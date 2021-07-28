Auguri per MT5 - pagina 9

Nuovo commento
 
getch:

Su MT4 c'è una semplice situazione in cui il blocco non è gestito dall'approccio netting.

È possibile impostare una dimensione minima della posizione (del broker) su MT5?

Se è così, come si risolve la situazione di cui sopra su MT5?

Penso che tutto il malsano hype intorno alle serrature/reti possa essere facilmente rimosso introducendo un paio di ciondoli annullati alla svolta invece di (o meglio ancora, contemporaneamente a) una coppia TP/STL.

Allora la scrittura di una libreria che imiti l'approccio MT4 al trading diventa una questione semplice. Qualcuno scriverà immediatamente una tale libreria sotto forma di un oggetto facile da usare e la pubblicherà nel codebase.

// Forse anche io :)

Sinceramente mi chiedo perché MetaQuotes non l'abbia fatto fino ad ora.

 

Buon pomeriggio. Un paio di suggerimenti sull'ergonomia:

1. Create un tasto di scelta rapida (per esempio "CTRL") per disabilitare temporaneamente, mentre è premuto, lo "scorrimento automatico" del grafico. Premete "CTRL" e spostate il grafico, cambiate il mark-up, modificate la linea di tendenza, etc., rilasciate "CTRL" e il grafico tornerà automaticamente alla sua posizione iniziale.

2. Aggiungete alla finestra "Nuovo ordine" (potete aprirla premendo F9) la possibilità di impostare stop e profitto per la quantità di punti specificata nello stesso modo in cui si fa nella finestra di cambio posizione.

Saluti.

 
fugas34:

Buon pomeriggio. Un paio di suggerimenti sull'ergonomia:

1. Create un tasto di scelta rapida (per esempio "CTRL") per disabilitare temporaneamente, mentre è premuto, lo "scorrimento automatico" del grafico. Premete "CTRL" e spostate il grafico, cambiate la marcatura, modificate la linea di tendenza, ecc., rilasciate "CTRL" e il grafico tornerà automaticamente alla sua posizione iniziale.

2. Aggiungete alla finestra "Nuovo ordine" (potete aprirla premendo F9) la possibilità di impostare stop e profitto per la quantità di punti specificata nello stesso modo in cui si fa nella finestra di cambio posizione.

Saluti.

Si prega di consultare la sezione"Impostazioni del terminale client/Trading " nell'Aiuto:

Trading

Questa scheda contiene impostazioni raggruppate per l'apertura degli ordini. I parametri impostati da qui facilitano il lavoro quando si aprono gli ordini e non possono causare cambiamenti critici nel terminale.

Queste opzioni permettono di impostare i parametri predefiniti quando si aprono gli ordini:

  • Usa simbolo - questa opzione permette di impostare la sostituzione di uno strumento finanziario nella finestra di apertura della posizione. L'opzione "Automatico" significa che il simbolo del grafico attivo sarà impostato in questo campo, "Ultimo usato" - il simbolo di un commercio precedente sarà sostituito in questo campo. Se si seleziona l'opzione "Default", allora nel campo attivato sulla destra è possibile specificare uno specifico strumento finanziario, che sarà sempre selezionato automaticamente quando si apre una posizione.
  • Usa volume - questa opzione permette di configurare la sostituzione di un certo volume nella finestra di apertura della posizione. L'opzione "Ultimo usato" significa che il campo sarà riempito con il volume del commercio precedente. Se si sceglie l'opzione "Default", si può specificare un volume specifico nel campo che si attiva a destra; sarà sempre posizionato automaticamente nella finestra di apertura della posizione.
  • Usa la deviazione - il prezzo dello strumento potrebbe cambiare durante la creazione dell'ordine. Di conseguenza, il prezzo dell'ordine non corrisponderà al prezzo di mercato e la posizione non sarà aperta. L'opzione "Usa la deviazione" permette di evitarlo. Se selezioni l'opzione "Default" nel campo a destra, puoi impostare la massima deviazione di prezzo consentita dal valore specificato nell'ordine. Se c'è una discrepanza di prezzo, il programma modificherà l'ordine stesso per permetterti di aprire una nuova posizione. Se specificate il parametro "Last Used", la deviazione della precedente posizione aperta sarà sostituita nella finestra di apertura dell'ordine.
  • Usa livelli di stop - usa questa opzione per specificare come i livelli di stop loss e take profit saranno impostati quando si piazzano gli ordini o si modificano le posizioni. Se si seleziona l'opzione "in punti" i livelli di stop saranno specificati nel numero di punti dal prezzo di immissione dell'ordine. Se l' opzione "nei prezzi" è selezionata, i livelli di stop dovranno essere impostati a un livello di prezzo specifico.

