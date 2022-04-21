MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 57

I tasti di scelta rapida per il controllo della velocità non funzionano nel Visualizzatore.



ZS Funziona. A quanto pare, si tratta di una specie di bug complicato.

 
Avendo testato l'Expert Advisor su tick reali con diversi broker su MT5 con la qualità di modellazione del 99-100% con gli stessi parametri di input ho ottenuto risultati assolutamente diversi: da profitti cosmici a perdite. Prima di questo ho lasciato volutamente MT4 perché è più difficile ottenere la stessa qualità di modellazione lì. Quindi qual è stato il risultato? Come si comporterebbe l'Expert Advisor nel trading reale? Forse qualcuno mi darà un buon consiglio?
 
Avendo testato l'Expert Advisor su tick reali in diversi broker utilizzando MT5 con la qualità di modellazione del 99-100% con gli stessi parametri di input, ho ottenuto risultati assolutamente diversi: da un profitto cosmico a una perdita. Prima di questo ho lasciato volutamente MT4 perché è più difficile ottenere la stessa qualità di modellazione lì. Quindi qual è stato il risultato? Come si comporterebbe l'Expert Advisor nel trading reale? Forse qualcuno mi darà un buon consiglio?

Il tester+advisor è una funzione matematica che assegna un numero (profitto) ad ogni vettore (serie di numeri - citazioni).

Di conseguenza, (in generale) vettori diversi significano profitti diversi. E questi profitti non devono obbedire a nessuna regola (per esempio, essere positivi).


Broker diversi significano vettori diversi (quotazioni). Non importa se sono zecche, barre o altro. Ciò che conta è che i vettori sono diversi.

 
Il tester+advisor è una funzione matematica che assegna un numero (profitto) ad ogni vettore (serie di numeri - citazioni).

Di conseguenza, (in generale) vettori diversi significano profitti diversi. E questi profitti non devono obbedire a nessuna regola (per esempio, essere positivi).


Broker diversi significano vettori diversi (quotazioni). Non importa se sono zecche, barre o altro. La cosa principale è che i vettori sono diversi.

Per quanto ho capito, in questa situazione, dovremmo scegliere il broker che ha i migliori risultati nel testare l'EA e lavorare con esso. Grazie.

 

In ME è logico separare queste impostazioni di debug.

Per esempio, dovresti eseguire il debug nel Terminale su EURUSD, e nel Tester su EURUSD_Custom. Ora è impossibile configurarlo in quel modo.

Forse, ha senso creare per il Tester un campo di testo di impostazioni dove possiamo inserire tali impostazioni.

[Tester]
Period=M1
Optimization=0
Model=0
FromDate=2019.07.22
ToDate=2019.07.24
ForwardMode=0
Deposit=10000
Currency=USD
ProfitInPips=0
Leverage=100
ExecutionMode=0
OptimizationCriterion=6
Visual=1

Allora avremo una piena flessibilità di impostazioni. La GUI non è sovraccarica.

Stringa di ricerca: Uluchshenie 001.

 
Solo un agente è abilitato. La sua finestra di visualizzazione, una volta fatta, non viene chiusa. Nel Tester, l'ottimizzazione è selezionata e avviata. 
2020.02.15 11:23:01.818 Tester  complete optimization started
2020.02.15 11:23:01.855 Core 1  agent still started in visual mode

Il pulsante rosso Stop rimane acceso anche se si chiude il Viewer. Non succede niente, bisogna premere a mano Stop. Dopo di che cede.

2020.02.15 11:25:52.278 Tester  optimization finished, total passes 0
2020.02.15 11:25:52.278 Statistics      optimization done in 2 minutes 51 seconds
2020.02.15 11:25:52.279 Tester  stopped by user

E crea anche un file opt con zero passaggi.


Probabilmente bisogna correggere il comportamento qui.

Stringa di ricerca: Uluchshenie 002.
 

A lungo ha cercato la causa dello strano comportamento del tester su zecche reali. Trovato. 
const bool Init = EventSetTimer(1);

void Func()
{
  static datetime PrevTime = 0;
  
  const datetime time = TimeTradeServer();
  
  if (time < PrevTime)
    DebugBreak(); // Срабатывает
  
  PrevTime = time;
}

void OnTick()
{
  Func();
}

void OnTimer()
{
  Func();
}

Il tempo del server scorre in avanti e poi torna indietro. Succede sul server commerciale reale, ma sono riuscito a creare la riproduzione sul simbolo personalizzato.


Esegui

sinput datetime inDateFrom = D'2020.01.01';

void OnStart()
{
  const string Name = "TEMP12345";                                                           // Имя кастомного символа
  const string SymbOrig = "EURUSD";                                                          // Имя оригинального символа

  MqlTick Ticks[];
  
  const int Size = CopyTicksRange(SymbOrig, Ticks, COPY_TICKS_ALL, (long)inDateFrom * 1000); // Считали EURUSD-тики.
    
  if ((Size > 0) && CustomSymbolCreate(Name, NULL, SymbOrig) && SymbolSelect(Name, true))    // Создали символ на основе EURUSD.
  {
    CustomTicksReplace(Name, 0, LONG_MAX, Ticks);                                            // Поместили в него историю EURUSD.        
    
    CustomRatesDelete(Name, D'2020.01.03 23:00', D'2020.01.04 00:00');                       // Удалили несколько баров.
  }
}


Verrà creato un simbolo con la storia dei tick, ma con diverse barre cancellate. Poi iniziamo il debug dell'EA di cui sopra in questa modalità.

[Tester]
Symbol=TEMP12345
Period=M1
Optimization=0
Model=4
FromDate=2020.01.01
ToDate=2020.01.08
ForwardMode=0
Deposit=100000
Currency=USD
ProfitInPips=1
Leverage=100
ExecutionMode=0
OptimizationCriterion=6


Si ferma.

Possiamo vedere che il tempo ha fatto un secondo loop temporale.

Stringa di ricerca: Oshibka 002.

 

Anche questo EA è più del doppio più lento di Virtual in modalità pips.

input int inFakeRange = 0;
sinput int inOffset = 10000;

#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006

#define  Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)

void OnTick()
{
  static long Ticket = -1;
  
  if (Ticket == -1)
    Ticket = OrderSend(_Symbol, OP_BUYLIMIT, 1, Ask - inOffset * _Point, 0, 0, 0);
}

Perché succede questo? L'intero Expert Advisor è sul primo tick impostando BuyLimit. Nient'altro!

Stringa di ricerca: Uluchshenie 003.
 
Fico!
2020.02.18 13:24:06.618 Core 1  pass 0 returned result 0 in 0:00:05.288 + history synchronization 0:00:03.098
 

Non è possibile impostare la dimensione del tick a meno o uguale a uno.

Se si prescrive e poi si inserisce di nuovo, il valore è zero. Per valori maggiori di uno, tutto va bene.

Stringa di ricerca: Uluchshenie 004.

