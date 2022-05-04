Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 164
George, ho bisogno dei codici di registrazione:
il mio conto 2599118.
Maghi: 640150, 443040, 742350.
Il rapporto nel monitoraggio fornirà.
Grazie. Lo metterò all'asta oggi stesso. Link di monitoraggio sul mio profilo.
Perché la dimensione del lotto salta da 0,42 a 0,01?
Non capisco. Nelle impostazioni si può solo impostare il rischio come percentuale, per favore spiega come funziona questo parametro.
Il rischio è la percentuale del deposito che perdiamo in caso di stop loss.
SL differisce considerevolmente in punti in diversi sistemi e coppie. Rispettivamente, il volume dovrebbe essere significativamente diverso per mantenere il rischio costante.
Логику - понял. Но фактическую реализацию - нет.
У Романа баланс примерно 8000$. Риск 5%. Значит максимальный убыток, который он может потерять в случае СЛ составляет 400$. Всё верно?
Объёмом 0.01 у него открываются USDCAD. Какой СЛ должен стоять, чтобы получить 400$ убытка? 52400 пятизначных пунктов. Реально?
Sì, e uno di questi TC è un palmare).
Tu ed io non avremo bisogno di Baskakov molto presto. :))
Ho fatto un confronto dei risultati di trading per tre settimane (dal 17 giugno al 05 luglio) al mio segnale e i rapporti di Georgiy.
Ho scelto 6 maghi, che hanno fatto trading in entrambe le tre settimane senza un fallimento. La prima colonna è il risultato dei rapporti della Lega, la seconda colonna è il risultato del Segnale.
MAGIA
LIGA
SEGNALE
642250
14,62
9,34
742350
3,58
3,65
642422
17,45
2,12
642750
7,6
4,09
642350
10,26
2,49
640150
5,92
4,00
Ad un occhio inesperto - il mio risultato è significativamente peggiore. Non c'è modo di spiegarlo.
Se hai anche scambiato 642750, 642350, 640150, 742350 in queste tre settimane, allora completa la tabella con i tuoi risultati (basta ricalcolare a 0,01 lot).