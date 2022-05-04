Errori, bug, domande - pagina 10

gpwr:

Vorrei tornare alla mia domanda sul calcolo corretto del margine. Come ha notato Renat, nei miei calcoli, LotRqdMgn (margine richiesto per comprare 1 lotto) non tiene conto del prezzo della valuta. Mi sono ricordato di aver visto un tavolo simile

Così si scopre che c'è un errore nella tabella: invece di Lots*Contract_Size/Leverage, dovrebbe essere Price*Lots*Contract_Size/Leverage.

Prival:
Ho una buona connessione con il server. la cronologia non viene caricata.

Dimmi se i tuoi server sono a posto ora, è da un po' che ce l'ho.

2010.06.15 20:34:18 Rete '92879': autorizzazione su MetaQuotes-Demo fallita (servizio non disponibile)

o sono io ad avere un problema?


L'ora dell'ultima citazione che è entrata nel terminal. Sono le 20:45 ora di Mosca.

Prival:

Sembra un server MQ. Almeno sul mio server nativo il terminale giura in questo modo...
 
Prival:

Confermato. Nessuna connessione a nessuno dei server per circa 3 ore. Forse di più.
 

joo:
Va bene qui brocompany.ru, anche qui forex4you.org
 
FEDOR_MQL:
Qui tutto va bene brocompany.ru, anche qui forex4you.org

Intendevo i server MQ.

Aggiungo FIBO a forex4you - anche loro funzionano.

 

Ditemi chi sa cosa significano questi messaggi:

2010.06.16 12:43:35 High_exp3 (EURUSD,M5) Unhandled exception in 'E:\_MetaTrader-5\_MetaTrader 5\MQL5\Experts\High_exp3.ex5'
2010.06.16 12:43:35 High_exp3 (EURUSD,M5) Istruzione illegale [0x48,0x06,0x0A,0xCA,0xFF,0xFF,0xFF,0x8B,0x4B,0x14,0x89,0x0D,]
2010.06.16 12:41:47 High_exp4 (EURUSD,M1) Violazione di accesso letto a 0x00000070 in 'E:\_MetaTrader-5\_MetaTrader 5\MQL5\Experts\High_exp4.ex5'

Forse non è niente, ma l'istruzione Illegal [0x48,0x06,0x0A,0xCA,0xFF,0xFF,0xFF,0x8B,0x4B,0x14,0x89,0x0D,] mi preoccupa.


Il fatto è che a volte funziona e a volte si blocca e questa instabilità non è chiara, se non funzionasse allora chiaramente.

 
Ho anche delle cose strane con il tester, quando avvio il mio EA, l'intero terminale si blocca nel tester, ma se lo metto su un grafico, tutto va bene.
sergey1294:
Questo EA è multivaluta?
 
Interesting:
no