 
Sì, grazie, è quello di cui abbiamo bisogno. Vorrei aggiungere al primo punto. Questo tasto potrebbe disabilitare diverse funzioni in una volta sola, per esempio lo scorrimento automatico e il controllo dell'ordine grafico.
 

Salute a tutti!

Desideri... cosa desiderare... ...qualcosa...

C'è una carenza di una calcolatrice che sarebbe sempre appesa in cima all'applicazione (o in grado di attaccarsi al lato o "dock" da qualche parte) ed essere in grado di catturare i valori dei prezzi da un grafico. Credo che le operazioni che può fare un calcolatore del genere siano chiare a tutti.

Oh, mi sono appena ricordato.

Sarebbe bello poter ruotare il foglio (portrait-album) durante l'anteprima della stampa del grafico, ma mostra solo il portrait.

E...

Il grafico nell'oggetto grafico "graph" sarebbe davvero bello, se gli indicatori potessero essere applicati ai grafici. Sarebbe bello se potesse essere attaccato a un grafico come oggetto "grafico" e vedere, per esempio, la tendenza giornaliera con qualche indicatore. Sarebbe una bellezza.

Z.I. "Colgo l'occasione per salutare mia madre..."

 

Non funziona, con o senza ologramma, le linee e gli altri oggetti sono sempre in cima, a meno che "Draw object as background" sia spuntato.

 
Quando si cerca di cambiare un ordine pendente
, dobbiamo cancellarlo e riaprire
se la situazione del mercato nella vista del trader
richiede un cambiamento nel volume dell'ordine.
Questo succede perché
nel menù della finestra con gli ordini pendenti
nella modalità di modifica degli ordini non c'è la voce
per il numero di lotti. Questo significa che dovete eseguire due operazioni invece di una
.
Questo è un processo lungo e distraente,
perché è fastidioso dover eseguire
operazioni aggiuntive.
In mt5 questo è inaccettabile perché, imho
questa piattaforma è orientata a lavorare
con i contro ordini, quindi gli ordini pendenti menu
sarebbe bello aggiungere una voce "volumi".
 

Mi piacerebbe vederlo:

1. in ENUM_APPLIED_PRICE il seguente: PRICE_AVERAGE == (PRICE_OPEN + PRICE_CLOSE) / 2,
con un cambiamento appropriato in int OnCalculate(const int rates_total, // dimensione dell'array price[]
const int prev_calculated, // barre elaborate alla chiamata precedente
const int begin, //dove iniziano i dati significativi
const double& price[]) // array per il calcolo

2. nella finestra "Market Watch" per visualizzare (oltre a Ask, Bid) il cambiamento dei prezzi della coppia in % a Open
e avere la possibilità di ordinare le colonne in ordine alfabetico e/o cambiare il prezzo della coppia.

Grazie.

 
Tutti i programmi di trading hanno un
interfaccia di gestione degli ordini.
È lento e scomodo.
E se si aggiunge una modalità con possibilità di minimizzare
finestra di gestione degli ordini in una finestra verticale
barra galleggiante con una larghezza di parola e un menu a discesa
sottomenu quando si clicca sulla parola a destra o a sinistra a seconda
a seconda della posizione corrente della barra
nella finestra del terminale come avviene nei siti web.
È solo che la finestra che abbiamo ora
occupa troppo spazio. E se
si deve lavorare con diversi open
finestre sul desktop, il grafico, con il parzialmente
parzialmente a sinistra parte visibile dell'intero terminale
scompaiono sotto la finestra di gestione dell'ordine.
Si scopre che è impossibile passare a un altro
lavoro lasciando il terminale con il
Risulta che non possiamo passare a un altro lavoro lasciando il terminale con la finestra di gestione degli ordini in modalità standby. In altre parole, o scambiate
o fare qualcos'altro.
è scomodo. Ma il commercio non è l'unico.
[Eliminato]  
Penso che sarebbe molto comodo effettuare analisi multivaluta in MT5, se gli strumenti del terminale potessero combinare alcuni grafici, sincronizzandoli per tempo(fatto su MT4) e per timeframe con scala (larghezza delle barre). L'unico problema è che MT5, così come MT4 ha anche barre saltate, quindi ci può essere una mancata sincronizzazione lungo tutta la larghezza del grafico. Forse ha senso usare i mezzi del terminale (come opzione nelle proprietà del grafico) per visualizzare (solo la visualizzazione senza accesso a quelle barre attraverso MQL5) le barre mancanti.
12345678910111213141516...117
Nuovo commento