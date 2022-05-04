Errori, bug, domande - pagina 99
No.
Se avete creato una variabile int i;, perché non l'avete inizializzata? Infatti, tu stesso hai detto "non mi interessa cosa c'è in questa variabile" e ti sei ritrovato con della spazzatura dentro.
Il modo corretto è int i=0;Sì, è vero - potete creare tali variabili all'interno di un blocco.
Si prega di postare un pezzo di codice in servisdesk dove si verifica questa situazione.
L'ho postato per intero (codice), (quando questa linea con questo carattere "&" dichiara completamente un errore, e se si rimuove completamente questo carattere dalla stringa, tutto funziona... O almeno la metà della stringa per commentare allora funzionerà con questo carattere MA!!! La lunghezza della stringa di 159 caratteri. Che cosa è poi????) e provare a dichiararlo su Windows 7 64 bit (questo è importante) perché l'errore si verifica proprio su di esso, anche se prima di questo Bild 306 ho 15 builds tutto funzionava bene, su 305 - ho lavorato con questo codice una settimana su questa versione di Windows tutto andava bene.
Sono due giorni che scrivo al Service Desk e non riesco a concludere nulla...
P/S. Mi hanno già informato che ci stanno lavorando... (via ServiceDesk).
Citazioni il giovedì 00:00 - 24:00. Venerdì 00:00 - ~22:45 .
Come posso ricevere queste informazioni?
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Restituisce "2010.08.17 15:44:31 ora (GBPJPY,H1) 1970.01.01 00:00:00-1970.01.02 00:00:00"
Cos'è session_index, // numero di sessione, come faccio a conoscere questo numero?
Vedere l'articolo Limitazioni e controlli negli EA
2010.08.17 17:35:37 time (EURUSD,H1) Monday: session index=0 start=00:00 finish=23:59:59
2010.08.17 17:34:58 (EURUSD,H1) Friday: session index=0 start=00:00 finish=23:59:59
session_index è sempre zero
Ancora non capisco perché l'indice di sessione!?
Oltre allo 0 è sempre falso.
Dedicato agli sviluppatori ...
Voi ragazzi almeno avreste avvertito se date un'opportunità che prima in linea di principio non era possibile.
Ho sprecato ventiquattr'ore per cercare di prendere questo bug.
Non dirmi che va bene, certo che lo so, ma ho sprecato 24 ore solo perché sono abituato al fatto che con questo
Sono abituato a farmi dare un errore dal compilatore.
Non c'è nessun errore. Nel prossimo aggiornamento, ci sarà un avviso che l'espressione non è logica.
Esiste una terminazione forzata della funzione OnTester()
o perché la storia delle transazioni prima della funzione personalizzata esiste e restituisce zero dopo :
Quali funzioni non funzionano nel tester?
come può il tester (durante l'ottimizzazione) segnalare all'esterno che qualcosa non va (avvisi di stampa, niente funziona) ?
Non lo capisco, per niente.
Perché: non è finita alle 24:00 di venerdì.
O cosa?
Vedere l'articolo Restrizioni e controlli negli EA
E perché session_index++; se session_index=1 è già falso: