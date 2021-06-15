1200 abbonati!!! - pagina 189

Il Graal è stato trovato.

In uno dei migliori segnali, i maestri di welltrade non si preoccupano di scambiare il simbolo "profitto".


Suggerisco di rinominare il servizio di segnali "Service Humour".

(Mettere Petrosian lì come amministratore))

 
EgorKim:

In uno dei migliori segnali, i maestri di welltrade se la prendono comoda e scambiano il simbolo del "profitto

Ahhh)))))))

Qual è il problema?

 
EgorKim:

10000000++++++

 
multiplicator:

le cucine possono disegnare quello che vogliono ))))

guarda lo strumento sul commercio più redditizio))))

multiplicator:

i ragazzi non hanno capito come disegnare la storia nella tabella.
Hanno appena disegnato a mano il profitto))))

Perché deridere, questo è l'importo
 
Perché deriderlo, è una somma

è un simbolo

multiplicator:

è un simv

No, l'importo del profitto è in migliaia
 
No, l'importo del profitto è in migliaia.

No. Questo è esattamente il SIMBOLO!

Qual è la prima volta che vi siete imbattuti?

È un errore di monitoraggio.

Un inconveniente.

O un disegno manuale e dati di profitto caricati manualmente sul monitor.

Non l'ho visto qui, ma su volano è su tutti i monitor venduti dalla rete delle scimmie.

 
No, l'importo del profitto è in migliaia.

Avete mai visto un terminale?

Le colonne dei simboli sono i nomi dei simboli.

 
No, l'importo del profitto è in migliaia.

Prendete una calcolatrice e fate i conti.

In realtà è la prima transazione.

