MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 75
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
In queste due modalità di visualizzazione dei risultati dell'ottimizzazione
non fanno nulla di utile poiché non ci sono tooltip con il risultato quando si passa il mouse sulla cella/punto pertinente.
Si prega di finalizzare queste due modalità come implementate nella modalità top/default "Grafico con risultati".
HistorySelect non seleziona gli ordini dalla data in cui sono stati cancellati/riempiti, ma dalla data in cui sono stati inseriti. Il che, ovviamente, non è corretto. Funziona correttamente nel terminale. Insetto sgradevole.
La stringa di ricerca: Oshibka 008.
Richiede parametri di input. Ma i parametri di input non sono necessari per questo tipo di ottimizzazione. Si prega di notare.
molte volte sono stato gravemente deluso dopo, dopo i risultati del graal
se nel tester, la storia dei tick non è sincronizzata nella modalità tick reale, il tester inizia a lavorare nella modalità tick generata!
ha già avuto molte volte di essere gravemente frustrato dopo, dopo i risultati del graal
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia
MetaTrader 5 build 2430: servizio di sottoscrizione, miglioramenti dell'interfaccia e caratteristiche di MetaEditor
fxsaber, 2020.05.17 00:38
quando la cronologia delle barre sul server non corrisponde alla cronologia dei tick. Allora non è possibile utilizzare il simbolo originale in Tester. Questa limitazione è aggirata solo attraverso simboli personalizzati.
Usate sempre e solo quelli personalizzati. Non ci sarà alcun problema. In altre parole.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia
MetaTrader 5 build 2430: servizio di sottoscrizione, miglioramenti dell'interfaccia e caratteristiche di MetaEditor
Renat Fatkhullin, 2020.05.17 11:53
Stiamo per riprogettare drasticamente il tester.
Se c'è un simbolo sul server commerciale che non ha storia, l'esecuzione del tester su di esso causa un'attesa infinita.
Questo, in particolare, rende impossibile l'ottimizzazione per tutti i simboli del Market Watch.
Aggiungete il nome del server a questa linea.