantità di informazioni non influenzerà la dimensione del file, ma semplificherà notevolmente il lavoro con la storia.
Oggi è il 12.12.2010. Ancora non funziona...
Questo bug introdotto durante la fase di ottimizzazione è già stato risolto. Una build rivista sarà rilasciata lunedì.
Mi dispiace per l'inconveniente, ho esagerato...
Tutte le informazioni sul linguaggio sono disponibili nell'enorme e crescente documentazione sul linguaggio MQL5. Inoltre, l'intera comunità MQL5.community è progettata per aiutare i commercianti e gli sviluppatori.
Nessun altro linguaggio di programmazione al mondo offre una tale ricchezza di documentazione e informazioni.
A proposito di spec: il 99,99% dei nostri visitatori non ha abbastanza conoscenze per leggere una spec pura (per compilatori) del linguaggio di programmazione. Hai fatto un punto eccellente sul livello generale degli sviluppatori che non vogliono sapere e scrivere nulla.
Ho scritto che la comunità MQL5 non scriverà librerie standard per voi. Ho dato 2 ragioni - il basso livello medio dei trader-programmatori e la mancanza di motivazione della comunità, e specialmente dei suoi migliori membri, a scrivere un codice open source per una piattaforma commerciale chiusa.
E perché non si pagano soldi per sviluppare le classi giuste, come si pagano gli articoli?
Per esempio, "MQL5 Reference / Standard Library / Classi per l'organizzazione dei dati" - c'è molto da aggiungere, come tabelle hash, code, pile. Non mi riferisco alla guida, ovviamente, ma al codice.
Gli sviluppatori hanno inizialmente dichiarato che per evitare discrepanze in diverse TF e per una memorizzazione più compatta dei dati, la storia di tutte le TF sarà ripristinata dalla storia di M1.
L'idea è stata implementata la storia è restaurata da M1, ma poi si è scoperto che le società di intermediazione non hanno una storia così profonda di M1 e cosa devo fare?
La soluzione di MQ è abbastanza logica, solo che non è molto conveniente per i commercianti che sono ingannati da una tale storia.
Più visito questo forum, più mi viene il dubbio su quale pianeta del Sole si trovi questo forum?
Qual è la logica? Perché avete bisogno di tali informazioni che non corrispondono alla realtà? è più logico informare il codice Expert Advisor e visualizzare sul grafico l'informazione che non ci sono dati, errore o NULL, EMPTY, EMPTY_VALUE
seguendo la tua logica, se un commesso non ha il resto di 10 copechi, dovrebbe darmi 10p o 100p di resto
Perché ho bisogno di un tale terminale quando non posso fare trading e non posso fare analisi tecnica? Non dirò nulla sul compilatore - ha più vantaggi che svantaggi.
ZS: Forse non ne sono a conoscenza, ma se danno dei bonus a chi canta le lodi per le meta-citazioni - allora mi scuso.
più visito questo forum, più mi viene il dubbio su quale pianeta del sole si trovi questo forum?
Qual è la logica? Perché avete bisogno di queste informazioni che non corrispondono alla realtà? è più logico segnalare nel codice Expert Advisor e visualizzare sul grafico l'informazione che non ci sono dati, errore o NULL, EMPTY, EMPTY_VALUE
con la vostra logica, se un venditore in un negozio non ha il resto di 10 copechi, allora dovrebbe darmi 10p o 100p in resto
ZS: forse non ne sono a conoscenza, ma se quelli che cantano ditirambo per methaqvot danno dei bonus - allora mi scuso
Avete una ricetta specifica per farlo?
Ho dato il punto di partenza da cui ballano le Meta Quote (tutti i TF sono ripristinati da M1),
come fanno gli sviluppatori in questa situazione se non c'è abbastanza storia M1 per visualizzare il TF mensile?
E sicuramente si scatenerebbe un polverone se si avesse una Settimana solo dall'inizio dell'anno.
Se non avete notato che oltre a quello che avete chiamato i rinvii c'è anche un consiglio pratico per correggere la situazione.
Finora non hai fatto altro che lamentarti.
Hai una ricetta specifica su come farlo?
Ho dato un punto di partenza da cui MetaQuotes ha ballato (tutti i TF sono ripristinati da M1),
Come fanno gli sviluppatori a gestire questa situazione se non c'è abbastanza storia di M1 per visualizzare il TF mensile?
E sicuramente si scatenerebbe un putiferio se si avesse solo la Settimana dall'inizio dell'anno.
Se non l'avessi notato, oltre alle cose che hai chiamato "diffamazione", nel post ci sono consigli pratici su come risolvere la situazione.
Finora non c'è altro che lamentele da parte vostra.
come fare? elementare - visualizzare nel tester, come in MT4 nel TestGenerator: errore di dati non abbinati (limite di volume 5008 a 2010.11.16 10:00)
non fare un buco nel grafico, perché questa visibilità? causa più problemi che benefici
Non ho lamentele da parte mia - ma per discutere dei bug della piattaforma MT5 - da cui mi aspettavo un linguaggio di programmazione forte e un terminale di trading per fare trading, ripeto ancora una volta: nessuna domanda al compilatore - per me è il migliore di tutto ciò che è disponibile gratuitamente, ma il terminale non mi ha sorpreso con i suoi errori, ma piuttosto scoraggiato dal fare qualcosa su MT5.
Imho il terminale MT5 è una "scatola nera con un mouse" - a che punto decide di aggiornare? cosa ha mostrato sul grafico? cosa ha mostrato sullo storico? come confrontare i dati storici con altri provider? un ....
E possiamo scrivere molte domande come questa - questo terminale non è progettato per lavorare con il denaro? La precisione non è necessaria qui? Avete bisogno solo dell'apparenza/imitazione del lavoro?
Forse per te l'analisi tecnica riguarda lo sviluppo di indicatori belli, piacevoli all'occhio, io ho compiti leggermente diversi, non posso nemmeno essere sicuro nell'analizzare le opzioni dal CME usando MT5, perché è necessaria la precisione, non i bei disegni
Non è un caso che sto scrivendo qui il secondo giorno praticamente la stessa cosa - perché per qualche motivo i bug del compilatore vengono eliminati, ma il fatto che il terminale stesso con i suoi bug e i DT lenti in un poro non è visibile a nessuno? Allora perché abbiamo bisogno di una tale piattaforma? Per dilettarsi con conti demo o conti in centesimi?
come fare? elementare - visualizzare nel tester, come in MT4 nel TestGenerator: errore di dati non abbinati (limite di volume 5008 a 2010.11.16 10:00)
non fare un buco nel grafico, perché abbiamo bisogno di questa visibilità? causa più problemi che benefici