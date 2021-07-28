Auguri per MT5 - pagina 110
Quando il terminale è stato aggiornato il 7 marzo 2014 (build 910) le icone degli indicatori e degli EA nelle loro rispettive cartelle sono cambiate
\Mi piace il nuovo look delle icone degli indicatori in Explorer non Mi piace (alcuni integrali su sfondo giallo),
Vorrei essere in grado di selezionare l'icona predefinita per tutti i file *.ex5
Naturalmente c'è un'opzione per impostare ogni indicatore separatamente tramite #proprietà icona "C:\temp\icon_ind.ico", ma questo deve essere prescritto in ogni file =(
Quando si imposta l'associazione file *.ex5, l'icona è presa da terminal64.exe o da qualche altro file?
Un desiderio è il seguente:
ecco un registro degli ultimi aggiornamenti del terminale. Finisce con 880 build. Ora l'ho aggiornato automaticamente alla versione 910. Cosa sia cambiato nessuno lo sa. Anche se personalmente non mi piace che alcune cose che funzionavano prima smettano di funzionare. Per esempio - non ho riscontrato glitch delle chiamate WinAPI nell'880. Nel 910 voglio prenderlo e firmarlo. Voglio essere in grado di disabilitare l'aggiornamento automatico e avere la possibilità di guardare la lista delle modifiche prima dell'aggiornamento. Così come una funzione standard di rollback alla versione precedente.
Idealmente - per vedere gli "studenti" coinvolti in particolari cambiamenti. In modo che ci siano criteri di valutazione dei rischi nel prossimo aggiornamento.
Se non siete nel giro, allora perché discutere. E vedrete la differenza quando inizierete a lavorare sullo scambio con l'ultimo prezzo.
Inoltre, se fate attenzione, il mio suggerimento riguarda la cronologia dei tick che viene visualizzata nella finestra "Market Watch", cioè quella che è già stata accumulata dal terminale. Non si tratta dell'accumulazione globale e della fornitura di storia delle zecche.
In MetaEditor quando si seleziona il menu Finestra/Tutte le finestre... fa apparire una finestra con l'elenco dei file aperti
L'ordine in cui sono ordinati corrisponde all'ordine in cui si trovano sotto la barra degli strumenti.
Se la lista è troppo lunga, è difficile trovare il file richiesto per nome (il nome completo di un file è l'unico criterio di ricerca in questo caso). Si consiglia di ordinare i file in questa particolare finestra per nome per impostazione predefinita, il che renderà la ricerca molto più facile.
Ho anche notato qui, che i file .mqh (finestre) sono visualizzati con l'icona con il numero 5 (screenshot sopra), e i file .mq5 sono visualizzati senza numero (icona blu, non visibile qui), anche se logicamente dovrebbe essere viceversa.
Il menu "Tutte le finestre..." è stato corretto, e anche nella finestra Strumenti il risultato della ricerca nei file ha la stessa incongruenza
Se il percorso /i:<path> è racchiuso tra doppi apici e finisce con '\', ad esempio "C:\NEW\", nel compilatore di comandi
1) Se il file da compilare non contiene uno spazio nel suo nome, non succede nulla. Non succede niente anche se viene specificato un nome di file inesistente
2) Se il file compilato contiene uno spazio nel suo nome, il compilatore genera un errore: Il file (nome del file troncato con uno spazio) non viene trovato anche se è stato specificato il nome completo del file (tenendo conto del percorso).
Il desiderio si riduce a:
A) /i: "C:\NEW\" e /i: "C:\NEW" dovrebbero essere trattati allo stesso modo
B) ci sarebbe qualche reazione da parte del compilatore nel 1° caso
B) in <path> sarebbe possibile impostare diversi percorsi /i: "C:\NEW1;C:\NEW2" - per il principio che non hai potuto trovare include <> nel precedente, cerca il prossimo
Rendere il rettangolo in MetaTrader 5 identico al rettangolo in MetaTrader 4 per avere 4 punti di modifica invece di 2