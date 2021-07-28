Auguri per MT5 - pagina 9
Su MT4 c'è una semplice situazione in cui il blocco non è gestito dall'approccio netting.
È possibile impostare una dimensione minima della posizione (del broker) su MT5?
Se è così, come si risolve la situazione di cui sopra su MT5?
Penso che tutto il malsano hype intorno alle serrature/reti possa essere facilmente rimosso introducendo un paio di ciondoli annullati alla svolta invece di (o meglio ancora, contemporaneamente a) una coppia TP/STL.
Allora la scrittura di una libreria che imiti l'approccio MT4 al trading diventa una questione semplice. Qualcuno scriverà immediatamente una tale libreria sotto forma di un oggetto facile da usare e la pubblicherà nel codebase.
// Forse anche io :)
Sinceramente mi chiedo perché MetaQuotes non l'abbia fatto fino ad ora.
Buon pomeriggio. Un paio di suggerimenti sull'ergonomia:
1. Create un tasto di scelta rapida (per esempio "CTRL") per disabilitare temporaneamente, mentre è premuto, lo "scorrimento automatico" del grafico. Premete "CTRL" e spostate il grafico, cambiate il mark-up, modificate la linea di tendenza, etc., rilasciate "CTRL" e il grafico tornerà automaticamente alla sua posizione iniziale.
2. Aggiungete alla finestra "Nuovo ordine" (potete aprirla premendo F9) la possibilità di impostare stop e profitto per la quantità di punti specificata nello stesso modo in cui si fa nella finestra di cambio posizione.
Saluti.
Si prega di consultare la sezione"Impostazioni del terminale client/Trading " nell'Aiuto:
Trading
Questa scheda contiene impostazioni raggruppate per l'apertura degli ordini. I parametri impostati da qui facilitano il lavoro quando si aprono gli ordini e non possono causare cambiamenti critici nel terminale.
Queste opzioni permettono di impostare i parametri predefiniti quando si aprono gli ordini:
Salute a tutti!
Desideri... cosa desiderare... ...qualcosa...
C'è una carenza di una calcolatrice che sarebbe sempre appesa in cima all'applicazione (o in grado di attaccarsi al lato o "dock" da qualche parte) ed essere in grado di catturare i valori dei prezzi da un grafico. Credo che le operazioni che può fare un calcolatore del genere siano chiare a tutti.
Oh, mi sono appena ricordato.
Sarebbe bello poter ruotare il foglio (portrait-album) durante l'anteprima della stampa del grafico, ma mostra solo il portrait.
E...
Il grafico nell'oggetto grafico "graph" sarebbe davvero bello, se gli indicatori potessero essere applicati ai grafici. Sarebbe bello se potesse essere attaccato a un grafico come oggetto "grafico" e vedere, per esempio, la tendenza giornaliera con qualche indicatore. Sarebbe una bellezza.
Z.I. "Colgo l'occasione per salutare mia madre..."
Non funziona, con o senza ologramma, le linee e gli altri oggetti sono sempre in cima, a meno che "Draw object as background" sia spuntato.
, dobbiamo cancellarlo e riaprire
se la situazione del mercato nella vista del trader
richiede un cambiamento nel volume dell'ordine.
Questo succede perché
nel menù della finestra con gli ordini pendenti
nella modalità di modifica degli ordini non c'è la voce
per il numero di lotti. Questo significa che dovete eseguire due operazioni invece di una
.
Questo è un processo lungo e distraente,
perché è fastidioso dover eseguire
operazioni aggiuntive.
In mt5 questo è inaccettabile perché, imho
questa piattaforma è orientata a lavorare
con i contro ordini, quindi gli ordini pendenti menu
sarebbe bello aggiungere una voce "volumi".
Mi piacerebbe vederlo:
1. in ENUM_APPLIED_PRICE il seguente: PRICE_AVERAGE == (PRICE_OPEN + PRICE_CLOSE) / 2,
con un cambiamento appropriato in int OnCalculate(const int rates_total, // dimensione dell'array price[]
const int prev_calculated, // barre elaborate alla chiamata precedente
const int begin, //dove iniziano i dati significativi
const double& price[]) // array per il calcolo
2. nella finestra "Market Watch" per visualizzare (oltre a Ask, Bid) il cambiamento dei prezzi della coppia in % a Open
e avere la possibilità di ordinare le colonne in ordine alfabetico e/o cambiare il prezzo della coppia.
Grazie.
interfaccia di gestione degli ordini.
È lento e scomodo.
E se si aggiunge una modalità con possibilità di minimizzare
finestra di gestione degli ordini in una finestra verticale
barra galleggiante con una larghezza di parola e un menu a discesa
sottomenu quando si clicca sulla parola a destra o a sinistra a seconda
a seconda della posizione corrente della barra
nella finestra del terminale come avviene nei siti web.
È solo che la finestra che abbiamo ora
occupa troppo spazio. E se
si deve lavorare con diversi open
finestre sul desktop, il grafico, con il parzialmente
parzialmente a sinistra parte visibile dell'intero terminale
scompaiono sotto la finestra di gestione dell'ordine.
Si scopre che è impossibile passare a un altro
lavoro lasciando il terminale con il
Risulta che non possiamo passare a un altro lavoro lasciando il terminale con la finestra di gestione degli ordini in modalità standby. In altre parole, o scambiate
o fare qualcos'altro.
è scomodo. Ma il commercio non è l'unico.