Roman Shiredchenko:

George, ho bisogno dei codici di registrazione:

il mio conto 2599118.

Maghi: 640150, 443040, 742350.

Il rapporto nel monitoraggio fornirà.

Grazie. Lo metterò all'asta oggi stesso. Link di monitoraggio sul mio profilo.



 
Roman Shiredchenko:

Grazie. Lo metterò all'asta oggi stesso. Link di monitoraggio nel mio profilo.



Perché la dimensione del lotto salta da 0,42 a 0,01?

 
Eduard_D:

E perché il rendimento salta da 0,42 a 0,01?

Dove salta?

Lotnost è abbastanza stabile. Devi aver guardato diversi TS progettati per una volatilità diversa?

 
Georgiy Merts:

Dov'è il "salto"?

Lotnost è abbastanza stabile. Probabilmente stai guardando diversi TS progettati per una volatilità diversa?

Non capisco. Nelle impostazioni si può solo impostare il rischio come percentuale, per favore spiega come funziona questo parametro.

 
Eduard_D:

Non capisco. Nelle impostazioni si può solo impostare il rischio come percentuale, per favore spiega come funziona questo parametro.

Il rischio è la percentuale del deposito che perdiamo in caso di stop loss.

SL differisce considerevolmente in punti in diversi sistemi e coppie. Rispettivamente, il volume dovrebbe essere significativamente diverso per mantenere il rischio costante.

 
Eduard_D:

Логику - понял. Но фактическую реализацию - нет.

У Романа баланс примерно 8000$. Риск 5%. Значит максимальный убыток, который он может потерять в случае СЛ составляет 400$.  Всё верно?

Объёмом 0.01 у него открываются USDCAD.  Какой СЛ должен стоять, чтобы получить 400$ убытка?    52400 пятизначных пунктов.   Реально? 

Eduard_D:

Perché la dimensione del lotto salta da 0,42 a 0,01?

USDCAD sono solo io che scherzo...

non più ...

Attualmente scambiano magie: 442420, 543050, 642750, 642952, 642342, 642350, 640150, 443040, 742350 - al 5% di rischio

 
Georgiy Merts:

Dov'è il "rimbalzo"?

La lotteria è abbastanza stabile. Probabilmente stai guardando diversi TS progettati per una volatilità diversa?

Sì, e uno di questi TC è un palmare).

Tu ed io non avremo bisogno di Baskakov molto presto. :))

 

Ho fatto un confronto dei risultati di trading per tre settimane (dal 17 giugno al 05 luglio) al mio segnale e i rapporti di Georgiy.

Ho scelto 6 maghi, che hanno fatto trading in entrambe le tre settimane senza un fallimento. La prima colonna è il risultato dei rapporti della Lega, la seconda colonna è il risultato del Segnale.

MAGIA

LIGA

SEGNALE

642250

14,62

9,34

742350

3,58

3,65

642422

17,45

2,12

642750

7,6

4,09

642350

10,26

2,49

640150

5,92

4,00


Ad un occhio inesperto - il mio risultato è significativamente peggiore. Non c'è modo di spiegarlo.

 
Roman Shiredchenko:

USDCAD sono solo io che scherzo...

niente di più.

Attualmente scambiati: 442420, 543050, 642750, 642952, 642342, 642350, 640150, 443040, 742350 - al 5% di rischio

Se hai anche scambiato 642750, 642350, 640150, 742350 in queste tre settimane, allora completa la tabella con i tuoi risultati (basta ricalcolare a 0,01 lot).

