Cari sviluppatori!
Mi piacerebbe vedere in MT5 un periodo configurabile dall'utente per l'aggiornamento delle quotazioni. Permetterà di risparmiare un sacco di traffico. E per la MT5 mobile è un must-have.
O almeno la possibilità di attivare/disattivare i tick.
Io, per esempio, sarò abbastanza contento di aggiornare il periodo di M1 o anche M5.
Seguendo la vostra logica. giorni non lavorativi mancanti - compilare i dati di chiusura?
Tutti gli indukes mostreranno kukish. 80)
Solo dove si può commerciare. Non c'è bisogno di riempire le fasce orarie non commerciali.
un augurio per la relazione.
Sarebbe bene aggiungere al rapporto standard dettagliato alcuni nuovi indicatori consolidati.
Sfortunatamente, non lo sarà mai. Il terminale raccoglie la storia dalle zecche, e il traffico su queste zecche è semplicemente miserabile.
Renat, grazie per la tua risposta.
Ma probabilmente non ho espresso chiaramente il mio desiderio o non ho capito il principio della formazione e del download della storia aggiuntiva in MT5. Cercherò di spiegare quello che volevo dire (come lo vedo per MT4):
Per esempio, i tick in entrata sono disabilitati, il periodo di aggiornamento M1 è impostato. Il terminale richiede nuove citazioni dal server una volta al minuto e genera file di cronologia. Non c'è traffico all'interno dell'intervallo di 1 minuto. Risulta qualcosa come un periodo di ping configurabile.
Per esempio, per gli Expert Advisors che lavorano su H1 all'apertura della barra i cambiamenti di prezzo all'interno di M1 non sono affatto necessari.
Sul traffico. Per MT4 con 30 strumenti in MarketWatch il traffico è di circa 85 Mb a settimana, se scarico lo stesso storico su M1 alla fine della settimana (non con F2, ma semplicemente facendo il login) il traffico è di circa 8 Mb. Una differenza di 10 volte è piuttosto significativa. Per Internet illimitato non è niente, ma non è disponibile ovunque, e per EDGE/GPRS è ancora più desiderabile avere meno traffico.
Fondamentalmente, ciò che suggerisco può essere implementato bloccando il traffico MT per il periodo di tempo richiesto. Ma poi ogni volta sarà ping failed/connect failed/login. Come reagirà il DC o il broker ai login ogni minuto, non aumenterà il carico sul server?
Per non perdere tempo, è una proposta completamente impraticabile per una serie di questioni tecniche e organizzative.
Capito, grazie :(
Buona giornata a tutti voi!
Ho le seguenti domande-suggerimenti:
1. Oltre alle TF presentate, il pannello dovrebbe permettere di selezionare TF non standard
2) Organizzare la possibilità di creare schede non su grafici separati, in modo che la quantità necessaria di grafici possa essere creata in una scheda per l'analisi di un certo simbolo negoziato
3. Fornire l'opportunità di staccare le schede e spostarle su altri monitor
4. Aggiungere le funzioni elementari di controllo MM e PM al menu di apertura degli scambi, per esempio, qui
5. Quando si salva un profilo, il layout delle finestre non viene salvato (build 227)
6. Aggiungere la possibilità di chiudere tutti gli ordini per un certo strumento di trading e anche di chiudere tutti gli ordini aperti
Grazie in anticipo per il vostro feedback
I tacchini mostreranno un'immagine più realistica di adesso quando ci sarà un salto temporale. Pensateci da soli. Uno migliore.
Non cadere in tradizioni stupide che sono abbastanza convenienti per gli sviluppatori, ma portano a calcoli sbagliati.
Buon pomeriggio, grazie per il nuovo terminale e tutto il resto, ma la domanda è perché cambiare le regole del gioco e non a beneficio della gente comune ma a beneficio delle società di brokeraggio, in modo che sarebbe più facile per loro consegnare i grafici vedendo solo una posizione. Oppure viene fatto per alleggerire i server o i computer dei clienti. Ma i signori computer non sono tutti Pentium II e i server non sono più quelli di una volta e inoltre il terminale non è così vorace da ottimizzare il codice. È meglio ottimizzare il tester di strategia per estendere il set di istruzioni. Per salvare la logica a cui tutti sono abituati. E ci sono anche sviluppi di persone che ottimizzano il codice.
Per esempio, una griglia di ordini e posizioni per MT4 con uscite intelligenti per punti di presa, stop, trailing stop, punti di pareggio di un gruppo di posizioni, etc. Tutto questo è individuale per ogni posizione. Tutto questo è individuale per ogni posizione. In MT5 tutte queste caratteristiche semplicemente non esistono. C'è un ordine che cambia la sua posizione nel mercato quando lo si apre, la logica della costruzione del programma è persa per me personalmente. Scusate la critica. Vorrei chiedere se sarebbe possibile mantenere le regole del gioco: un ordine una posizione due ordini due posizioni.Voglio chiedere se è possibile costruire un traduttore che permetta a MT5 di capire MT4. Molti algoritmi sono stati dati per tentativi ed errori e non voglio rifare quella strada...