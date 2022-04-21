MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 81
Si prega di fare un pulsante "Clear Optimization Results Cache" per il tester - ora devo farlo manualmente. È critico se l'Expert Advisor sta elaborando attivamente i risultati ottenuti - a causa della cache non ottiene i frame necessari.
Sembra essere configurabile nelle proprietà dei progetti MQL.
A volte i rettangoli grigi rimangono in modalità 2D, anche se tutto viene calcolato. Non è sempre possibile chiudere il grafico di ottimizzazione, cliccando sulla croce non si reagisce.
Il livello di pareggio non è visibile nelle modalità 2D e 3D.
In 2D, quando si passa sopra i rettangoli, non è sufficiente mostrare il loro valore.
Nella scheda "Ottimizzazione" manca il filtro del saldo minimo per capire quanto si può aumentare il lotto.
Sarebbe auspicabile non solo poter selezionare i piani da visualizzare, ma anche fissare i valori su altri assi. Per esempio, se si ottimizzano 3 parametri (che siano SL, TP, giorno della settimana), se si seleziona l'asse SL e TP, allora il risultato sarà mostrato per tutti i giorni, non si può vedere separatamente per lunedì, martedì, ecc.
costruire 2629
Ho notato che non posso andare all'inizio del periodo di prova dopo la fine del test. Come esempio, prendo un Expert Advisor standard con media mobile. Ho messo il test su M1 dall'1 al 6 ottobre. Dopo l'esecuzione del test, possiamo vedere solo la quinta data nel visualizzatore. Il 1° ottobre non posso spostare il grafico a destra con il mouse tenuto premuto, né posso usare PageDn/PageUp o il cursore. Dopo diversi tentativi di spostare il grafico, l'indicatore e le icone iniziano a saltare da un lato all'altro. Build 2629, Win7.
Naturalmente, la copia del grafico e dei trade che ho nel terminale mi aiuta, tutto scorre lì. Ma perché questo comportamento nel visualizzatore di strategie?
Clicca sull'immagine qui sotto per dimostrare il problema.
"Visualizza i risultati delle ottimizzazioni precedenti" non può visualizzare l'avanzamento.
L'avanti è in 2d, non conta in su:
Confermato, ne ho scritto qui:
Andrey Dik, 2020.10.07 00:35
2632
Non posso usare il drag&drop o i tasti freccia per sfogliare (riavvolgere/avanzare) il grafico quando sono in pausa nel test visivo.
b2565. Il limitatore ha un ORDER_PRICE_CURRENT zero fino al prossimo tick dopo che è stato impostato.
E se sui simboli forex è così per qualche motivo storico. Ma è un errore grossolano in Netting+Exchange. Ora si scopre così.
Nello scambio, non ci può essere zero ORDER_PRICE_CURRENT per il Limit, anche teoricamente: se il bicchiere è vuoto, e BuyLimit è impostato, allora appare Bid == BuyLimit_Price.
Non so se c'è un simile bug nel terminale di Netting+Bourse. Grande richiesta di correzione.
Stringa di ricerca: Oshibka 014.
A proposito, è impossibile forzare il Visualizer a mostrare il primo tick del backtest in Market Watch. Potete vederlo chiaramente nello screenshot.
Saluti! Io commercio a Otkritie... mt5 build 2650
Ho un problema con i limitatori nel tester - per qualche ragione non passano il controllo dei margini...
Il mercato uno con lo stesso volume è controllato ed eseguito...2020.03.17 21:00:00 stato del conto corrente: Saldo: 94146.00, Credito: 0.00, Commissione: 0.00, Accumulato: 0.00, Attività: 0.00, Passività: 0.00, Patrimonio 94146.00, Margine: 0.00, FreeMargin: 94146.00
2020.03.17 21:00:00 stato del conto calcolato: Attività: 0.00, Passivo: 0.00, Patrimonio netto 94146.00, Margine: 102771.09, FreeMargin: -8625.09
2020.03.17 21:00:00 non abbastanza soldi [comprare limite 9 Si-6.20 a 76549]
2020.03.17 21:00:00 fallito comprare limite 9 Si-6.20 a 76549 [Senza soldi]
102771.09 da dove viene questa cifra? cioè GO per lotto 11419.01???
lo stesso il giorno dopo... solo GO è già 13767.01...
2020.03.18 12:00:00 stato del conto corrente: Saldo: 94146.00, Credito: 0.00, Commissione: 0.00, Accumulato: 0.00, Attività: 0.00, Passività: 0.00, Patrimonio netto 94146.00, Margine: 0.00, FreeMargin: 94146.00
2020.03.18 12:00:0000, Passivo: 0.00, Patrimonio 94146.00, Margine: 123903.09, FreeMargin: -29757.09
2020.03.18 12:00:00 non abbastanza soldi [comprare limite 9 Si-6.20 a 78897]
2020.03.18 12:00:00 fallito comprare limite 9 Si-6.20 a 78897 [Nessun denaro]
e dopo 10 giorni... GO è diventato fino a 15046.01
2020.03.27 18:00:00 stato del conto corrente: Saldo: 94146.00, Credito: 0.00, Commissione: 0.00, Accumulato: 0.00, Attività: 0.00, Passività: 0.00, Patrimonio 94146.00, Margine: 0.00, FreeMargin: 94146.00
2020.03.27 18:00:00 stato del conto corrente: Attività: 0.00, Passivo: 0.00, Patrimonio 94146.00, Margine: 135414.09, FreeMargin: -41268.09
2020.03.27 18:00:00 non abbastanza soldi [comprare limite 9 Si-6.20 a 80176]
2020.03.27 18:00:00 fallito comprare limite 9 Si-6.20 a 80176 [Nessun denaro]
e sul mercato questi volumi si eseguono normalmente... cioè problemi solo con i limitatori... da dove prende il valore GO il tester?
Segnalare se una versione di debug di EX5 o un'altra variante lenta viene eseguita su Optimize.
Ora è facile eseguire accidentalmente un EA lento su Optimisation e perdere tempo e denaro per niente.Stringa di ricerca: Uluchshenie 032.
Colleghi, ecco il problema: casualmente - una volta ogni mese o due - il manager degli agenti scompare dal sistema. Ieri c'era, ma oggi clicco sul collegamento e non c'è nessuna applicazione. Non ho controllato cosa c'è di sbagliato con Agents Manager stesso - ho reinstallato MetaTester immediatamente - mi farà sapere quando succede di nuovo.
Ho visto questo thread https://www.mql5.com/ru/forum/73398. Il problema è vecchio, ma sembra che non ci sia una soluzione e non ci sarà mai. L'amministrazione sta combattendo con alcune installazioni illegali del tester. Il fatto che gli utenti normali ne siano infastiditi non è un grosso problema e la gente lo tollererà. Posso avere almeno un centinaio di computer miei? Sì, è possibile. Perché diavolo devo reinstallare il software ogni volta? E sì, devo tenere d'occhio un nome utente perso in esso tutto il tempo(((