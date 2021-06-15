1200 abbonati!!! - pagina 189
Il Graal è stato trovato.
In uno dei migliori segnali, i maestri di welltrade non si preoccupano di scambiare il simbolo "profitto".
Suggerisco di rinominare il servizio di segnali "Service Humour".
(Mettere Petrosian lì come amministratore))
In uno dei migliori segnali, i maestri di welltrade se la prendono comoda e scambiano il simbolo del "profitto
Ahhh)))))))
Qual è il problema?
10000000++++++
le cucine possono disegnare quello che vogliono ))))
guarda lo strumento sul commercio più redditizio))))
i ragazzi non hanno capito come disegnare la storia nella tabella.
Hanno appena disegnato a mano il profitto))))
Perché deriderlo, è una somma
è un simbolo
è un simv
No, l'importo del profitto è in migliaia.
No. Questo è esattamente il SIMBOLO!
Qual è la prima volta che vi siete imbattuti?
È un errore di monitoraggio.
Un inconveniente.
O un disegno manuale e dati di profitto caricati manualmente sul monitor.
Non l'ho visto qui, ma su volano è su tutti i monitor venduti dalla rete delle scimmie.
No, l'importo del profitto è in migliaia.
Avete mai visto un terminale?
Le colonne dei simboli sono i nomi dei simboli.
No, l'importo del profitto è in migliaia.
Prendete una calcolatrice e fate i conti.
In realtà è la prima transazione.