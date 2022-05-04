Errori, bug, domande - pagina 5
Una nuova parola in biblioteconomia, o l'incredibile accanto ad essa...
Ho creato un Expert Advisor che utilizza la libreria, ho controllato che tutto funzioni. Ho creato un archivio contenente l'Expert Advisor, questa libreria e alcuni file MQL5 e MQH. Ho dato l'archivio allo sviluppatore per i test.
Ho iniziato a capire cosa funziona (o meglio non funziona) e ho scoperto un fatto sorprendente - Terminal vede la libreria compilata nella directory (come *.ex5), ma si ostina a "lavarla", il che non è molto buono, come si capisce...
Dopo aver provato molte possibili ragioni per tale comportamento, ho deciso di mettere il file originale (come *.mq5) nella cartella con la libreria. Ho provato ad aggiungere un EA al grafico - oh mio Dio, ha funzionato.PS
A proposito, la stessa cosa succede all'Expert Advisor stesso, il file *.ex5 è persistentemente cancellato... :(
Questo è un sintomo molto brutto!
L'ho avuto allo stesso modo ieri. Dopo l'aggiornamento del terminale ha cercato ostinatamente il file con il sorgente e ha cancellato quello compilato senza di esso.
Dopo la normale reinstallazione dal sito il "bug" è scomparso.
Anche oggi ha chiesto di riavviare dopo l'aggiornamento automatico. A quanto pare il "bug" è stato rimosso. Ma ho deciso di aggiornare solo dal sito web.
Perché e perché il file sorgente del terminale?
По ходу пьесы у меня созрел ряд вопросов:
1. Perché l'Expert Advisor non funziona se la libreria è rappresentata solo come .ex5?
2. Perché il terminale si ostina a cancellare questo file dalla directory?
3. Perché il log del terminale non ha un commento chiaro su tutto questo?
4. Perché la documentazione non dice che questo comportamento è possibile?
E infine la quinta e ultima domanda - come faccio ad affrontare tutto questo e cosa sto facendo di sbagliato (forse il terminale manca un file EX5 e cerca qualcosa, per esempio un file header o la libreria stessa)?
La ricompilazione forzata degli EA è associata a un cambio di versione del compilatore. Il nuovo compilatore genera un codice leggermente diverso, che è incompatibile con la versione precedente.
Per qualche motivo non vedo la tua richiesta nel service-desk
Capisco, lo stavo facendo sulla 279 e non mi aspettavo tali cambiamenti per la nuova versione...
Per il futuro - sarà possibile non cancellare i file forzatamente, se il terminale rileva la versione originale, ma lasciare semplicemente che scriva stupidamente nel log che ho bisogno di aggiornare ex5?
Posso capire perché l'esperto non vuole lavorare, ma il cliente può non rendersi conto...
I file EX5 nelle nuove build vengono aggiornati attivamente, quindi il terminale sta cancellando le vecchie versioni.
Proprio nella build 281, la versione è cambiata di nuovo.Dopo qualche tempo il processo si stabilizzerà e smetteremo di cambiare le versioni dei file compilati.
Sì. È un'idea sensata scrivere in un registro per giustificare la rimozione delle vecchie versioni.
Preferibilmente non cancellare proprio nulla, senza il permesso dell'utente. Almeno se il terminale non ha trovato il file sorgente con lo stesso nome di ex5.
Se il terminale ha trovato il file sorgente, può ricompilare automaticamente, e se no, basta fargli sapere se ha bisogno di tale lavoro.
Penso che questo sia il giusto approccio quando si lavora con qualsiasi file che non è incluso nel pacchetto di base. E chissà se l'utente può ripristinare questi file...
dice nell'aiuto.
int day_of_year; // numero seriale dell'anno (il 1° febbraio è il 32° giorno dell'anno)
Per qualche ragione esce sempre come 31 ((
lo script allegato
nel file
2010.02.01 00:00:00 143.832 143.839 143.758 143.771 186 2010 2 1 0 0 1 31