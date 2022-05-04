Errori, bug, domande - pagina 12
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Durante la notte ho notato una cosa molto strana, l'ora di inizio del bar si riflette con un errore - l'errore era più di un minuto. Ora voglio controllarlo e ho fatto un indicatore di provaLog
2010.06.18 10:42:03 prov_tick (EURUSD,M1) tick #=6 i=50558 c=1.23797 time[i]=2010.06.18 08:41:00 time=2010.06.18 08:42:05 delta=5
2010.06.18 10:40:59 prov_tick (EURUSD,M1) tick #=5 i=50557 c=1.23848 time[i]=2010.06.18 08:40:00 time=2010.06.18 08:41:01 delta=1
2010.06.18 10:40:01 prov_tick (EURUSD,M1) tick #=4 i=50556 c=1.23862 time[i]=2010.06.18 08:39:00 time=2010.06.18 08:40:04 delta=4
2010.06.18 10:39:03 prov_tick (EURUSD,M1) tick #=3 i=50555 c=1.23881 time[i]=2010.06.18 08:38:00 time=2010.06.18 08:39:05 delta=5
2010.06.18 10:38:30 prov_tick (EURUSD,M1) tick#2 i=50554 c=1.23859 time[i]=2010.06.18 08:37:00 time=2010.06.18 08:38:31 delta=31
2010.06.18 10:38:30 prov_tick (EURUSD,M1) tick#1 i=50553 c=1.23858 time[i]=2010.06.18 08:36:00 time=2010.06.18 08:38:31 delta=31
Le prime due zecche sono chiare, è un inizio indicatore. Ma i prossimi .... Si scopre che c'è una nuova barra secondo l'ora del server, mentre questo tick appartiene alla vecchia barra. Di notte questo delta è un incubo...
Domanda agli sviluppatori è un bug? O così è stato concepito?
Z.I. mentre scrive questo è ciò che appare nel log
2010.06.18 10:45:09 prov_tick (EURUSD,M1) tick #=9 i=50561 c=1.23787 time[i]=2010.06.18 08:44:00 time=2010.06.18 08:45:12 delta=12
Durante la notte ho notato una cosa molto strana, l'ora di inizio del bar si riflette con un errore - l'errore era più di un minuto. Ora ho deciso di controllarlo e ho creato un indicatore di prova
Se aggiungete il valore di rates_total all'output, vedrete che si verificano errori quando si confrontano i minuti della barra corrente con i minuti della barra precedente.
Cioè, tempo[tassi_totale-2].
Inoltre, l'uscita delta non è del tutto chiara.
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/function/events#oncalculate dice:
I parametri open[], high[], low[] e close[] contengono array con i prezzi di apertura, massimo, minimo e chiusura del timeframe corrente. Il parametro time[] contiene un array di valori di tempo aperto, il parametro spread[] contiene un array con la storia degli spread (se viene specificato uno spread per uno strumento di trading). I parametri volume[] e tick_volume[] contengono rispettivamente la storia del volume degli scambi e dei tick.
Durante la notte ho notato una cosa molto strana, l'ora di inizio del bar si riflette con un errore - l'errore era più di un minuto. Ho deciso di controllarlo ora e ho fatto un indicatore di provaLog
2010.06.18 10:42:03 prov_tick (EURUSD,M1) tick #=6 i=50558 c=1.23797 time[i]=2010.06.18 08:41:00 time=2010.06.18 08:42:05 delta=5
2010.06.18 10:40:59 prov_tick (EURUSD,M1) tick #=5 i=50557 c=1.23848 time[i]=2010.06.18 08:40:00 time=2010.06.18 08:41:01 delta=1
2010.06.18 10:40:01 prov_tick (EURUSD,M1) tick #=4 i=50556 c=1.23862 time[i]=2010.06.18 08:39:00 time=2010.06.18 08:40:04 delta=4
2010.06.18 10:39:03 prov_tick (EURUSD,M1) tick #=3 i=50555 c=1.23881 time[i]=2010.06.18 08:38:00 time=2010.06.18 08:39:05 delta=5
2010.06.18 10:38:30 prov_tick (EURUSD,M1) tick #=2 i=50554 c=1.23859 time[i]=2010.06.18 08:37:00 time=2010.06.18 08:38:31 delta=31
2010.06.18 10:38:30 prov_tick (EURUSD,M1) tick #1 i=50553 c=1.23858 time[i]=2010.06.18 08:36:00 time=2010.06.18 08:38:31 delta=31
Le prime due zecche sono chiare, è un inizio indicatore. Ma i prossimi .... Si scopre che c'è una nuova barra secondo l'ora del server, mentre questo tick appartiene alla vecchia barra. Di notte questo delta è un incubo...
Domanda agli sviluppatori, è un bug o è stato progettato così?
Z.I. mentre scrive questo è ciò che appare nel log
2010.06.18 10:45:09 prov_tick (EURUSD,M1) tick #=9 i=50561 c=1.23787 time[i]=2010.06.18 08:44:00 time=2010.06.18 08:45:12 delta=12
Provate a testare come segue. Senza anello.
Più avanti nel testo.
Provate a controllare come segue. Senza ciclo.
Il prossimo nel testo.
Ops, capito, grazie. Ho fatto un controllo all'interno del ciclo.
Al momento del nuovo bar i non è cambiato. Non economico, gli stessi dati vengono calcolati ripetutamente. Anche se...
Questa situazione https://book.mql4.com/ru/samples/icustom fig.119 è esclusa in MQL5 se no? e questo modello di indicatore produrrà sempre una chiusura corretta? o ci sono delle insidie?P.S. grazie per la scienza
Quando inizio ad eseguire il mio EA l'intero terminale si blocca nel tester, ma se lo metto su un grafico tutto va bene.
È provato per esperienza che circa 110 parametri possono essere digeriti (e ci sono domande). A 120, il terminale va in crash se l'Expert Advisor è specificato nel tester.
Ho già dato alcune soluzioni in privato, ma se succede qualcosa, puoi anche chiedere agli sviluppatori. Penso che potrebbero essere in grado di aiutare con questa limitazione...
È provato per esperienza che circa 110 parametri possono essere digeriti (e ci sono domande). A 120 il terminale va in crash se l'Expert Advisor è specificato nel tester.
Ho già dato alcune soluzioni in privato, ma per qualsiasi cosa, potete chiedere agli sviluppatori. Penso che potrebbero essere in grado di aiutare con questa limitazione...
ora le citazioni del fine settimana non arrivano. eseguendo lo script
Stampa(TimeCurrent());
risultato
2010.06.20 00:26:06 00 (USDJPY,M1) 2010.06.18 22:35:52
anche se l'ultima barra ha il tempo 2010.06.18 23:00:00
sembra strano, molto scomodo per testare la correttezza di alcune funzioni.
Manca il pulsante "Applica" nella finestra delle impostazioni dell'indicatore.
È provato per esperienza che circa 110 parametri possono essere digeriti (e ci sono domande). A 120 il terminale va in crash se l'Expert Advisor è specificato nel tester.
Ho già dato alcune soluzioni in privato, ma per qualsiasi cosa, potete chiedere agli sviluppatori. Penso che potrebbero essere in grado di aiutare con questa limitazione...
È possibile ottimizzare un massimo di 64 parametri.