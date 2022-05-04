Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 298

Georgiy Merts:

Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

Top 20 per equilibrio:

Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:

I migliori 20 per la qualità del commercio:

I migliori cinque grafici per la qualità del trading:

I 20 TS più vecchi con almeno 50 scambi:

Grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:

George, non è difficile, guarda in quale articolo sono stati una sorta di salto sul TS ci sorta di andare in profitti, intninteresting.... ha curve di colore diverso su e giù.... come se dovessi agganciarti a robot che hanno curve verso l'alto....
 
Sul grafico più basso, c'erano dei robot che prima erano sui grafici superiori con le stesse impostazioni?
 
Aleksey Masterov:
Gheorghe, non è difficile, guarda in quale articolo sono stati una sorta di salto sul TS ci sorta di andare in profitto, intninteresting.... ha curve di colore diverso su e giù.... come se dovessi agganciarti a robot che hanno curve verso l'alto....

Non ricordo nemmeno un articolo del genere, di sicuro non l'ho scritto io... E se fosse da qualche parte - beh, non l'ho visto...

 
Aleksey Masterov:
Sul grafico più basso, c'erano dei robot che avevano le stesse impostazioni prima sui grafici superiori?

Sì. I parametri del robot sono fissati dopo l'ottimizzazione e rimangono invariati fino a quando non viene tolto dal trading. Se c'è una magia sul grafico, è lo stesso robot ovunque.

 
So che non l'hai scritto tu, lo scriverò io di persona. È lì, è un po' tardi per saltare al TS redditizio, come se stesse iniziando a drenare.... questo è pre-League TS...
 
Capisco, grazie.
 

Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

Top 20 per equilibrio:

Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:

I migliori 20 TS in termini di qualità del trading:

Il miglior grafico a cinque TS per la qualità del trading:

I 20 TS più vecchi con almeno 50 scambi:

Il miglior grafico di cinque TS con almeno 50 scambi:

 

Bene... Come mi aspettavo, la "gentilezza" del top è diminuita notevolmente.

Se prima, prima della limitazione di SL - nel top "qualità" la qualità minima era un quarto, e anche un terzo sopra il 100%, ora la qualità minima è il 20% sotto l'unità, e la qualità sopra uno hanno solo cinque TC. E i grafici mostrano che i sistemi sono "nervosi", soprattutto nel top "equilibrio".

Bene... Vediamo cosa succede dopo...

Se metti un vero stop, fino a 50 pips, non ci sarà proprio nessuno in cima. E se il lotto è buono... Comunque, sai, il prezzo della tua lega, un centesimo...
 
Vladimir Baskakov:
Se metti un vero stop, fino a 50 pips, non ci sarà proprio nessuno in cima. E se il lotto è buono... Comunque, la tua lega vale un centesimo.

Ho diversi TC in alto con stop più piccoli di quello.

Non mi interessa il prezzo della mia Lega, non la sto vendendo e non la sto gestendo per voi.

