Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 298
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per la qualità del trading:
I 20 TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per la qualità del trading:
I 20 TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Gheorghe, non è difficile, guarda in quale articolo sono stati una sorta di salto sul TS ci sorta di andare in profitto, intninteresting.... ha curve di colore diverso su e giù.... come se dovessi agganciarti a robot che hanno curve verso l'alto....
Non ricordo nemmeno un articolo del genere, di sicuro non l'ho scritto io... E se fosse da qualche parte - beh, non l'ho visto...
Sul grafico più basso, c'erano dei robot che avevano le stesse impostazioni prima sui grafici superiori?
Sì. I parametri del robot sono fissati dopo l'ottimizzazione e rimangono invariati fino a quando non viene tolto dal trading. Se c'è una magia sul grafico, è lo stesso robot ovunque.
Non ricordo nemmeno un articolo del genere, di sicuro non l'ho scritto io... E se fosse da qualche parte - beh, non l'ho visto...
Sì. I parametri del robot sono fissati dopo l'ottimizzazione e non cambiano fino a quando non viene tolto dal trading. Se c'è una magia sul grafico, è lo stesso robot ovunque.
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 TS in termini di qualità del trading:
Il miglior grafico a cinque TS per la qualità del trading:
I 20 TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Il miglior grafico di cinque TS con almeno 50 scambi:
Bene... Come mi aspettavo, la "gentilezza" del top è diminuita notevolmente.
Se prima, prima della limitazione di SL - nel top "qualità" la qualità minima era un quarto, e anche un terzo sopra il 100%, ora la qualità minima è il 20% sotto l'unità, e la qualità sopra uno hanno solo cinque TC. E i grafici mostrano che i sistemi sono "nervosi", soprattutto nel top "equilibrio".
Bene... Vediamo cosa succede dopo...
Bene... Come mi aspettavo, la "gentilezza" del top è diminuita notevolmente.
Se prima, prima della limitazione di SL - nel top "qualità" la qualità minima era un quarto, e anche un terzo sopra il 100%, ora la qualità minima è il 20% sotto l'unità, e la qualità sopra uno hanno solo cinque TC. E i grafici mostrano che i sistemi sono "nervosi", soprattutto nel top "equilibrio".
Bene... Vediamo cosa succede dopo...
Se metti un vero stop, fino a 50 pips, non ci sarà proprio nessuno in cima. E se il lotto è buono... Comunque, la tua lega vale un centesimo.
Ho diversi TC in alto con stop più piccoli di quello.
Non mi interessa il prezzo della mia Lega, non la sto vendendo e non la sto gestendo per voi.