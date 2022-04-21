MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 57
I tasti di scelta rapida per il controllo della velocità non funzionano nel Visualizzatore.
ZS Funziona. A quanto pare, si tratta di una specie di bug complicato.
Avendo testato l'Expert Advisor su tick reali in diversi broker utilizzando MT5 con la qualità di modellazione del 99-100% con gli stessi parametri di input, ho ottenuto risultati assolutamente diversi: da un profitto cosmico a una perdita. Prima di questo ho lasciato volutamente MT4 perché è più difficile ottenere la stessa qualità di modellazione lì. Quindi qual è stato il risultato? Come si comporterebbe l'Expert Advisor nel trading reale? Forse qualcuno mi darà un buon consiglio?
Il tester+advisor è una funzione matematica che assegna un numero (profitto) ad ogni vettore (serie di numeri - citazioni).
Di conseguenza, (in generale) vettori diversi significano profitti diversi. E questi profitti non devono obbedire a nessuna regola (per esempio, essere positivi).
Broker diversi significano vettori diversi (quotazioni). Non importa se sono zecche, barre o altro. Ciò che conta è che i vettori sono diversi.
Per quanto ho capito, in questa situazione, dovremmo scegliere il broker che ha i migliori risultati nel testare l'EA e lavorare con esso. Grazie.
In ME è logico separare queste impostazioni di debug.
Per esempio, dovresti eseguire il debug nel Terminale su EURUSD, e nel Tester su EURUSD_Custom. Ora è impossibile configurarlo in quel modo.
Forse, ha senso creare per il Tester un campo di testo di impostazioni dove possiamo inserire tali impostazioni.
Allora avremo una piena flessibilità di impostazioni. La GUI non è sovraccarica.
Stringa di ricerca: Uluchshenie 001.
Il pulsante rosso Stop rimane acceso anche se si chiude il Viewer. Non succede niente, bisogna premere a mano Stop. Dopo di che cede.
E crea anche un file opt con zero passaggi.
Probabilmente bisogna correggere il comportamento qui.Stringa di ricerca: Uluchshenie 002.
fxsaber, 2020.02.11 01:58A lungo ha cercato la causa dello strano comportamento del tester su zecche reali. Trovato.
Il tempo del server scorre in avanti e poi torna indietro. Succede sul server commerciale reale, ma sono riuscito a creare la riproduzione sul simbolo personalizzato.
Esegui
Verrà creato un simbolo con la storia dei tick, ma con diverse barre cancellate. Poi iniziamo il debug dell'EA di cui sopra in questa modalità.
Si ferma.
Possiamo vedere che il tempo ha fatto un secondo loop temporale.
Stringa di ricerca: Oshibka 002.
fxsaber, 2020.02.01 13:43
Anche questo EA è più del doppio più lento di Virtual in modalità pips.
Perché succede questo? L'intero Expert Advisor è sul primo tick impostando BuyLimit. Nient'altro!
Non è possibile impostare la dimensione del tick a meno o uguale a uno.
Se si prescrive e poi si inserisce di nuovo, il valore è zero. Per valori maggiori di uno, tutto va bene.
Stringa di ricerca: Uluchshenie 004.