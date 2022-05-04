Errori, bug, domande - pagina 10
Vorrei tornare alla mia domanda sul calcolo corretto del margine. Come ha notato Renat, nei miei calcoli, LotRqdMgn (margine richiesto per comprare 1 lotto) non tiene conto del prezzo della valuta. Mi sono ricordato di aver visto un tavolo simile
Così si scopre che c'è un errore nella tabella: invece di Lots*Contract_Size/Leverage, dovrebbe essere Price*Lots*Contract_Size/Leverage.
Ho una buona connessione con il server. la cronologia non viene caricata.
Dimmi se i tuoi server sono a posto ora, è da un po' che ce l'ho.
2010.06.15 20:34:18 Rete '92879': autorizzazione su MetaQuotes-Demo fallita (servizio non disponibile)
o sono io ad avere un problema?
L'ora dell'ultima citazione che è entrata nel terminal. Sono le 20:45 ora di Mosca.
joo:
Подтверждаю. Конекта нет ни с одним из серверов часа 3 уже. Может больше.
Qui tutto va bene brocompany.ru, anche qui forex4you.org
Intendevo i server MQ.
Aggiungo FIBO a forex4you - anche loro funzionano.
Ditemi chi sa cosa significano questi messaggi:
2010.06.16 12:43:35 High_exp3 (EURUSD,M5) Unhandled exception in 'E:\_MetaTrader-5\_MetaTrader 5\MQL5\Experts\High_exp3.ex5'
2010.06.16 12:43:35 High_exp3 (EURUSD,M5) Istruzione illegale [0x48,0x06,0x0A,0xCA,0xFF,0xFF,0xFF,0x8B,0x4B,0x14,0x89,0x0D,]
2010.06.16 12:41:47 High_exp4 (EURUSD,M1) Violazione di accesso letto a 0x00000070 in 'E:\_MetaTrader-5\_MetaTrader 5\MQL5\Experts\High_exp4.ex5'
Forse non è niente, ma l'istruzione Illegal [0x48,0x06,0x0A,0xCA,0xFF,0xFF,0xFF,0x8B,0x4B,0x14,0x89,0x0D,] mi preoccupa.
Il fatto è che a volte funziona e a volte si blocca e questa instabilità non è chiara, se non funzionasse allora chiaramente.
Ho anche delle cose strane con il tester, quando avvio il mio EA, l'intero terminale si blocca nel tester, ma se lo metto su un grafico, tutto va bene.
Il consulente è multivaluta?